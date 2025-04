Ya salió el capítulo 1147 del manga de “ONE PIECE” en donde los Mugiwaras siguen su batalla contra los Caballeros Divinos en la isla de Elbaph. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1147 de “ONE PIECE”

El capítulo se llama “las cosas que más tememos”.

En la portada podemos ver a Raizo muy feliz dándole comida a Yamato luego de que esta consiguiese derrotar a Who’s Who.

El capítulo comienza justo donde terminó el anterior. Vemos un recuerdo en donde Saúl le dice a Nico Robin y a Chopper que se escondan. “¡Escóndanse rápido, qué no los vean!”, dice Saúl mientras volvemos al tiempo real y vemos a este tirado en el suelo.

“Lo he visto... ¡Es uno de los Caballeros Divinos! ¡Ellos no mueren, son inmortales, no hay esperanza si nosotros los enfrentamos! Por el bien de los niños, escóndanse en mi y esperen la oportunidad para escapar", dice Saúl mientras vemos su cara clavada en las espinas. Robin y Chopper están abrazados y Sommers está aburrido.

Tras esto, saca el comunicador y llama a sus demás compañeros “oye Gunko, ¿atrapaste a la tripulación de los sombrero de paja? ¿Te los quieres llevar con nosotros también?“, dice Sommers pero Killingham interviene y le dice “oye, ¿estás loco? ¿Acaso quieres provocar al

Yonkou Monkey D. Luffy? Hay que completar la misión y marcharnos".

Tras esto, los Mugiwaras están atrapados en las vendas de Gunko y comienzan a hablar.

“Cómo pasó esto contigo, Jimbe”, “¿Qué, capturaron a Saúl y también se han llevado a Colón? Esa mujer no es normal, pensé que estaba condenado sin remedio..“, dicen mientras Gunko apunta con un estoque hecho de vendas en punta directo a la cabeza de Brook mientras Usopp grita “¡Ahhh la mujer zombie!” mientras le patea la cabeza.

“Yo te conozco” dice Gunko mientras Brook se sorprende de esto. “Muy bien, quieres salir de aquí, pasa tu vida componiendo música solamente para mi. ¡Conviértete en mi esclavo!" mientras Brook dice “¿qué?”.

Los Mugiwaras se sorprenden y dicen “¿Acaso ha escuchado tocar a Brook? ¿Ella es su fan? Me sorprende que un dragón celestial escuche al Soul King. Tienes fans hasta en la muerte",

dicen los Mugiwaras.

Sommers dice que no tiene energías para luchar contra un Yonkou y que lo mejor será que terminen el trabajo y se marchen.

Brook se levanta y le dice “perdóneme, bella señorita. Desde que el capitán Luffy me devolvió las ganas de seguir viviendo, le juré lealtad a él”, a lo que Gunko le pregunta entonces qué pasará si el dueño de la muerte lo rechazara y él responde “¡prefiero vivir con honor que ser humillado!“, a lo que Usopp grita porque Gunko le mete una pata muy fuerte que lo hace volar.

Gunko le dice “idiota” mientras lo comienza a reventar a patadas y Brook grita de dolor porque lo hace seguido. Summers pregunta a Killingham si todo está listo" y este responde que sí.

Suena estática y vemos que Sommers se está comunicando con todo Elbaph. “¿Me oyen, gente de Elbaph? ¿Guerreros?" mientras los gigantes se preguntan quién habla y de dónde sale esa transmisión.

“Se que se están preguntándo a qué se están enfrentando y a quiénes. Nosotros somos la causa.

Mi nombre es Saint Sommers, soy sirviente de la tierra sagrada de Mary Geoise y a su vez, Caballero Divino". Todo esto mientras vemos que los monstruos de pesadilla siguen en pie.

En el mundo del Sol del lado sureste, una quimera alada llega para atacar a los gigantes.

“¿Están diciendo de Mary Geoise? ¿Por qué han hecho eso?”, dicen los gigantes. Pasamos con

Dorry y Brogy en otro lado preguntándose por qué se revelan como si nada.

“Como ustedes sabrán, tenemos de rehenes a diez niños de Elbaph. Mientras tanto, el hombre de la barba naranja que intentó rescatarlos, está ahogado en su sangre y espinas” mientras vemos la cara de Saúl clavada en las espinas de Sommers.

