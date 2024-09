El regreso de Kenshin Himura está cada vez más cerca. La esperada Temporada 2 de “Rurouni Kenshin: Samurai X” se estrenará el 3 de octubre exclusivamente en Crunchyroll. Este nuevo arco nos llevará a Kyoto, donde se enfrentarán nuevos y poderosos enemigos. Con la icónica frase “A phantom of the Bakumatsu who must be taken down”, la serie promete respuestas a todas las incógnitas que se plantearon en la primera temporada.

Tráiler oficial

¿Qué esperar de la nueva temporada?

La trama principal de esta temporada se centrará en la batalla contra el temido Makoto Shishio y su grupo, quienes buscan derrocar el gobierno Meiji. Kenshin, con su fuerte juramento de no volver a matar, deberá enfrentar el desafío más peligroso hasta el momento, mientras se adentra en las oscuras calles de Kyoto. Los fanáticos del manga y el anime original podrán disfrutar de una adaptación fiel con una animación moderna y un enfoque renovado.

El equipo detrás de “Rurouni Kenshin: Samurai X” Temporada 2

El anime cuenta con un equipo creativo destacado que ha trabajado arduamente para capturar la esencia de la obra original. A continuación, te presentamos los principales miembros de producción:

Yuki Komada Series Composition/Screenplay: Hideyuki Kurata

Yasumasa Koyama Animación: LIDENFILMS

Reparto: las voces detrás de los personajes

El elenco de voces incluye a reconocidos actores que le darán vida a los icónicos personajes del anime. Estos son algunos de los más destacados:

Wataru Hatano Cho Sawagejo: Nobuhiko Okamoto

¿Dónde y cuándo verla?

Recuerda que la Temporada 2 de “Rurouni Kenshin: Samurai X” estará disponible a partir del 3 de octubre en Crunchyroll, donde podrás seguir todas las aventuras de Kenshin y sus aliados en su lucha por mantener la paz en la era Meiji.

