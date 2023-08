La serie animada de “Scott Pilgrim” ya es una realidad. La producción es liderada por Bryan Lee O’Malley, el autor de la famosa novela gráfica, junto con BenDavid Grabinski.

En formato anime, la historia nos traerá de regreso a los personajes que se volvieron globalmente famosos tras el estreno de la película de 2010 “Scott Pilgrim vs. The World”.

En este caso, la producción contará con el doblaje de las voces originales de la película, aunque el nombre de la historia será diferente. Aquí todo lo que debes saber.

Título oficial de la serie de “Scott Pilgrim”

Netflix anunció que la versión anime de “Scott Pilgrim” llevará por nombre oficial “Scott Pilgrim Takes Off”. En español, la producción se traducirá como “Scott Pilgrim da el salto”.

Este es el afiche oficial:

Afiche oficial de "Scott Pilgrim da el salto".

Fecha de estreno

La serie “Scott Pilgrim da el salto” se estrenará el viernes 17 de noviembre y su primera temporada contará con 8 capítulos de duración.

La producción se anunció en enero de 2022.

Edgar Wright y Michael Bacall, que participaron de la película del 2010 como director y guionista, también son parte de esta versión en anine.

Tráiler oficial

El primer teaser tráiler del anime “Scott Pilgrim Takes off” se estrenó el 16 de agosto del 2023:

Elenco confirmado

Las voces oficiales de la película ‘live action’ de 2010 serán parte del anime “Scott Pilgrim da el salto”. Estos son los talentos confirmados:

Michael Cera (Scott Pilgrim)

Mary Elizabeth Winstead (Ramona Flowers)

Satya Bhabha (Matthew Patel)

Kieran Culkin (Wallace Wells)

Chris Evans (Lucas Lee)

Anna Kendrick (Stacey Pilgrim)

Brie Larson (Envy Adams)

Alison Pill (Kim Pine)

Aubrey Plaza (Julie Powers)

Brandon Routh (Todd Ingram)

Jason Schwartzman (Gideon)

Johnny Simmons (Young Neil)

Mark Webber (Stephen Stills)

Mae Whitman (Roxie Richter)

Ellen Wong (Knives Chau)

Las canciones originales de la serie serán de Anamanaguchi (”Scott Pilgrim vs. the World: The Game”), con la partitura de Anamanaguchi y Joseph Trapanese (”Straight Outta Compton”).