La batalla por detener el fin del mundo a manos de Eren Jaeger continúa y es que en NHK Japón ya se estrenó el primer capítulo de “Shingeki no Kyojin: The Final Season”, Parte 3, el cual marca la última parte animada por Mappa del anime de “Attack on Titan”. Aquí te traemos un resumen completo con todo lo que pasó en el episodio.

Resumen del capítulo 1 de “Shingeki no Kyojin: The Final Season”, Parte 3

El capítulo empieza con Eren siendo despertado por Mikasa en el árbol que se encuentra dentro de Marley, mismo lugar donde empezó el anime.

Nos vamos a Eldia, específicamente con Ramsi y Halil, los niños que Eren conoció meses atrás y que compartieron una cena juntos lleno de alcohol y alegría.

Eren salva a Ramsi que estaba siendo golpeado por los pobladores del lugar ya que este había sido descubierto robando, en una escena muy cruda en donde Eren le pide perdón por lo que va a pasar mientras llora.

Ramsi no entiende que está pasando pero después vemos por qué. Eren sabía que lo iba a asesinar ya que, en medio del retumbar, los dos muchachos son aplastados por los titanes que arrasan todo el lugar y siguen su paso.

La temporada final de "Shingeki no Kyojin".

Eren es el verdadero terror. El titan fundador sigue su paso y comienza a matar a todas las personas a diestra y siniestra sin importar que sean hombres, mujeres, ancianos, niños o bebés que no tienen ninguna culpa.

Nos vamos al barco donde estaban nuestros protagonistas de Paradis, es aquí que Annie le dice a Armin que siempre escuchó todo lo que le dijo cuando estaba cristalizada, hecho que le da vergüenza a Armin en un tierno momento.

Tras esto, pasamos al lugar donde está Onyankopon, el cual está junto con el grupo reparando la avioneta para escapar en caso llegue el retumbar.

Flock reaparece y dispara a la avioneta pero aparece Mikasa para que con su equipo de maniobras tridimensionales dispare y atraviese a Flock, muriendo en el acto.

Los disparos hicieron que la avioneta tenga huecos que tienen que soldar, pero el tiempo se les agota ya que la tierra tiembla y el retumbar llega.

Todos saben que no pueden salir con las mismas, por lo que alguien tendrá que quedarse y esta es Hange, que nombra comandante general de la Legión de Reconocimiento a Armin mientras el capitán Levi se despide de ella con un “Shizo wo Sasgeyo” o “entrega tu corazón”, frase que anima a Hange para lanzarse contra los titanes colosales.

La batalla de Hange hace que los chicos puedan escapar pero ella termina incendiándose en una de las muertes más honorables de todo el anime, generando las lágrimas de los muchachos que estaban en la avioneta camino a enfrentar a Eren.

Hange abre los ojos y se da cuenta que el retumbar ya avanzó y cuando pensaba que estaba viva, se dio cuenta que ya no estaba en el mundo real porque vio a sus camaradas muertos y entre ellos, el comandante Erwin.

Falco y Gabi están en un barco de los Azumabitos llegando con Annie mientras la avioneta sigue su rumbo con los chicos pero es aquí que entran al mundo de “los caminos” y estos intentan detener a Eren pero se dan cuenta que es inútil y seguirá avanzando sin importar cuanto tenga que pelear para lograr su objetivo.

Pasamos a Marley, con los familiares de Pieck y de Reiner, los cuales llegan a la cima de una montaña donde estaba el ejército de Marley buscando atacar a Eren con bombas pero Eren invoca al titán bestia de Zeke, que lanza piedras que destruyen todo el ataque aéreo excepto la avioneta, donde Onyankopon llega al lomo del titán fundador y saltan nuestros protagonistas.

La batalla entre nuestros protagonistas termina con la amenaza de Armin a Eren diciendo que lo va a detener a como de lugar, finalizando con una nueva canción la primera parte del arco final de “Shingeki no Kyojin”.

¿Dónde ver “Shingeki no Kyojin: The Final Season”, Parte 3?

El nuevo episodio lo puedes ver en la transmisión de streaming oficial de NHK Japón y también a través de Crunchyroll, la página oficial de animes en el mundo.

Personajes de “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan”

Eren Yeager: Yuki Kaji

Mikasa Ackerman: Yui Ishikawa

Armin Arlert: Marina Inoue

Reiner Braun: Yoshimasa Hosoya

Zeke Yeager: Takehito Koyasu

Levi Ackerman: Hiroshi Kamiya

Gabi Braun: Ayane Sakura

Falco Grice: Natsuki Hanae

Pieck Finger: Manami Numakura

Colt Grice: Masaya Matsukaze

Hange Zoe: Romi Park

Ficha técnica de “Shingeki no Kyojin: The Final Season”

Título original: “Shingeki no Kyojin: The Final Season”

Título en inglés: “Attack on Titan: The Final Season”

Fecha de estreno: 7 de diciembre de 2020

Estudio de animación: MAPPA

Director: Jun Shishido

Guionista: Hiroshi Seko

Música: Hiroyuki Sawano

Género: Acción, Drama, Fantasía, Misterio, Shounen, Terror

Tráiler de “Shingeki no Kyojin: The Final Season”, Parte 3