Desde que estrenó su primer episodio, “The Last of Us” nos ha enseñado que ningún personaje está a salvo. En un escenario tan letal como el que alberga la historia nadie tiene la vida comprada y cada día es una batalla. En el último capítulo de la segunda temporada, lo comprobamos una vez más.

¡ Alerta de spoilers ! No sigas leyendo esta nota si no quieres saber detalles de la trama de la segunda temporada de “The Last of Us”.

La segunda temporada de la serie basada en el videojuego de Naughty Dog estrenó el domingo 25 de mayo su episodio final y estuvo marcada por la tragedia, especialmente el destino de Jesse, que ya tenían claro los fanáticos del videojuego.

Pero esta temporada ha estado marcada por las despedidas. Desde la muerte de Joel (Pedro Pascal), un personaje clave, hasta otros roles menores, pero que han jugado parte importante de la historia, como Eugene. ¡Aquí un balance!

¿Quién muere en el final de temporada de “The Last of Us 2?

El final de temporada de “The Last of Us” estuvo marcado por el encuentro de Ellie (Bella Ramsey) y Abby (Kaitlyn Dever), que deviene en una serie de escenas de acción y violencia.

La muerte que ha marcado el final de temporada ha sido la de Jesse, personaje a cargo de Young Mazino que se había presentado como el más conciliador de la temporada y el más cercano a los roles de Ellie y Dina.

Jesse tuvo un final trágico en Seattle, a donde había llegado precisamente a proveer de ayuda a Ellie y Dina. Pero el joven quedó atrapado en el ciclo de venganza de Ellie y Abby y pagó con su vida.

Todas las muertes de “The Last of us 2″

Estos han sido todos los personajes que vimos partir en la segunda temporada de “The Last of Us”:

Joel (Pedro Pascal)

En “A través del valle”, segundo episodio de la temporada dos, Abby cobra la vida de Joel en venganza por la forma en la que asesinó a su padre, el médico que buscaba obtener un antídoto de Ellie, quien es inmune a los cordyceps.

Eugene (Joe Pantoliano)

En el episodio “El precio”, el sexto de la temporada, hacemos un ‘flashback’ que nos permite saber por qué se quebró la relación entre Ellie y Joel. Así, descubrimos que durante una de sus guardias, Eugene, el esposo de Gail, fue infectado. Ante su pedido de aprovechar el tiempo que le quedaba para despedirse de Gail, Joel acepta para consentir a Ellie, pero finalmente lo mata a escondidas de Ellie.

Nora (Chelsea Tavares)

En el capítulo “El amor de ella”, el número 5 de la segunda temporada, Ellie se separa de Dina, quien es protegida por Jesse tras ser atacada por los serafitas. Así, Ellie llega a un laboratorio de los WLF, donde descubre a Nora, quien participó de la muerte de Joel, y cobra su venganza. Nora muere siendo infectada por la nueva sepa de los cordyceps.

Jesse (Young Mazino)

En el último episodio de la segunda temporada, Jesse muere de un balazo a manos de Abby. Se trató de la muerte más impactante del cierre de temporada.

Owen (Spencer Lord)

Este personaje muere de un balazo. Ellie le había pedido que le señalara en un mapa la ubicación de Abby para ir por ella, prometiéndole no hacerle daño ni a él ni a Mel, pero cuando el joven saca una pistola, Ellie le da un disparo fulminante.

Mel (Ariela Barer)

La joven estaba junto a Owen cuando es intervenida por Ellie. Aunque Ellie había disparado a la cabeza de Owen, la bala atraviesa también parte del cuello de Mel, quien estaba embarazada. Se produce una escena dolorosa cuando Ellie se da cuenta del daño que ha causado.

¿Dónde ver “The Last of Us 2″

La serie “The Last of Us” está disponible en Max, el servicio de streaming de HBO. La serie consta de dos temporadas. La primera compuesta por 9 episodios y la segunda integrada por 7 capítulos.

El contenido de Max es accesible por suscripción. El plan básico tiene un costo de 13.33 soles (moneda peruana) por mes en su plan básico con anuncios y de 20.83 soles (moneda peruana) al mes en su plan estándar.