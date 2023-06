Muy parecido al estilo visual sombrío de ”Euphoria” y con diálogos que cuestionan la superficialidad, el primer capítulo de la primera temporada de “The Idol” se presenta como el drama de la súper estrella del pop, Jocelyn (Lily-Rose Depp). Se trata de la primera serie producida y actuada por The Weekend, que HBO Max recibe en la plataforma este mes.

“The Idol” son 54 minutos de tensión y límites. La serie estrena con un primer episodio, pues el resto se estrenará semanal cada domingo en HBO Max. El primero empieza con un primer plano a la cantante ficticia Jocelyn, una joven a quien su equipo de managers califica como una persona perturbada y con problemas mentales. Ella conoce a Tedros, el dueño de una discoteca y alguien que le inspira confianza.

Las escenas del primer capítulo de “The Idol” dejan una huella en tono de película roja y la curiosidad de qué pasará con la relación de la pareja. Esto es posible debido a los momentos que producen mayor tensión en la serie, como la explicación de la psicología del personaje de Jocelyn o el primer encuentro entre Tedron y ella. Hagamos un repaso.

Sesión de fotos

Jocelyn es Lily-Rose Depp

Los managers Chaim (Hank Azaria), Nikki (Jane Adams) y Destiny (Da’Vine Joy Randolph) llevan la carrera de la cantante de pop Jocelyn (Lily-Rose Depp). La primera escena de la serie es una sesión fotográfica donde ella interpreta diferentes emociones en el rostro para que el fotógrafo pueda capturarlas. Al inicio, se trata de un semi desnudo, pero después ella descubre sus pezones y, de inmediato, el supervisor de contenido del equipo cuestiona su decisión de mostrar más de lo debido.

De pronto, una noticia indignante llega al celular de Chaim: una fotografía íntima de Jocelyn se ha filtrado en redes sociales. Todo están preocupados y demoran mucho tiempo en informarle a la cantante lo que está sucediendo. Temen que ella tenga un colapso mental.

La tensión que se forma en la escena de la fotografía íntima empalma con las sensaciones de tensión de la protagonista. Además, existe una espera por momento en que la joven se va a enterar de lo que está sucediendo, y probablemente tenga una reacción adversa al problema.

La práctica de baile

Escena de "The Idol" (Foto: HBO)

Puede ser una de las escenas más interesantes para los fanáticos de BLACKPINK. Una de las estrellas de la banda surcoreana, Jennie, interpreta a Dyanne, la bailarina principal del elenco de la estrella del pop en la serie. En el primer encuentro entre elllas, Jocelyn le dice: “yo quisiera bailar como tú”.

Aunque este puede ser un dato curioso de la escena, no es lo más importante. En esta práctica de baile, el elenco de Jocelyn se prepara para un concierto. En tanto, el equipo de managers intenta manejar la situación de la fotografía íntima filtrada.

El público no sabe el porqué, pero es claro que a Jocelyn le sucede algo. Hay un dolor latente que no se entiende del todo, pero está presente. La protagonista está reaccionando con una lágrima a la incertidumbre de no ser perfecta en el baile y la sensación de que una mala noticia le caerá encima.

Jocelyn y Tedros: encuentro

Rachel Sennott (izquierda) es Leia, la mejor amiga y asistente de Jocelyn. Troye Sivan (derecha) es Xander, director creativo del equipo que maneja a la cantante.

El director creativo Xander y la asistente de la cantante Leia acompañan a Jocelyn a una discoteca. A simple vista, todos se están divirtiendo. Sin embargo, hay una mirada oculta entre las personas, Tedros, el dueño del club nocturno de la ciudad y quien lleva el micrófono en ese momento.

Reconoce a la cantante de lejos y dice por el micrófono: “¿No es acaso Jocelyn, que está en mi discoteca? Oh, no, tú eres icónica, una leyenda. Cielos, eres tan hermosa. Debo... Tengo que bailar contigo”.

Entonces, Tedros se acerca a ella entre la multitud y la música. Ella está sonriente y le parece divertido ser parte del juego. La música suena y ellos están conectando en el baile y la oscuridad de la discoteca, así que no tardan mucho en darse un beso.

Escena de la escalera

/ Eddy Chen

Ya habíamos visto una primera escena de semi-desnudo con Lily-Rose Depp, pero esta vez hay una tensión sexual en la serie. Tedros y Jocelyn están muy cerca y escondidos en una escaleras. La iluminación es de color rojo, así que se intuye lo que viene después. Ellos se están besando contra la pared.

De pronto, la asistente de Jocelyn, Rachel, aparece y rompe la tensión sexual en la pareja. Se ríen e intentan que nadie los descubra. A partir de este momento, no solo nos damos cuenta la conducta del personaje principal, sino también aparece un nuevo rostro.

Rachel ha sido un elemento que vemos en primer plano, pero nadie le presta atención. Puede ser ese personaje con tinte de villano o antagonista que, más tarde, daría problemas a Jocelyn o sería su mano derecha. Eso se irá viendo en el transcurso de los capítulos.

La entrevista de Vanity Fair

La periodista trans Talia (Hari Nef) es uno de los primeros personajes que vemos en "The Idol".

La entrevista de la periodista de Vanity Fair, Talia, a Jocelyn es una de las más reveladoras para saber qué tipo de personaje serán cada una. Si bien la escena no toma mucho tiempo, la lucidez y la madures de la cantante frente a una reportera, que es como una amenaza para ella, es impresionante.

En este escena, Jocelyn se defiende por la fotografía íntima que se filtró. La periodista le pregunta: “¿Te hirió? La fotografía. ¿La traición?”. “Por supuesto. Pero, ¿qué se supone que debo hacer?”, responde. “No lo sé. Destruir al chico que lo hizo (...)”. “¿La venganza empodera?”, reta la cantante con su pregunta.

En definitiva, Jocelyn es una mujer que está en el límite entre el libre albedrío y lo tierno e inquietante. Su salud mental, de la que tanto se habla, puede ser algo que arme el drama en su relación con Tedros. Así que hay que estar muy atentos con esa parte de la trama.

Trailer de The Idol

