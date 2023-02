El gigante del streaming Netflix estrenó su nueva serie mexicana “Tríada”, protagonizada por la actriz y ex RBD Maite Perroni (39), el pasado miércoles 22 de febrero. Desde entonces, esta producción -que pertenece al proyecto “Qué drama. Novelas con N de Netflix”- se ha convertido en una de las favoritas de los suscriptores del servicio gracias a su trama.

Después de su paso por la serie “Oscuro deseo”, Perroni retomó su trabajo con Netflix al lado de Leticia López Margalli, la creadora de “Tríada”. Poco después del lanzamiento, la actriz mexicana reveló que será complicado para ella continuar con la actuación debido a su primer embarazo y su compromiso con la gira internacional de RBD. “Creo que será imposible por este momento”, afirmó durante una charla con medios internacionales.

De esta manera, quedaría descartada -por el momento- el estreno de una segunda temporada de “Tríada”. “¿Qué pasará más adelante? No lo sé, la vida nos lo dirá; hoy por hoy estamos full con todo esto y emocionadísimos con poder compartirlo. El tiempo y la gente nos dirá si hay o no hay más, pero por lo pronto no sabemos”, precisó.

Cabe recordar que el pasado 6 de enero, Maite Perroni anunció que estaba esperando a su primer hijo al lado de su esposo Andrés Tovar. Asimismo, se confirmó que la actriz será parte de la gira internacional “Soy Rebelde 2023″ junto a la banda meixcana RBD (integrada también por Anahí, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann y Dulce María).

El reto que significó “Tríada” para Perroni

En la nueva serie de Netflix, Maite Perroni da vida a tres trillizas que han sido separadas al nacer: Rebecca, Aleida y Tamara. Ellas se reencuentran en la situación menos esperada y tratan de descubrir su verdadero origen. Para la actriz mexicana, este reto actoral implicó tener que adaptar tres personalidades completamente distintas.

“Un día me enfocaba en todas las escenas de Beca para entenderla, conocerla, sentirla y otros días trabajaba con la otra. Tenía tres guiones con distintos colores por personaje y ya al final pues trabajé con un guion donde estaban todas y ya lo tenía procesado, pero fue mucho trabajo de tiempo en donde me fui involucrando con distintas etapas”, contó Maite al diario El Universal.

Perroni en el papel de Aleida y Rebecca en "Tríada". (Foto: Netflix)

Además, precisó que el personaje de Tamara fue el más complejo porque implicaba aprender “pole dance”. “Estuve con Erandi, que fue mi gran cómplice con todo este tema del ´pole dance´, me tuvo mucha paciencia y me acompañó en este proceso (...) Me esguincé un pie, luego el otro pie; entonces, entre un esguince y otro esguince, esto fue lo que se logró. Fue interesante y retador”, finalizó.

Maite Perroni como Tamara en "Tríada" (Foto: Netflix)

¿De qué trata “Tríada”?

La nueva serie de Netflix sigue a la forense Rebecca, quien descubre el cuerpo de una mujer que es idéntica a ella en una escena del crimen. A partir de ahí, la joven se enfocará en descubrir más sobre su verdadero origen; aunque, el drama no se detiene ahí porque -posteriormente- encontrará a otra mujer similar a ella. La misión se tornará complicada cuando su propia vida se pone en riesgo.

“Aunque el peligro es inminente, Becca se adentrará en un oscuro camino para revelar la verdad”, se lee en la sinopsis oficial compartida por Netflix.

Mira el tráiler oficial de “Tríada”

¿Quiénes conforman el elenco de “Tríada”?

La nueva serie de Netflix tiene como protagonista a Maite Perroni, quien interpreta a tres personajes con personalidades muy distintas en la serie. En esta ocasión, es acompañada por David Chocarro y Flavio Medina en la pantalla.

Esta es la lista completa de actores que participan en “Tríada”:

Maite Perroni como Aleida Trujano / Becca / Tamara

como Aleida Trujano / Becca / Tamara David Chocarro como Humberto

como Humberto Ofelia Medina

Flavio Medina

Nuria Bages

Ana Layevska

Rodrigo Cachero

Angel Zermen como Moreno

Hector Kotsifakis como Quezada

Vicky Araico como Raquel

Daniela Valdez

Aldo Gallardo

(Foto: Netflix)

