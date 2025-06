El aterrador universo de “Teléfono negro” se expande. El primer adelanto oficial de su secuela ha revelado que el temido personaje de Ethan Hawke, The Grabber, no ha terminado su ciclo de horror. Con una atmósfera más inquietante y un enfoque renovado en el suspenso psicológico, la cinta promete ser uno de los grandes estrenos de terror de 2025.

Tráiler oficial

Fecha de estreno

“Teléfono negro 2″ se estrena en los cines de Perú este jueves 16 de octubre.

Un espectro del pasado vuelve a acechar

Aunque parecía imposible, The Grabber ha encontrado una manera de regresar desde la muerte. Cinco años después de haber escapado de sus garras, Finn se enfrenta a una realidad en la que el mal persiste más allá del plano físico. La película plantea una tensión constante entre el mundo real y lo sobrenatural, donde los límites entre ambos se desdibujan.

El director Scott Derrickson regresa al mando con una propuesta que eleva la intensidad emocional y visual respecto a la primera parte, y se adentra en el terror psicológico sin abandonar los elementos clásicos del género.

Gwen, la nueva guía en un viaje oscuro

En esta entrega, Gwen cobra un mayor protagonismo. Con una sensibilidad especial para lo paranormal, comienza a recibir llamadas misteriosas y visiones que la empujan a descubrir un secreto enterrado en su historia familiar. La trama se traslada a un campamento de invierno, un nuevo escenario donde lo gélido del clima exterior se mezcla con la frialdad del horror interno.

Con una estética marcada por la oscuridad y la soledad del paisaje nevado, el entorno se convierte en un personaje más dentro de la narrativa, contribuyendo a una sensación de desamparo y claustrofobia que potencia el miedo.

Más allá del miedo: Una historia de trauma y memoria

A diferencia de muchas secuelas, “Teléfono negro 2″ no busca repetir la fórmula. Su narrativa se enfoca en cómo el trauma infantil deja huellas indelebles, incluso años después. El regreso de The Grabber no solo representa un nuevo peligro, sino también la encarnación de heridas no sanadas.

Ethan Hawke vuelve con una interpretación aún más perturbadora, añadiendo nuevas capas de complejidad al antagonista. Esta evolución del personaje enriquece la historia y la aleja de los clichés, con una construcción más íntima y aterradora del villano.

Nuevas caras, nuevas amenazas

El elenco se refuerza con nombres como Demián Bichir y Jeremy Davies, quienes interpretan figuras clave en el nuevo conflicto. Estos personajes aportan profundidad a las subtramas que giran en torno al pasado del protagonista y a los oscuros secretos del lugar donde se desarrollan los hechos.

El guion, coescrito por C. Robert Cargill y el propio Joe Hill, mantiene una tensión constante y equilibra con eficacia el horror tangible con lo inexplicable. La combinación entre dirección, actuaciones sólidas y un enfoque más introspectivo hacen de esta secuela una evolución natural y necesaria dentro de la franquicia.

Ficha técnica de “Teléfono negro 2″