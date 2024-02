La batalla de Egghead está llegando a un punto clímax y ahora, con la salida del capítulo 1106 del manga de “One Piece”, podemos ver quienes son los que han llegado a las costas de Egghead para ayudar a los Mugiwaras. ¿Quiénes son? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1106 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “A tu lado”.

En la portada podemos ver a Robin junto a un cocodrilo el cual ha vestido.

El capítulo inicia en Egghead, los marinos están gritando de desesperación.

“Era cierto entonces, es como lo vimos en el periódico!”, dicen. Luffy estaba super gordito y lleno después de tragarse toda la comida de la máquina.

Los marinos se han sorprendido al ver como este ha dirgerido todo lo que comió rápidamente. “¡No es una persona normal! ¡Me da miedo acercarme y que me coma!”.

Una explosión se da muy cerca, los marinos salen volando en su evacuación, pero esto no le importa a Luffy, que comienza a reír y su Gear 5 se activa. Los marinos gritan que lo van a atrapar con piedras del mar para que no se mueva.

Nos vamos a las afuera de Egghead. Los barcos de la marina inician la Buster Call y gritan que es el final de Egghead.

“¡Ataquen con todo, borren las costas, este es el final de Egghead!”, gritan.

En el centro, Kuma y Bonney están cayendo fuertemente y esto lo ve Vegapunk, que desesperadamente grita por ayuda a Atlas mientras saturno mira molesto y le grita a los PAcifitas “¡Acaben con esta estúpida hija y su inhumano padre”.

Los pacifistas levantan la mano y se preparan para atacar.

Vegapunk le dice a Atlas que le cuente lo que debe saber Bonney. Atlas cae y grita que lo hará mientras Sanji se eleva para ayudarlos. Es así que Atlas le cuenta rápidamente a Bonney, la cual escucha y comprende la situación, gritando “¡no lo hagas papá! ¡Ayúdanos a huir de la isla!”.

Ella se sorprende de todo esto y los paficistas escuchan el sonido.

La orden de Bonney hizo que estos ya no los ataquen, si no que cambien de objetivo y comiencen a atacar a todos los soldados de la marina que estaban en el lugar, caudando tanto gritos como explosiones descomunales en Egghead.

Saturno mira molesto la situación, Vegapunk comienza a contar “nunca me preguntaron, pero ese escenario donde Bonney era asesinada por Kuma, por su propio padre, era algo que no podía ni imaginarme. ¡Por eso, ante tal tragedia, me di la tarea de hacer algo al respecto, por tal razón, cada uno de los clones basados en él tiene un programa secreto que una vez activado, el mundo entero estuviese e nsu contra. Incluso si le dieran la misión de matarte, Bonney, siempre tendrás a Kuma de tu lado. Ese ha sido el único deseo que he tenido, por eso yo, entiendo perfectamente lo que espera!!”, mientras es atravezado con mucha sangre a su costado por una de las patas de araña de Saturno.

Vegapunk grita de dolor extremo, Bonney de desesperación al ver la brutal escena. Vegapunk dice “¡Me da igual lo que me suceda!”, mientras Saturno explota de enojo.

Franky aparece y grita por Vegapunk que cae desmayado. Saturno le dice a Kizaru que elimine a todos, por lo que aparece a la velocidad de la luz para lanzar sus ataques que reciben tanto Sanji, Kuma y Atlas. Saturno saca su espada de luz y les dice “si se quedan quietos, no sufrirán al morir, Bonney”, la cual solamente lo mira con desden pero un “jajajajajaja” se escucha desde al fondo.

¡Luffy ha aparecido con su Gear 5! Kizaru lo mira sorprendido mientras recibe otro mega puñetazo con haki de armamento de Luffy que lo ha mandado a volar.

Bonney solamente mira a Luffy sorprendida y le dice de dónde ha salido. Luffy se agarra la cara mientras dice “¡Ahora que estoy lleno no hay absolutamente nada que pueda detenerme! ¡Esto es muy divertido!”.

Todo el lugar se pone de goma y todos caen al suelo pero sin daño alguno. Sanji se pregunta como es que están a salvo. Los marinos ven de afuera cómo es que la isla del futuro tambalea mientras gritan que destruyan a los pacifistas.

Bonney va corriendo donde Vegapunk que está atravesado y le dice “tienes que venir con nosotros o te matarán”.

Los tambores de la liberación retumban en Egghead al sonido del corazón de Luffy. Esto ha llegado a oídos del robot del siglo vació que se activa y hace el sonido “gigi boom gigi boom”.

Bonney se da cuenta y dice “este ritmo”, recordando las palabras de su padre. “Me muero por ser como el, como Nika, levantando a todos con este ritmo para hacernos reír mucho”. “Dom dom dat dat, dom dom dat dat”, mientras vemos cómo bailaban juntos.

Bonney mira al cielo sorprendida, Vegapunk asiente la mirada y le dice, “no te has dado cuenta, ¿no? Es normal creo yo, porque lo estoy viendo con mis propios ojos. Ese mugiwara no Luffy el cual le llamó la atención a tu padre, es Nika, el Dios del Sol”, mientras Bonney lo mira en la misma pose con la cual salió en Wano contra Kaido, saltando en el cielo en la pose de Nika ante la mirada de Bonney que dice “¿Qué?” con lágrimas en los ojos puesto que la risa de Luffy era algo que esperaba ver hace mucho tiempo y no solamente esto, Kuma también lo ve.

“Kuma tenía razón, esta buster call no lo detendrá, porque a él lo hyan estado esperando muchas personas en el mundo, desde hace cientos de años!!”, dice Vegapunk.

Pasamos a la costa noroeste de Egghead.

“¡Informando desde la costa noroeste, se aproxima un barco absolutamente enorme, es casi 20 veces el nuestro!”, gritan en altavoces. “¡No hay duda, son ellos, pero como puede ser su desde hace un siglo no teníamos noticias de ellos! ¡Deténganlos, que no pasen!”.

“¡Vienen hacia acá, disparen fuego! ¡Maldita sea, por qué ha llegado la tribu de los gigantes!”, gritan los marinos, pero una risa se escucha de fondo.

“¡Muajaja solo míralos Dorry, están preguntándose qué hacemos acá!”, “¡Vaya pregunta tan estúpida, Brogy! ¡No es una coincidencia que estemos aquí jajaja!”.

Con lo que pasamos al último panel del manga, los gigantes están apuntando y destruyendo los barcos a diestra y siniestra, ellos han llegado a Egghead.

“¡Atención a todas las tropas! ¡Los piratas Kyohei han llegado a la isla aahhh!”.

“¡Gabababa estamos aquí por ti, Mugiwara no Luffy!”, “Gegyagyagya, es decir por ti, DIOS DEL SOL”.

Finalizando con las palabras del editor, “¡ha llegado una esperanza GIGANTE!”.

La próxima semana, no habrá manga.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 1106 de “One Piece”?

El capítulo 1106 del manga de “One Piece” está programado para salir el domingo 4 de febrero pero podría filtrarse con anticipación el día jueves 1 del mismo mes.

Dónde leer legalmente el capítulo 1106 de “One Piece”

Para poder leer el manga de “One Piece” legalmente tienes que entrar a la página web de Manga Plus, es ahí en donde se suben todos los capítulos de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Editorial: Shueisha

Publicación Inicial: 22 de julio de 1997

