La anticipada quinta temporada de “Haikyuu!!” finalmente ha confirmado su desenlace en dos películas. A pesar de que algunos pueden cuestionar si este formato es suficiente para abordar todo lo que queda por narrar del manga de Haruichi Furudate, Production I.G. parece estar dedicando el tiempo necesario para entregar a los fanáticos una experiencia que esté a la altura de sus expectativas. El primer adelanto de la serie promete mucho y ya tiene a los seguidores emocionados.

Tráiler oficial de “Haikyuu: The Final, Parte 1″

Fecha de Lanzamiento en Japón

El estreno en Japón está programado para el 16 de febrero de 2024, una noticia que muchos esperaban con ansias. Sin embargo, esta fecha es exclusiva para Japón, por lo que los fanáticos internacionales deberán armarse de paciencia para verla en cines o en plataformas de streaming.

¿De qué tratará “Haikyuu: The Final” Parte 1?

Recientemente, se reveló que la primera película llevará el intrigante título de “Haikyuu! The Final, Parte 1”, donde los equipos Nekona y Karasuno se enfrentarán en una batalla épica. Hasta ese momento, el estudio había mantenido en secreto gran parte de las imágenes, pero el tráiler inicial es muy prometedor y ha aumentado la emoción por este enfrentamiento crucial.

Regreso del Elenco Original

Se espera que todos los actores de doblaje principales regresen para estas películas. Además, Susumu Mitsunaka, quien trabajó en la serie de anime, repetirá como director y guionista principal. Aunque aún no se ha anunciado una fecha para la segunda y última película de “Haikyuu!”, es posible que se estrene en Japón hacia finales de año, como muy pronto.

¿Dónde poder ver el anime de “Haikyuu”?

Vía Netflix y Crunchyroll

Para aquellos que aún no se han sumergido en el mundo de los Ases del Volley, “Haikyuu!” es una serie fácilmente accesible y está disponible en plataformas como Netflix y AnimeBox. Así que, si aún no has tenido la oportunidad de seguir esta emocionante serie de deportes, tu momento es ahora.

Ficha técnica del anime “Haikyuu!!”

Título: Haikyuu!!

Género: Deporte, Comedia, Drama, Shonen

Año de Estreno:

Temporada 1: 2014

Temporada 2: 2015

Temporada 3: 2016

Temporada 4: 2020 (Dividida en dos partes)

Episodios:

Temporada 1: 25 episodios

Temporada 2: 25 episodios

Temporada 3: 10 episodios

Temporada 4 (Parte 1): 13 episodios

Temporada 4 (Parte 2): 12 episodios

Director: Susumu Mitsunaka

Estudio de Animación: Production I.G

Mangaka: Haruichi Furudate

VIDEO RECOMENDADO Anime - EFE