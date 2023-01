La animación de “Boruto” ha tenido momentos que los fans no le han perdonado. Entre ellos tenemos el capítulo 246, titulado “Boruto uses Karma out of anger!”, y ahora también el capítulo 282 que adapta lo que será el inicio del “Sasuke Retsuden”.

Tras el anuncio de la conversión de “Sasuke Retsuden” del manga al anime el 17 de diciembre, los fans de Naruto se ilusionaron con la posibilidad de ver un hito muy importante: en MangaPlus, los cinco capítulos de la novela de Sasuke han llegado a un total de 421 mil vistas.

El capítulo 282, que tiene de nombre “Infiltración”, inicia con la enfermedad de Naruto. El personaje está tirado en el suelo y Sasuke se va a hacer unas investigaciones al hogar del ‘Sabio de los seis caminos’ con el propósito de descubrir pistas para ayudar a Naruto a conseguir una posible cura.

En dicho lugar hay una prisión en la que Sasuke conocerá a sus nuevos compañeros. Sin embargo, estos le buscan pelea y terminan enfrentándose en un duelo que eventualmente ganaría el de la ‘Aldea de la hoja’. En esta escena, viene el primer error ya que dibujaron a nuestro querido Uchiha con sus dos brazos a pesar de que al final de Naruto Shippuden perdió uno.

Uno de los chicos de la prisión intenta fugarse y es atacado intempestivamente por un velociraptor. Suceso extraño ya que en el mundo de Naruto no existen los dinosaurios.

Este dinosaurio se llama ‘Meno’ y cuando Sasuke organiza su escape para buscar documentos del ‘Sabio de los seis caminos’, es interceptado por el dinosaurio con el que entabla una pelea que gana Sasuke luego de herirlo con su kunai. Al día siguiente se da cuenta de que el jefe de la prisión tiene unos ojos que anulan su ‘sharingan’ por los que el Uchiha se ve envuelto en un lío.

¿Por qué se quejan las personas de la animación de “Boruto”?

Los planos y el movimiento son muy diferentes a lo que fue el capítulo 217 en donde vimos la pelea de Naruto en su modo ‘barión’ contra Isshiki Ootsuki o el del capítulo 65 entre Naruto y Sasuke versus Momoshiki Ootsuki.

Algunos de los fans acotaron en Facebook, en la cuenta de Crunchyroll, “que este capítulo tiene más de “Nanatsu no Taizai” que del propio Naruto”, reafirmando su molestia.

¿Hay algún motivo por el que “Boruto” ahora tenga este tipo de animación?

Aparentemente, Studio Pierrot, animadores y dibujantes de “Boruto”, le han dado la total atención al legendario regreso del catalogado anime del año 2022 según My Anime List, “Bleach: la guerra sangrienta de los mil años”, motivo por el cual la calidad de “Boruto” habría decaído.

¿Qué es el Sasuke Retsuden?

El “Sasuke Retsuden” es una de las historias adaptadas al manga de Naruto. Esta es una novela ligera que tiene de nombre “Naruto: Sasuke’s Story—The Uchiha and the Heavenly Stardust” de la J-Books creada por Jun Esaka y dibujada por Shingo Kimura y el creador de Naruto, Masashi Kishimoto.

