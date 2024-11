Corea del Sur, 1992. Cuando las mujeres eran veladas por los tabúes y prejuicios de los hombres coreanos, una chispa de rebeldía encendió el motor de un emprendimiento exitoso. “Un negocio virtuoso” (o “A Virtuous Business”) ocurre en ese rincón rural donde la vergüenza y la modernidad se encuentran, a partir de la venta de lencería y juguetes sexuales de cuatro comerciantes audaces y hermosas. Se trata de un k-drama que rompe esquemas sin remordimientos y, por ello, causa furor en Netflix: ya es Top 3 de las series más vistas en Perú.

La historia sigue a cuatro mujeres que se dedican a la venta de productos para adultos, como vibradores, juguetes sexuales y lencería sexy, en un pueblo de Corea en los años 90. Las luces recaen sobre Han Jung-sook (Kim So-yeon), una mujer casada con un desastre de hombre con quien tiene un hijo pequeño. Ella debe pagar la renta a costa de sus infortunios y se encontrará con personas que la ayudarán en su camino, incluido el apuesto policía Kim Do-hyun (Yun Woo-jin), que oculta algo desde su llegada a la ciudad. Ya se estrenaron 4 episodios de la serie en Netflix, y los siguientes están programados en diferentes fechas.

Mira la guía de estreno de los 12 episodios de “Un negocio virtuoso”.

Bajo la dirección de Cho Woong y la adaptación de la guionista Choi Bo-rim, esta comedia clasificada R destapa no solo los cuerpos, sino las emociones reprimidas y las estructuras oxidadas de una sociedad machista. “Está bien no estar bien” o “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” fueron algunos de los primeros melodramas de nicho con los que Netflix conquistó corazones, y estos siempre mantenían cierto recato por el sexo y la comedia fuera de tono.

Trailer de “Un negocio virtuoso”

Mujeres que desafían la norma

Las mujeres, sin temor a usar lencería sexy o dar un beso apasionado a su amante, son un respiro fresco en el universo del k-drama, habitualmente dominado por clichés de damiselas perfectas. En el caso de Han Jung-sook, ella captura la fragilidad de una mujer atrapada en un matrimonio problemático, pero también la fortaleza de quien se niega a sucumbir al destino que su madre, su esposo y la vecindad le quieren imponer. Sus ojos hablan de sueños rotos y esperanzas resucitadas, mientras que su química con el policía Kim Do-hyun (Yun Woo-jin) introduce un matiz romántico que expande las fronteras de esta comedia para hablar nuevamente de amor en cámara lenta y cabellos volando sobre el rostro.

Aunque la serie ya se estrenó en la televisión de Corea, los usuarios de Netflix recién experimentan el inicio de la amistad entre Han Jung-sook y el policía. Desde su perspectiva masculina, las mujeres animan la vida de cualquier persona cuando luchan por sus ideales, aun cuando el mundo entero esté en contra de ellas. “Qué mujer tan inspiradora”, dice el personaje sobre ella en el cuarto capítulo de la serie.

Todavía hay una trama extra acerca de algún crimen o secretos turbios, desde el punto de vista de Do-hyun. En el guion de “Un negocio virtuoso”, no se discute con otros géneros más que la comedia, pero el misterio sobre el nuevo policía en la ciudad estira la trama hacia el thriller. El quinto y sexto episodio continúan con la historia en la semana del 24 de noviembre.

El vibrador: símbolo de emancipación

"Un negocio virtuoso" trata sobre un grupo de mujeres que venden productos para adultos en un pueblo rural de Corea.

Como un delicado pero vibrante latido, el juguete sexual se convierte en el epicentro emocional de la trama. El médico británico Joseph Mortimer creó el vibrador eléctrico para aliviar problemas musculares, pero en 1960 ocurrió un cambio. Histeria le llamaban al deseo desenfrenado de las mujeres, y por ello su aparato empezó a usarse con fines placenteros más que terapéuticos. Choi Bo-rim se detiene a explicar la historia detrás del juguete, que no es solo un objeto, sino una revolución silenciosa para Jung-sook.

Así, la protagonista, con esa mirada agridulce y temple de acero, a pesar de los problemas en los que está metido su esposo, forja un comercio disruptivo, pero necesario para las mujeres coreanas del pueblo. No es una tarea fácil. El recato reina entre sus vecinas, amas de casa fieles y obedientes a sus maridos, por lo que un negocio de lencería se vuelve un completo escándalo. Es realmente inspirador. Además, Kim So-yeon, actriz habitual de k-dramas súper románticos, cumple bien los tiempos de su actuación en esta serie moderna.

Kim Do-hyun es interpretado por el actor surcoreano Yeon Woo jin

Sin embargo, Han Jung-sook (Kim So-yeon) no es nada sin sus compañeras de venta, una más divertida que la otra. Oh Geum-hee (actriz Kim Sung-ryung) hace de ama de casa con un marido que no la escucha y está obsesionado con la apariencia. Seo Young-bok (Kim Sun-young) es la amiga vendedora que tiene un esposo que la complace en la cama, pero no en las cuentas del hogar. Y, finalmente, Lee Joo-ri (Lee Se-hee) entra en el rol de la mujer liberal y madre soltera en una Corea antigua. La química se nota entre ellas, como una amistad creciente, en los primeros episodios de la serie.

Veredicto: “Un negocio virtuoso” desafía los esquemas

Si antes las mujeres de los k-dramas mostraban poca piel, la actriz Kim Sun-young en “A Virtuous Business” prueba con su pijama de encaje que las comedias coreanas han dado un giro de 180 grados. Además de la necesidad de romper esquemas, esta serie cuenta con una banda sonora seductora que se combina con una narrativa entre lo hilarante y el drama familiar. Demuestra que la risa puede ser la mejor herramienta para desmantelar los tabúes. ¿Verla o no? La respuesta es un rotundo sí. Marca la diferencia en su método descarado de cuestionar a la sociedad conservadora de Corea, con vibradores para mujeres, lencería sexy y matrimonios rotos.