Los gigantes se preguntan si es Saúl el que está caído. Sommers prosigue diciendo que los niños van a seguir avanzando hacia a su objetivo sin descanso alguno y sin poder ser frenados.

Killingham le dice a Ange si recuerda los nombres de sus padres y esta dice que sí claro.

“Ha llegado el momento de despertar del sueño”, dice Killingham y pasamos con los niños, que consiguen despertar.

“¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿No caminamos solos así? ¡Este es el camino a Jobachi! ¡Por qué estamos aquí! No puedo moverme. Queremos a nuestros padres", gritan pero Colón les dice que no tengan miedo porque él no es un cobarte, es un guerrero pero todos los niños están gritando porque de la nada, el monstruo del sombrero y el perro gigante aparecen atrás de los niños y todos gritan en demasía.

Pasamos con el Gran Eirik. “¡Saúl ha caído! ¡Giren el barco!” dicen Dorry y Brogy pero el barco está muy malherido. “¡Maldición, dónde están esos monstruos!” gritan los gigantes pero uno de estos dice “¿Eh? se parece a mi esposa”, y los gigantes le preguntan si no es la madre de Bibit, uno de los niños atrapados. “Eh, ese monstruo también parece mi esposa”, gritan pero de la nada vemos que en el barco aparecen las madres de los niños. “¡Ahhh!” gritan mientras vemos a una de las madres muy molesta en medio del barco y otra tratando de subir a este. Ambas están completamente enojadas y tienen fuego en la cabeza o espalda. Una de ellas parece mucho a Big Mon.

“Ahhhhhhh, nada da más miedo que ellas enojadas! ¡Nuestro destino está sellado, nuestra determinación a comparación de ellas no tiene comparación!“, gritan los gigantes viendo que los monstruos de pesadillas de las madres suben al barco.

“Ahora sí, estamos perdidos” gritan los gigantes mientras Sommers mira de lejos y se ríe.

“Ahora, legendario guerrero Jik Yarul, ¿es posible que hayan derribado a Dorry y Brogy? Jajajajajajaja ha sido con facilidad", dice Soomers. “Creo que han chocado contra los monstruos de pesadilla más fuertes. La salvación de los niños recaía en ellos más que antes. Tú serás el sustituto del rey ausente”, dice Sommers.

Ripley grita porel barco al ver que este está cayendo y va directamente hacia él. “Nuestro objetivo es simple y es su preparación para la batalla. Por lo tanto, ¡muéstrennos cuánto aprecian a sus hijos!“, grita Sommers. “No dudo que están ansiosos por saber con cuáles diez niños estamos hablando”.

Tras esto, vemos un mapa donde aparecen todos los niños y cómo están distribuídos tanto gigantes como Mugiwaras en el mapa del gran árbol. Recordemos que Luffy y su grupo con Loki están en el inframundo.

“Aquí están los nombres de los niños secuestrados: Erova, Skuldi, Olaf, Karin, Magh, Ronia, Bibit, Johan, Bjorn. Con esto se completan nueve. El último es el pequeño Colón, que se apresuró en rescatar a sus amigos”, dice Ange en el intercomunicador.

Ripley se sorprende y Gabán dice “¡Bien hecho hijo mío jajaja!”, a lo que le gritan que no

es el momento de presumir.

“Escuchen bien gente de Elbaph, estás son mis órdenes”, dice Sommers. “Prendan fuego a las escuelas y a las bibliotecas. Dejen todo su pasado atrás y júrennos lealtad ahora mismo.

Si se niegan, nos llevaremos a todos los niños uno por uno", mientras los gigantes dicen que están locos, irán a por ellos ahora mismo.

“Oh venerable anciano Yarul, la decisión es tuya”, dice Sommers mientras Yarul está preocupado sin saber qué hacer.

“¡Las escuelas son el símbolo de paz de Elbaph hoy, las bibliotecas nuestra antigua historia.

Los sacrificios de los eruditos de Ohara, el legado no es solo para Elbaph, es para la humanidad!" grita ange llorando demasiado.

