La segunda temporada de “The Last of Us” nos dio acción, terror, suspenso y hasta viajes al pasado cargados de emoción. Y su final fue una mezcla de todo y la certeza de que la tercera temporada será de mucho más impacto.

Tras siete episodios al aire, este domingo 25 de mayo se estrenó el último episodio que en poco más de una hora nos contó el desenlace de algunos dramas que se plantearon desde el inicio de la temporada, pero también puso cierre a la historia de un personaje que se había ganado el corazón del público.

En esta nota te dejamos con un resumen completo de lo que ocurrió en el capítulo final de “The Last of Us 2″. ¡ Alerta de spoilers ! No sigas leyendo, si todavía no has visto la serie y no quieres saber detalles de la trama.

¿Qué pasó en el final de temporada de “The Last of Us 2″?

La segunda temporada de “The Last of Us” inició con Jesse (Young Mazino) ayudando a Dina (Isabela Merced) a curar sus heridas. Al poco tiempo vemos a Ellie unírseles tras haber acabado con Nora. Ellie le cuenta a Dina lo que pasó, pero también le revela su nexo del pasado con Abby (Kaitlyn Dever): cómo Joel (Pedro Pascal) mató a todos en la base de Salt Lake City, incluido al padre de Abby, el médico que iba a desarrollar una cura a los cordyceps.

Luego de esta escena, inicia el Día 3 en Seattle. Dina queda a buen resguardo, mientras Ellie y Jesse van a buscar a Tommy. En el camino, Ellie le revela a Jesse que Dina está embarazada y que él es el padre. Jesse le confiesa a Ellie que no está enamorado de Dina, pues había encontrado el amor en otra joven, pero había descartado la idea de una relación para priorizar su rol en la comunidad.

Ellie no tarda en dar una muestra de que no ha dejado atrás su venganza. Decide separarse de Jesse para ir a buscar a Abby, al darse cuenta que ella está en un acuario. En el camino al acuario, Ellie termina en manos de los serafitas, pero un ataque en la aldea salva a nuestra protagonista de morir en la horca. Es así que Ellie continúa su plan de venganza y queda cara a cara con Owen y Mel, amigos de Abby, a quienes mata al no obtener una respuesta sobre el paradero de Abby.

Tommy y Jesse llegan al encuentro de Ellie, cuando ella llora al darse cuenta que mató a Mel, quien estaba embarazada. El trío sigue su camino y se reencuentra con Dina en el teatro. Es allí que Abby, quien ya se enteró de la muerte de Owen y Mel, arremete contra Tommy y, cuando intenta ir por en su ayuda, Jesse muere de un balazo fulminante.

El cierre del episodio concluye dejando en suspenso el destino de Ellie y anunciando el inicio de una nueva etapa en la historia, el Día 1 de un tiempo en el que Abby está a cargo de todo en Seattle.

¿Habrá temporada 3 de “The Last of Us”?

“The Last of Us 3″ ya es oficial. En abril del 2025, HBO confirmó el desarrollo de una tercera temporada de la serie. Pero, de momento, no hay fecha anunciada para el inicio de rodaje ni para el estreno.

No se sabe, tampoco, cuántos capítulos tendrá la tercera temporada, pero Craig Mazin, ‘showrunner’ del programa, estima que serán más de los 7 capítulos de la segunda temporada, pues necesitarán más tiempo para desarrollar la trama cargada de complejidades de la siguiente etapa de la historia que pondrá más foco en la revancha entre Ellie (Bella Ramsey) y Abby (Kaitlyn Dever).

¿Cuántos capítulos tiene “The Last of Us”?

La serie “The Last of Us”, que adapta el videojuego homónimo de Naughty Dog, se estrenó el 15 de enero del 2023. Hasta la fecha, la serie cuenta con 16 capítulos disponibles en streaming.

Los episodios de “The Last of Us” se pueden ver a través de Max, la plataforma de HBO que tiene un costo de suscripción base (con avisos) de 13,33 soles (moneda peruana) al mes.

Esta es la lista de episodios de “The Last of Us”:

”When You’re Lost in the Darkness"

“Infected”

“Long, Long Time”

“Please Hold to My Hand”

“Endure and Survive”

“Kin”

“Left Behind”

“When We Are in Need”

“Look for the Light”

“Future Days”

“Through the Valley”

“The Path”

“Day One”

”Feel Her Love"

“The Price”

“Convergence”