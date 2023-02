Los fanáticos de la aclamada serie de televisión “Mindhunter” recibieron una noticia decepcionante el año pasado cuando se anunció que la temporada 3 había sido cancelada. La serie, que seguía a un equipo del FBI mientras investigaban asesinatos en serie y trataban de entender la mente de los criminales, había sido muy elogiada por su dirección, guión, actuaciones y precisión histórica.

La cancelación de la temporada 3 dejó a los fanáticos preguntándose qué había llevado a la decisión, y muchos se sintieron decepcionados por la falta de cierre en la trama. Aunque Netflix no dio una razón específica para la cancelación, se rumoreaba que se debía a problemas de presupuesto y a conflictos entre los creadores de la serie y el servicio de streaming.

David Fincher, el creador y director de la serie “Mindhunter”, ha expresó su descontento con la cancelación de la tercera temporada de la serie. En una entrevista con Vulture en enero de 2020, Fincher habló sobre los motivos detrás de la cancelación, diciendo:

“Escuché que hay un interés muy escaso en hacer otra temporada, lo cual es lamentable”. Fincher continuó diciendo que la serie requiere un gran compromiso, no solo por parte del elenco y el equipo de producción, sino también por parte de Netflix, debido a la escala y el alcance de la producción.

Luego en el año 2020, en una entrevista con Collider, afirmó que otra de las principales razones por las que ya no se realizará la serie es debido al COVID-19.

Ahora, en declaraciones con el diario francés Le Journal du Dimanche, confirmó que no habrá “Mindhunter 3″ porque “es un programa muy costoso. No atrajimos suficiente audiencia para justificar tal inversión (para la temporada 3). No los culpo, se arriesgaron (en Netflix) para hacer despegar el programa, me dieron los medios para hacer la serie de la forma en que quería hacerlo, y me permitieron aventurarme nuevos caminos con “The Killer”. Es una bendición poder trabajar con personas que son capaces de audacia”.

A pesar de la cancelación de la temporada 3, los fanáticos de “Mindhunter” siguen siendo fieles a la serie y esperan que se reanude en el futuro. Mientras tanto, pueden seguir disfrutando de las dos temporadas disponibles en Netflix y seguir esperando ansiosamente cualquier noticia sobre el futuro de la serie.

