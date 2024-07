En una conversación exclusiva de Saltar Intro de El Comercio con David Dastmalchian, protagonista de “Late Night with the Devil”, exploramos los entresijos de esta película única que desafía los paradigmas del cine de terror común y que nos adentra en un talk show de formato late night que va haciéndose cada vez más turbio.

Un viaje imaginario a los andes peruanos

David Dastmalchian inició su entrevista con la emoción de llevar “Late Night with the Devil” al Perú. Sus ojos se iluminaron al vislumbrar un mundo nuevo por descubrir. “Nunca he estado en el Perú, pero siempre he querido explorar los Andes y su rica mitología”, comparte. Es evidente que la idea de compartir la película con una audiencia nacional que valora el arte cinematográfico lo llena de entusiasmo. La conexión entre el cine y la cultura local puede ser profunda, y Dastmalchian se mostró ansioso por explorarla.

Actuación en el escenario: un reto y una libertad

Para un actor con experiencia teatral como David Dastmalchian, enfrentarse a un proyecto cinematográfico como “Late Night with the Devil” significó un cambio de dinámica notable. “El escenario único y las tres cámaras nos dieron una libertad y una estructura que se sentían como actuar en una obra de teatro”, explica. Esta aproximación no convencional al rodaje permitió al elenco y al equipo explorar los límites del género, sumergiéndose profundamente en la historia sin las restricciones típicas del cine tradicional.

Ingrid Torelli, David Dastmalchian y Laura Gordon en "Late Night with the Devil". (Foto: Diamond Films)

Los orígenes y la inspiración: Fangoria y los anfitriones de horror

El proceso de David Dastmalchian de involucrarse en “Late Night with the Devil” fue iniciado por una carta y un lookbook digital enviados por los directores, a través del conocido productor Roy Lee. “Roy Lee es un amigo y alguien con un excelente gusto en películas”, destaca Dastmalchian. La carta destacaba su amor mutuo por la revista Fangoria y los anfitriones de horror, elementos que resonaron profundamente con el actor. Este encuentro inicial fue crucial para su decisión de unirse al proyecto, viendo en los directores una visión clara y un compromiso con la calidad y la innovación en el cine de terror.

Estilo y estética: una fusión de los años 70 y la modernidad

“Late Night with the Devil” se destaca no solo por su narrativa intrigante, sino también por su estética que recuerda a los clásicos del cine de los años 70. Dastmalchian enfatiza cómo esta combinación de estilos cinematográficos permite a la película explorar el drama humano de manera profunda. “Me atrajo la fusión del estilo cinematográfico de los años 70 con el formato de un programa de entrevistas”, admite. Esta elección estilística no solo enriquece la experiencia visual, sino que también profundiza en las emociones y motivaciones de los personajes, añadiendo capas de complejidad a la trama.

Reflexiones profundas: temas universales en “Late Night with the Devil”

Más allá de sus elementos superficiales de horror, “Late Night with the Devil” ofrece una reflexión profunda sobre las prioridades y el costo del éxito en la vida moderna. Dastmalchian expresa: “La película aborda temas profundos sobre la energía y las prioridades en la vida. Priorizar el éxito sobre la salud y las relaciones puede tener consecuencias devastadoras”. Esta mirada introspectiva resuena con temas universales, haciendo que la película no solo sea entretenida, sino también significativa para el espectador que busca más que sustos superficiales.

El poder de la narrativa: explorando el drama y la autenticidad

Uno de los aspectos más destacados de “Late Night with the Devil” es su enfoque en desarrollar relaciones auténticas entre los personajes. Dastmalchian comenta: “La película nos permitió realmente invertirnos en los personajes y en el drama subyacente”. Esta inversión emocional prepara el terreno para que las escenas de terror y suspenso resuenen más profundamente con el público, creando una experiencia cinematográfica que va más allá de las convenciones del género.

Un grupo bohemio: símbolos y metáforas en la narrativa

El filme menciona un grupo bohemio cuya incorporación en la trama agrega capas adicionales de simbolismo y metáfora. Dastmalchian reflexiona sobre el papel de este grupo en la película: “Creo que hay un mensaje profundo sobre la energía y las prioridades en la vida”. Este tema se entrelaza con la trama principal, ofreciendo una perspectiva más profunda sobre el poder y el misterio que yacen bajo la superficie de “Late Night with the Devil”.

Conclusión: el legado de “Late Night with the Devil”

David Dastmalchian concluyó su reflexión sobre “Late Night with the Devil” con optimismo y gratitud. “Fue una experiencia increíble trabajar en esta película”, afirma. “Es más que un simple filme de terror; es una exploración de la condición humana y las elecciones que definimos”. Su entusiasmo por el proyecto fue evidente, y su esperanza de conectar con el público peruano subraya la universalidad de las emociones y temas tratados en la película.

Con estas palabras, David Dastmalchian nos invita a explorar un viaje cinematográfico único que promete cautivar y provocar reflexiones profundas sobre el precio del éxito y la oscuridad que acecha tras las luces de la fama. “Late Night with the Devil” no solo es una película, sino una experiencia cinematográfica que desafía, emociona y provoca, mostrando el poder del cine para explorar lo profundo de la psique humana y la complejidad de nuestras elecciones.

