¿Quién es Jaakko Ohtonen? El nuevo actor de Jesús para “La resurrección de Cristo”

El cineasta Mel Gibson vuelve al género religioso con su ambicioso proyecto “La resurrección de Cristo”, secuela directa de “La pasión de Cristo” (2004).Después de varios años de desarrollo, la producción finalmente ha confirmado a su nuevo protagonista: el actor Jaakko Ohtonen, quien interpretará a Jesucristo en esta esperada continuación.

Ohtonen, de origen finlandés, es reconocido por su participación en la serie “The Last Kingdom” y en producciones históricas europeas. Su incorporación marca un nuevo comienzo para la saga que en su primera entrega fue protagonizada por Jim Caviezel, bajo la dirección del mismo Gibson.

¿Quién es Jaakko Ohtonen?

Jaakko Ohtonen es un actor finlandés nacido en la ciudad de Oulu el 25 de agosto de 1989. Formado en la Universidad de Tampere, donde obtuvo una maestría en artes dramáticas en 2015, Ohtonen ha desarrollado una sólida carrera en cine, televisión y teatro tanto en Finlandia como en producciones internacionales. Con una estatura de 1.91 metros, cabello castaño y ojos verdes, el intérprete destaca por su presencia escénica y su versatilidad, dominando varios idiomas, entre ellos el inglés, el sueco y el alemán básico.

En su trayectoria, ha participado en series reconocidas como “Vikings: Valhalla” de Netflix, donde tuvo un papel recurrente, así como en “The Last Kingdom”, “All the Sins” (Kaikki synnit) y “Hotel Swan Helsinki”. Su trabajo combina la intensidad dramática con la disciplina física, cualidades que lo han llevado a ser considerado para producciones de alto nivel fuera de su país natal.

Además de su carrera actoral, Ohtonen tiene formación en combate escénico, buceo avanzado y deportes, habilidades que complementan su perfil como actor de acción y drama histórico. Está representado por las agencias Lisa Richards Nordic y Subtitle Talent. En el ámbito personal, mantiene una relación con la presentadora de televisión y radio Alma Hätönen.

Jaakko Ohtonen reemplaza a Jim Caviezel como Jesús

Según medios internacionales como Collider y Variety, Mel Gibson optó por renovar el reparto de la película para ofrecer una interpretación fresca del relato bíblico. Ohtonen dará vida a Jesús en una historia que explorará los días posteriores a la crucifixión y los misterios de su resurrección.

Fuentes cercanas a la producción explicaron que Gibson busca “una mirada más espiritual y humana”, con un enfoque diferente al tono de “La pasión de Cristo”, que se centró en el sufrimiento físico de Jesús.

Mariela Garriga será María Magdalena en la secuela

Mariela Garriga será María Magdalena en "La resurrección de Cristo".

Otra gran novedad es la incorporación de la actriz Mariela Garriga como María Magdalena, personaje que en la primera película fue interpretado por Monica Bellucci. Garriga, conocida por sus papeles en “Mission: Impossible – Dead Reckoning” y “La ley y el orden”, aportará una energía renovada a uno de los personajes más emblemáticos del relato bíblico.

Fecha de estreno

La resurrección de Cristo será dividida en dos partes, con estrenos previstos para marzo y mayo de 2027, coincidiendo con la Semana Santa y la festividad de la Ascensión.Mel Gibson ha declarado que la historia será “una reflexión profunda sobre la fe, el sacrificio y el poder de la redención”.

Ficha técnica de “La resurrección de Cristo”