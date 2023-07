La Anime Expo 2023 dejó a los fanáticos de “Record of Ragnarok” emocionados con el lanzamiento del tráiler de la temporada 2. En este adelanto, se revelaron escenas impactantes del sexto combate entre humanos y dioses, destacando el enfrentamiento épico entre Buda y Zerofuku. Sumérgete en este emocionante duelo a través del tráiler y descubre más detalles sobre lo que nos espera en esta esperada continuación.

Tráiler oficial de la parte 2 de la Temporada 2 de “Record of Ragnarok”

¿Qué pasó en el tráiler 2 de la temporada 2 de “Record of Ragnarok”?

El tráiler de la temporada 2 de “Record of Ragnarok” presenta un giro sorprendente cuando Buda, a pesar de su condición divina, toma la decisión de luchar en defensa de la humanidad. Sin embargo, su determinación es desafiada por Zerofuku, el legendario dios de la desgracia, quien desciende de los cielos con una venganza pendiente. Este enfrentamiento entre dos personajes poderosos promete elevar la intensidad de la serie a nuevas alturas.

La adaptación al anime de “Record of Ragnarok” (conocida también como “Shuumatsu no Valkyrie”) consta de 34 episodios distribuidos en dos temporadas, producidos por el estudio de animación Graphinica. Los seguidores de la serie pueden disfrutarla en Netflix, tanto en su idioma original con subtítulos como en español latino.

La segunda parte de la temporada 2 de “Record of Ragnarok” se divide en 2 cours. Los primeros 10 episodios ya están disponibles en Netflix, mientras que los episodios 11 al 15 están programados para su estreno el próximo 12 de julio de 2023. Los fans están ansiosos por presenciar más acción, drama y enfrentamientos épicos en esta emocionante continuación.

El tráiler de la temporada 2 de “Record of Ragnarok” ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la serie. El enfrentamiento entre Buda y Zerofuku promete momentos emocionantes y llenos de suspenso, dejando a los espectadores ansiosos por descubrir el desenlace de esta batalla épica entre dioses y humanos. Prepárate para vivir momentos impactantes y decisiones trascendentales en los próximos episodios de “Record of Ragnarok: Shuumatsu no Valkyrie” en Netflix. No te pierdas esta continuación llena de acción y sorpresas que mantendrá a los fans al borde de sus asientos.

VIDEO RECOMENDADO Tráiler 2 de "Shuumatsu no Valkyrie"