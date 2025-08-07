“La resurrección de Cristo”: fecha confirmada de estreno de las partes 1 y 2

Hace más de dos décadas, “La pasión de Cristo” de Mel Gibson se convirtió en un fenómeno cultural y cinematográfico. La película, que narró las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret, impactó a millones de espectadores en todo el mundo con su cruda representación del sufrimiento y la crucifixión. Ahora, el director está de vuelta con la esperada continuación: “La resurrección de Cristo”.

Esta secuela no solo busca retomar la historia, sino profundizar en los misterios y la espiritualidad del evento más importante en la fe cristiana. Con nuevas fechas de estreno y detalles de la trama que se van revelando, la anticipación por este proyecto épico es más grande que nunca. A continuación, te contamos todo lo que se sabe de esta monumental producción.

El ambicioso proyecto de Mel Gibson: ¿Por qué dos películas?

Mel Gibson no ha escatimado en detalles para “La resurrección de Cristo”. En lugar de una sola película, ha decidido dividir la historia en dos partes, una decisión que subraya la complejidad y la magnitud del relato que quiere contar. La primera parte se centrará en los días que transcurren entre la crucifixión y la resurrección, un período de silencio y dolor que rara vez se ha explorado en el cine con tanta profundidad. La segunda parte, por su lado, abordará la resurrección y las apariciones de Jesús a sus discípulos, culminando con su ascensión.

Esta estructura de dos partes permite a Gibson dedicar el tiempo necesario para explorar no solo el relato bíblico, sino también lo que él mismo ha calificado como un “viaje de ácido” y una historia mística. El guion, coescrito por Randall Wallace (quien ya colaboró con Gibson en “Braveheart”), promete una narrativa épica que trasciende lo convencional, sumergiendo al público en una experiencia que desafiará sus expectativas sobre el cine religioso.

El regreso de Jim Caviezel y el desafío técnico

La noticia más emocionante para los fanáticos es el regreso de Jim Caviezel en el papel de Jesús. Su interpretación en “La pasión de Cristo” fue tan impactante que se convirtió en un icono cultural. A pesar de que han pasado 20 años desde el estreno de la película original, Gibson planea utilizar tecnología de rejuvenecimiento digital y otros efectos especiales para que Caviezel vuelva a lucir como en la cinta de 2004.

Además de Caviezel, se espera que otros miembros del reparto original retomen sus roles, como Maia Morgenstern como la Virgen María y Francesco De Vito como el apóstol Pedro. El desafío técnico y artístico de mantener la continuidad visual y narrativa es inmenso, lo que hace que esta producción sea una de las más ambiciosas de la historia del cine bíblico. El rodaje, que se espera comience en los famosos estudios de Cinecittà en Italia, será una muestra del compromiso de Gibson por ofrecer una obra de calidad cinematográfica excepcional.

Fechas de estreno: ¿Cuándo podremos ver “La resurrección de Cristo”?

Las fechas de estreno de las dos partes de “La resurrección de Cristo” han sido anunciadas y tienen un significado simbólico muy especial. Se estrenarán en 2027 en días clave del calendario litúrgico cristiano:

Parte 1: Viernes Santo, 26 de marzo de 2027

Viernes Santo, 26 de marzo de 2027 Parte 2: Día de la Ascensión, 6 de mayo de 2027

Este calendario de lanzamiento no es una casualidad. Gibson busca que la experiencia de ver la película se alinee con el tiempo litúrgico, permitiendo a los espectadores vivir la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de una manera más profunda y conmovedora. Sin duda, estas fechas marcarán un hito en el cine y la cultura religiosa.

El legado de “La pasión de Cristo” y el futuro de la secuela

“La Pasión de Cristo” no solo fue un éxito de taquilla, sino que también generó un intenso debate sobre su violencia y su fidelidad a los evangelios. A pesar de las críticas, la película se convirtió en una de las producciones independientes más rentables de la historia. Con “La Resurrección de Cristo”, Mel Gibson busca continuar ese legado, ofreciendo una narrativa igualmente impactante, pero centrada en la victoria sobre la muerte y la esperanza.

El regreso de Gibson a la silla de director para este proyecto ha sido calificado como un evento cinematográfico. Su visión única y su audacia narrativa prometen una película que, al igual que su predecesora, dejará una huella imborrable en el público.