Tras el éxito de “Dream Academy”, el reality que dio origen al fenómeno musical KATSEYE, la compañía Hybe pone ahora la mira en América Latina. Su nueva apuesta es “Santos Bravos”, un programa disponible en YouTube que sigue de cerca a un grupo de jóvenes de la región decididos a convertirse en las próximas grandes estrellas del pop. Entre ellos: el peruano Alejandro Aramburú.
El primer episodio se estrenó el 6 de agosto del 2025 y mostró el proceso de selección de 16 talentos provenientes de países como México, Argentina, Colombia y Perú. Todos ellos fueron reclutados y confinados en una casa donde iniciaron su preparación como artistas completos. Es decir, con habilidades para el baile, el canto y la interacción con audiencias masivas.
Aunque muchas cosas pueden cambiar cuando se trata de armar una ‘boy band’, los planes iniciales de Hybe contemplan que Santos Bravos concluya cuando queden solo 5 participantes, quienes pasarán a integrar de manera definitiva la agrupación musical.
Fecha de estreno
El octavo episodio de Santos Bravos estará disponible en YouTube este jueves 2 de octubre en los siguientes horarios por país:
- Perú, Colombia, Ecuador: 19 horas.
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 21 horas.
- Chile, Bolivia, Venezuela: 20 horas.
- México: 18 horas.
Podrás conectarte a la transmisión a través del canal oficial de YouTube de Santos Bravos en este enlace.
Sinopsis
El octavo episodio de Santos Bravos llevará por título “Hermanos”. Esto dice la sinopsis oficial: “Se acerca la recta final y los chicos saben que los cupos para pertenecer a Santos Bravos son pocos. Las emociones se viven al límite al tiempo que se reencuentran con canciones que marcaron una época. Mientras se preparan para el reto, reflexionan sobre la hermandad que han desarrollado. Si todos sueñan con estar arriba del mismo escenario… ¿quién se quedará abajo?“.
Tráiler
Mira aquí el avance oficial del episodio 8 de Santos Bravos:
Elenco
Estos son los 16 participantes que fueron elegidos para Santos Bravos:
- Drew Venegas
- Pablo Carns
- Priano Issad
- Diego López
- Heider Moreno
- Jonah García
- Leonardo Lotina
- Lucas Burgatti
- Alejandro Aramburú
- Iannis Biblos
- Alex Mandon Rey
- Gabi Bermúdez
- Luigi Cerrada
- Kauê Penna
- Patricio Rodríguez
- Jesuale Hurtado
- Kenneth Lavill
