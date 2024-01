Anthony Kiedis tuvo una vida de fama y excesos que inicia con su ascenso como el vocalista líder de Red Hot Chili Peppers, emblemática banda de rock alternativo de Los Ángeles, California. El grupo musical formó en 1983 y sigue teniendo vigencia para miles de fanáticos alrededor del mundo. Por eso, Universal Pictures decidió adquirir los derechos de la biografía del cantante estadounidense para convertirla en una película.

“Scar Tissue” es la biografía de Anthony Kiedis escrita por Larry Sloman y el cantante de Red Hot Chili Peppers. Se lanzó en 2004 y obtuvo el puesto 17 en la Lista de Best Sellers de The New York Times. Tras la obtención de derechos de la historia, el productor Brian Grazer (”Apolo 13”, “Una mente brillante”) de Imagine Entertainment se embarcó en el proyecto biográfico.

Red Hot Chili Peppers. (Foto: Instagram @chilipeppers)

La biografía de Anthony Kiedis navega por los momentos oscuros de la vida del cantante entre 1970 y 1980, como su época de vendedor de drogas a los 14 años y su problema con el consumo de sustancias durante su época de estrellato. En el libro, habla de una supuesta sobriedad durante el lanzamiento de Californication y la muerte de Hillei Slovak por una sobredosis de heroína en 1988.

El vicepresidente ejecutivo de desarrollo de producción de Universal Pictures, Jay Polidoro, estará a cargo del proyecto biográfico, que se encuentra en desarrollo.

¿Quién es Anthony Kiedis?

Anthony Kiedis nació el 1 de noviembre de 1962 en Grand Rapids, Michigan, pero creció en Los Ángeles, California. Su padre, John Kiedis, era actor. Parte de su biografía se enfoca en la relación que tenía con el cantante.

En California, surge en el cantante una pasión por la música y la actuación. Como actor, Kiedis participó en “Fiebre Salvaje” (1989), “Point Break” (1991) y “The Chase” (1994).



Fundó Red Hot Chili Peppers en 1983 junto al bajista Flea, el baterista Jack Irons y el guitarrista Hillel Slovak, con quien transitó por el camino de las drogas. De inmediato, el grupo musical ganó reconocimiento en Los Ángeles, gracias a su fusión única de rock, funk y punk.



A lo largo de su vida, Anthony Kiedis (hoy de 61 años) ha enfrentado desafíos personales, incluyendo la lucha contra las adicciones, que canalizó con la música. Red Hot Chili Peppers alcanzó álbumes exitosos durante su carrera, como “Blood Sugar Sex Magik” (1991), “Californication” (1999) y “Stadium Arcadium” (2006). Kiedis ha sido reconocido por su habilidad para escribir letras introspectivas y su carismática presencia en el escenario.