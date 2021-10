Conforme a los criterios de Saber más

El ‘boom’ de las series y películas coreanas ha generado que el foco de la atención se gire hacia talentosos actores y actrices de Corea del Sur. Muchos de ellos son muy respetados y cuenta con muchos seguidores en las redes sociales. Una de ellas es la joven intérprete Han So Hee, quien protagoniza la serie de suspenso “Mi nombre” o “My Name”. En esta nota te contamos datos que quizás no sabías sobre esta estrella.

“Mi nombre” es una serie original de Netflix que consta de 8 episodios con escenas violentas que se extienden de principio a fin. En esta ficción, la joven Han So Hee comparte roles con Ahn Bo-hyun, Park Hee-soon, Lee Hak-joo y Jang Yool.

En esta producción del servicio de streaming, el tono de color principal es rojo y negro, negro de noche y rojo de sangre. Y narra la historia de un joven llamada Jiwoo que se infiltra en la Policía para averiguar la verdad sobre la muerte de su padre. Durante la ejecución de su venganza, descubrirá más de un secreto doloroso.

Sobre la protagonista

La actriz Han So-Hee nació en Ulsan, Corea del Sur el 18 de noviembre de 1994. Actualmente, tiene 26 años y ha participado en muchas series y películas; y es imagen de grandes marcas como Gucci, Lanvin y L’Oréal Paris.

La joven actriz estudió en la Escuela Intermedia Dangu y escuela secundaria de artes de Ulsan, en el departamento de Bellas Artes. Ha participado en varias ficciones tales como “World of the Married”, “Nevertheless”, “Abyss”, “After the Rain”, “100 Days My Prince”, “Money Flower”, “Reunited Worlds”, entre otros.

Estos dos últimos años han sido de mucho crecimiento profesional, pues sus interpretaciones que han validos de premios en su país natal. En el 2020, ganó como Rookie of the Year en la quinta edición de Asia Artist Awards, y ganó como Rising Star Actress en los premios Brand of the Year Awards. Este año ganó el galardón a Best Rising Star Actress en la premiación Korean First Brand Award.

La estrella se prepara mucho para sus roles, en una entrevista para la revista Bazaar reveló que cómo es el proceso de encarnar a un personaje. “Me di cuenta de que es más importante concentrarse en las emociones del momento que decidir algo y expresarlo. Decidí detenerme en lugar de expresarme cuando me enfrentaba a emociones abrumadoras”, contó.

Han So Hee ha expresado más de una vez que se mete de lleno a sus roles. Incluso si debe perder o ganar peso para ellos, lo hace sin problemas. Para la ficción " World of the Married”, tuvo que perder dos kilos, mientras que para “My Name”, tuvo que ganar 10 kilos de músculo y lograr una constitución más atlética.

Otro de los secretos que ha revelado es que para la serie “Mi nombre”, la actriz de 26 años, asistió a una “escuela de acción” para aprender artes marciales y se entrenó religiosamente para dominar sus escenas de lucha.

Además, contó que asistió y tuvo clases porque quería hacer sus movimientos correctamente. Para ella, la principal preocupación la seguridad de ella y sus compañeros de reparto, ya que esta ficción tiene una serie de escenas de lucha peligrosas e intensas. El elenco de “My Name”, incluida la estrella, realizó el 99 por ciento de sus acrobacias.

La actriz también se ha mostrado sensible al contar aspectos sobre su vida y sentimientos. “Siempre he estado avergonzada de recibir tanto amor solo con mi apariencia, pero quiero compensar ese cariño en alguna forma. Quiero trabajar duro para mostrarles que sus preciosos corazones no solo son palabras de ánimo sino un gran poder que me protege y me ayuda a crecer”, añadió en una entrevista para Bazaar.

