Después de casi dos meses de domingos dedicados a “The Last of Us”, la segunda temporada de la serie basada en el videojuego de Naughty Dog llega a su final. Y muchas son las preguntas que surgen en torno al destino de los protagonistas.

Como saben los seguidores de la historia, esta temporada desarrolla sus últimos episodios en medio del épico recorrido de Ellie y Dina en Seattle.

Suscríbete gratis al newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

La dupla que ya se robó nuestros corazones partió de Jackson a escondidas de sus lideres y habitantes para buscar venganza y acabar con Abby (Kaitlyn Dever), pero muchos problemas aparecieron en el camino. Sin embargo, Jesse fue clave para salvar a la pareja de un destino fatal.

¡ Alerta de spoilers ! No sigas leyendo esta nota si no quieres saber sobre la trama de “The Last of Us 2″.

Escucha el podcast de Saltar Intro:

¿Qué pasa con Jesse en el videojuego de “The Last of Us”?

De cara al final de la segunda temporada de “The Last of Us”, muchos fans han acudido a la fuente original: el videojuego, para saber qué podría pasar en el episodio 2x07. Si eres de aquellos que quiere tener contexto - y muchos spoilers- del desenlace, sigue leyendo.

En el sexto capítulo de “The Last of Us”, Ellie y Dina escapan por poco de la WLF, pero quedan a merced de los infectados. Jesse logra salvarlas, pero tras ello los tres deberán escapar de los serafitas con Dina lesionada de gravedad. Tommy también está para ayudarlas, pero la tragedia se respira en el aire.

Pues bien, en el videojuego, la tragedia ocurre.

Jesse tiene un final sangriento en Seattle.

El personaje queda atrapado en el ciclo de venganza de Ellie y Abby. Mientras Ellie mata a Mel y Owen, parte del grupo de Abby y quienes la ayudaron a asesinar a Joel, Abby rastrea a los amigos de Ellie para aplicar el ojo por ojo.

Abby atrapa primero a Tommy y le da el “mismo tratamiento que a Joel”, pero es interrumpida por Jesse y Ellie. Es así que, sin pensarlo dos veces, Abby le dispara a Jesse y acaba con su vida en el acto.

¿Cuándo se estrena el final de “The Last of Us 2″?

El capítulo final de la segunda temporada de “The Last of Us” se estrenará el domingo 25 de mayo en HBO en los siguientes horarios por país:

México: 19 horas.

Perú, Colombia, Ecuador: 20 horas.

Argentina, Uruguay: 22 horas.

Chile, Venezuela: 21 horas.

¿Dónde ver “The Last of Us 2″?

“The Last of Us” se puede ver en la señal por cable del canal HBO. En streaming, en América Latina, se puede ver a través de Max, la plataforma oficial de HBO, y a través de DGo, del servicio de DirecTV, que tiene acceso al capítulo desde Max.

El precio oficial de suscripción de Max es de 13,30 soles (moneda peruana) mensuales por su plan base que incluye anuncios publicitarios.

Ficha técnica de la Temporada 2 de “The Last of Us”

Título: The Last of Us – Temporada 2

Creadores: Craig Mazin y Neil Druckmann

Basado en: The Last of Us Part II (Videojuego de Naughty Dog)

Plataforma de estreno: Max y HBO

Episodios: 7

Elenco: Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina

Fecha de estreno: 13 de abril de 2025 (capítulo 1) y 25 de mayo de 2025 (capítulo final)