“¡Qué tontería dices oye estúpida!” dice Sommers mientras Chopper grita “¡Robin detente!” y Ripley en su desesperación le grita a Gaban que lo atrape con lo que este sale despedido gritando “¡Inmediatamente!” con lo que finalizamos el capítulo 1147 del manga de “One Piece” con las palabras de Robin absolutamente molesta y Gabán. “¡NO PERMITIREMOS QUE HAGAN ESO!”.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1146 de “ONE PIECE”

El capítulo 1147 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 27 de abril. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el anterior capítulo del manga de “ONE PIECE”?

La portada del capítulo muestra el viaje de Yamato por Wano, donde Ulti, entre lágrimas, abraza a Yamato expresando eterna gratitud y ofreciéndose como sirvienta.

El capítulo retoma la acción con Gunko a bordo del barco de Colón, confrontando a los Sombrero de Paja. Estos, sorprendidos y preocupados, identifican a Gunko como una intrusa que ha derrotado a los guardias del castillo. Colón se une a la confrontación, intentando evitar que se lleven a los niños. Gunko revela que ellos son “dioses que reinan”, lo que hace que Usopp recuerde comentarios pasados y asocie su lenguaje con Enel y los Dragones Celestiales/Caballeros Sagrados. Nami cuestiona el motivo de secuestrar a simples niños.

Gunko desestima a Colón y explica que, debido al tamaño de los niños, no tuvieron más opción que hacerlos caminar por su cuenta hacia Tierra Santa (Mary Geoise), para horror de Nami. Jimbe sospecha que Gunko es una Dragón Celestial, mientras que Brook identifica a Gunko como alguien de mayor estatus: un Caballero Sagrado. Gunko ataca a Usopp con una flecha, confirmando Usopp que los niños secuestrados se convertirán en esclavos mientras esquiva el ataque.

Nami interviene invocando a Zeus para atacar a Gunko con un “Thunder Shark tempo”, pero Gunko usa su flecha para redirigir el ataque de Zeus hacia Nami. Brook se interpone y recibe el impacto, quedando calcinado pero ileso. Usopp lanza un potente ataque que aparentemente parte a Gunko por la mitad, declarando que no temen a los Dragones Celestiales. Sin embargo, Gunko se regenera inmediatamente, sorprendiendo a todos.

Gunko, ahora preparándose para un ataque más serio, menciona que la situación ha escalado y que una gran batalla que acabará con el mundo está por comenzar, cuyo desenlace dependerá del bando que elijan los gigantes. Se muestra brevemente a Luffy y Loki comiendo. Jimbe y Nami se consternan ante la idea de una guerra mundial. Gunko afirma que la vida de los niños no es más que basura y que no entiende el concepto de “rehenes”. Colón la llama “tontaaaa”, siendo agarrado del cuello y colgado con la flecha de Gunko.

Jimbe y Brook intentan atacar a Gunko, pero ella manipula sus movimientos para que se ataquen entre sí, generando caos. La flecha de Gunko golpea a Nami, dejándola ensangrentada, y luego Gunko golpea brutalmente a Usopp en la cara cuando este intenta detener la flecha. Gunko intenta comunicarse con otros Caballeros Divinos, pero la señal sufre interferencia, mientras los Sombrero de Paja yacen derrotados.

La escena cambia a la Academia Morsa, donde otros Caballeros Divinos han sometido a los habitantes. Killingham ha derrotado al director Kiba e hipnotizado a los profesores. Killingham encuentra un Den Den Mushi gigante y se prepara para usarlo. Sommers se comunica con Killingham, burlándose de haber encontrado a un ex vicealmirante de la Marine que se creía muerto en Ohara (Saúl), quien ahora está en un estado lamentable.

Saúl insta a Robin y Chopper a esconderse en su cabello para proteger a los niños, confiándoles sus vidas. Sommers ataca a Saúl, quien cae inconsciente y se clava en unas espinas. Sommers se ríe cruelmente de la situación, mientras Robin se lamenta desconsoladamente. Sommers expresa desdén por la paz sin sentido y se dirige a los gigantes como guerreros. Finalmente, Sommers menciona al antiguo líder de Elbaph, el Rey Harald, sugiriendo que los gigantes deberían ser su fuerza mercenaria, y concluye el capítulo lamentando el fracaso de Harald.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.