Zack Snyder sigue generando expectativa con “Rebel Moon”, la nueva aventura que estrenará en Netflix. El director de “Batman vs Superman: Dawn of Justice” y “Watchmen” lanza un proyecto que está inspiración en el concepto de galaxias de “Star Wars”, donde una mujer se vuelve la nueva esperanza de un planeta llamado Velt. Más anuncios de la producción llegaron en el evento del servicio de streaming: Geek Week.

El concepto de Snyder para “Rebel Moon” surge después que Disney adquiera Lucasfilm. Pero, además, el director ya venía trabajando otras ideas para Netflix, como “Army of the Dead”, del que vinieron una serie de spin-offs y secuelas en desarrollo. Este último proyecto tuvo éxito en la plataforma, pero en la comunidad no consiguió buena crítica.

"Rebel Moon" es la nueva película de Zack Snyder para Netflix.

¿De qué se trata?

La trama se centra en Kora, una mujer de una comunidad asentada en el remoto planeta Veldt, pero su destino está escrito para que ella sea la última esperanza de su pacífico mundo colonial cuando una guerra interestelar amenaza su existencia. Para ello, reunirá a un equipo de forasteros, insurgentes, campesinos, entre otros, para ir con ellos a la guerra contra Madre Mundo, una metropoli que los amenaza. A partir de esa aventura, se forjará una nueva leyenda que transformará el rumbo de la galaxia.

Fecha de estreno

La primera parte de “Rebel Moon” estrenará el 22 de diciembre y la segunda llegará a la plataforma el 19 de abril de 2024.

Trailer

Este es el nuevo tráiler estrenado en la Geek Week:

Producción

“Rebel Moon” es dirigida por Zack Snyder, que escribe el guion de las películas con Kurt Johnstad (”300″) y Shay Hatten (”John Wick: Capítulo″ y Capítulo 4). Todos los mencionados son productores ejecutivos junto a la esposa de Snyder, Deborah, y Sarah Bowen, Bergen Swanson y Wesley Coller.

Además, Zack Snyder también es director de fotografía, así que se encargará de iluminar el potencial de las galaxias, mientras que Dody Dorn hace el montaje. Los diseñadores de producción son Stefan Dechant y Stephen Swain, la diseñadora de vestuario es Stephanie Porty Porter y el compositor de la película es Junk XL (Tom Holkenborg).

Elenco

Charlie Hunnam (Kai)

Djimon Housou (General Titus)

Ray Fisher (Blood Axe)

Jena Malone (Harmada)

Michiel Huisman (Gunnar)

Ed Skrein (Almirante Noble)

Doona Bae (Nemesis)

Fra Fee (Regent Balisarius).

Anthony Hopkins (Jimmy)

Cary Elwes

Cleopatra Coleman

Corey Stoll

Staz Nair

Stuart Martin

Ingvar Eggert Sigurðsson

Alfonso Herrera

Rhian Rees

E. Duffy

Sky Yang

Charlotte Maggi