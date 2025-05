La segunda temporada de “The Last of Us” ha llegado a su fin, y lo ha hecho dejando una sensación tan inquietante como potente. Si la primera temporada fue una épica posapocalíptica con tintes de redención y sacrificio, esta segunda entrega se sumerge en un terreno más sombrío, más íntimo, más humano. Pero también más fragmentado.

Lo que Craig Mazin y Neil Druckmann han construido aquí no es solo una continuación del relato original: es una deconstrucción. El viaje heroico de Ellie, esa joven que alguna vez cargó con la esperanza del mundo, ahora se transforma en un descenso brutal hacia la venganza, el trauma y la pérdida de identidad. La pregunta que flota todo el tiempo es: ¿qué sentido tiene seguir adelante cuando el propósito se ha desvanecido?

Una Ellie rota, guiada por la culpa

El episodio final comienza con Ellie regresando del hospital Lakehill, donde había interrogado brutalmente a Nora para obtener pistas sobre el paradero de Abby. No la mató como parecía, pero sí la dejó para que el hongo la devorara. Esa escena (narrada en voz baja mientras Dina le cura las heridas) marca un punto de no retorno: Ellie se ha vuelto una versión más fría de sí misma, alguien capaz de torturar sin vacilar.

La confesión también incluye la verdad sobre por qué Abby mató a Joel, algo que Ellie mantenía guardado. Y es justo ahí cuando Dina, con una mezcla de compasión y desilusión, le dice simplemente: “Tenemos que volver a casa”. Pero Ellie no está lista para eso. Su viaje no ha terminado, aunque ya no esté claro qué quiere encontrar al final.

Jesse y Ellie: el espejo de dos filosofías

El siguiente tramo del episodio transcurre mientras Ellie y Jesse buscan a Tommy. La tensión entre ambos es evidente. Jesse no aprueba el comportamiento temerario de Ellie, mientras ella responde con sarcasmo y frialdad. Solo tienen un breve momento de cercanía, cuando Jesse admite que nunca amó realmente a Dina, y recuerda con ternura a una mujer que pasó por Jackson.

La conversación ocurre en una librería, donde Ellie hojea “The Monster at the End of This Book”, un guiño sutil y profundamente simbólico: al final, el monstruo resulta ser el narrador mismo. ¿Está Ellie empezando a darse cuenta de que, al igual que Grover, el monstruo es ella?

La comparación es brillante: Ellie ha estado girando en torno a su dolor, convencida de que es víctima, sin aceptar que se ha convertido en algo mucho más oscuro.

Las guerras ajenas que Ellie ignora

Mientras tanto, la guerra entre los Wolves y los Seraphites se intensifica. Los líderes de ambos bandos se preparan para un enfrentamiento inevitable, pero Ellie, absorta en su propia cruzada, ignora por completo el caos que la rodea.

Cuando descubre un acuario junto a una rueda de la fortuna (las palabras clave murmuradas por Nora), abandona a Jesse para seguir una pista solitaria. En medio de una tormenta brutal, cruza en bote hasta la costa y es capturada por los Seraphites. La escena es tensa, casi ritual: están a punto de ahorcarla, pero la ofensiva Wolf interrumpe el sacrificio.

Ellie sobrevive, sí, pero no sin cicatrices nuevas. Y continúa su camino sin mirar atrás, con una determinación que ya no parece heroica, sino desesperada.

La escena más devastadora: el acuario

El corazón del episodio (y probablemente de toda la temporada) ocurre cuando Ellie irrumpe en el acuario y se enfrenta a Mel y Owen, dos de los acompañantes de Abby. Les exige saber dónde está Abby, les acusa de asesinos y afirma con arrogancia que ella es diferente.

Pero cuando Owen saca un arma, Ellie reacciona. Dispara en defensa propia, pero el tiro atraviesa a ambos. Owen muere al instante. Mel, embarazada, agoniza lentamente. En sus últimos momentos, le suplica a Ellie que salve al bebé con una cesárea de emergencia. Ellie, paralizada, no puede hacerlo. Es una de las escenas más crudas de la serie, no solo por su violencia, sino por el vacío que deja.

Mel muere, y con ella una parte de la humanidad de Ellie. No hay redención, no hay justicia. Solo muerte. Y antes de expirar, Mel aún tiene fuerzas para decirle: “Lo estás haciendo muy bien”. Irónico, escalofriante.

Un cierre violento y abrupto

Tommy y Jesse rescatan a Ellie y la llevan al Teatro Pinnacle, el refugio de su grupo. Ellie parece rendida. Finalmente, entiende que este ciclo de violencia no tiene fin. Está lista para irse de Seattle pero entonces, Abby aparece.

En cuestión de segundos, dispara a Tommy, mata a Jesse, y apunta a Ellie. La escena se corta a negro. Silencio. Un disparo. Fin de temporada.

No es realmente un final. Es una pausa en medio del caos.

Un epílogo y una promesa: la historia de Abby

Tras el ‘cliffhanger’, llega un epílogo inesperado. Vemos a Abby en el estadio donde viven los Wolves, convertido en fortaleza y granja. Todo parece calmo, cotidiano, organizado. Luego, aparece un texto: “Seattle – Día 1”.

Así se abre la puerta a la siguiente temporada: veremos los mismos eventos desde el punto de vista de Abby. Algo que los jugadores del videojuego ya conocían y que ahora será parte clave de la narrativa televisiva.

Es un giro valiente, aunque divisivo. ¿Estará el público dispuesto a empatizar con la supuesta antagonista? ¿Tendrá la serie el tiempo y el ritmo necesarios para reconstruir esa perspectiva?

¿Un verdadero final o mitad de camino?

La sensación al cerrar esta temporada es extraña. Por un lado, hay escenas brillantes, actuaciones poderosas (Bella Ramsey está inmensa) y una exploración emocional profunda. Por otro, el arco no se siente completo. Y eso es porque, técnicamente, no lo es.

Esta no es una conclusión. Es un punto intermedio.

La decisión de fraccionar “The Last of Us Part II” en múltiples temporadas (Craig Mazin ha dicho que podrían ser cuatro en total) hace que este episodio funcione más como una mid-season que como un cierre real. El problema es que, en tiempos de esperas de dos años entre temporadas, los riesgos de perder conexión emocional con la historia se multiplican.

En conclusión: una temporada brillante que termina sin cerrar

El final de la Temporada 2 de “The Last of Us” no es una resolución, sino una pregunta abierta. Nos muestra a una Ellie fracturada, a punto de desaparecer en su propio abismo. Nos anticipa una tercera temporada que cambiará la perspectiva y, con suerte, enriquecerá el relato.

Pero también deja la inquietud de si la serie podrá sostener este ritmo tan fragmentado sin agotar a su audiencia. Porque, como en el libro que leyó Ellie, las páginas seguirán pasando… y el monstruo en el final podría no ser el que esperábamos.

Todos los capítulos de la segunda temporada de “The Last of Us” están disponibles en Max.