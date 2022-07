Dirigida por Scott Derrickson (El exorcismo de Emily Rose, Doctor Strange), “The Black Phone” se estrenó a fines de junio en los cines de varios países del mundo y es actualmente una de las películas de terror más aclamadas y recomendadas. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, la cinta ha obtenido un 83% de 100% en el “Tomatometer”, basada en 231 reseñas.

Llamada también “El teléfono negro”, la cinta protagonizada por Ethan Hawke, narra la historia de Finney, un tímido pero inteligente niño de 13 años que es secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un sótano insonorizado donde gritar no sirve de nada. Cuando un teléfono desconectado en la pared comienza a sonar, Finney descubre que puede escuchar las voces de las víctimas anteriores del asesino, quienes a su vez están empeñados en asegurarse de que lo que les pasó a ellos no le pase al nuevo secuestrado.

La historia detrás de la película

“The Black Phone” está basada en el cuento del mismo nombre escrito por Joe Hill, hijo de Stephen King, en 2004. Según cuenta Time en su edición del 27 de junio de este año, Derrickson leyó por primera vez la historia de Hill en 2007 y le fascinó cómo el autor ”combinó un cuento de asesinos en serie con una historia de fantasmas” para hacer algo “con un punto de vista tan empático que había algo inspirador al respecto”.

Sin embargo, fue diez años más tarde que el director se propuso llevar al cine esta historia pero agregándole un toque personal, es decir, sumándole a la trama de Hill su propia experiencia en la escuela secundaria y su entorno en el barrio de Denver, Colorado de finales de los setenta.

“El acoso era constante”, dijo Derrickson a Time. “Pero no lo pasé peor”. El director recordó que un amigo suyo apareció para jugar con “ronchas rojas sangrantes en la parte posterior de la pierna” después de recibir azotes por parte de su padre. “Todos estábamos como, ‘Wow, amigo. Y luego fuimos y jugamos fútbol, dice. “Eso era solo el vecindario. Así fue como fue”, explicó.

Scott Derrickson, durante el rodaje de "The Black Phone".

Derrickson reveló que con esta película trató de no ir demasiado lejos con la violencia. Su intención era mostrar la resiliencia de los niños al confrontar algunos de los horrores reales de su propia adolescencia a través de sus jóvenes personajes. “Para mí, hacer estas películas es siempre una experiencia catártica”, dice. “Siempre es una forma de disipar la ansiedad y el miedo, nunca crearlos”.

Entre estos detalles muy propios del director que vemos en la película podemos destacar las cercas de tela metálica, los cielos nublados y la violencia que existe tanto dentro como fuera del hogar.

Inspirada en un asesino serial

En el cuento de Hill, el asesino y secuestrador se inspiró en el asesino serial John Wayne Gacy, conocido como ‘Pogo’ el payaso. Este hombre violó, torturó y asesinó al menos a 33 jóvenes y niños entre 1960 y 1970.

Derrickson contó que fue Hill, quien al leer el guion le sugirió que el villano de la película no fuera un payaso sino un mago. “No había máscaras en la historia de Joe, pero me gustó la idea de que The Grabber usara una máscara y no pudiera ser él mismo sin el rostro cubierto”, dijo el director.

Este detalle de no usar al payaso en la película sirvió para evitar comparaciones con “IT”, una de las obras cumbre de Stephen King, padre de Hill. Sin embargo, vemos en la cinta otras referencias al filme como el clásico impermeable amarillo corriendo bajo la lluvia, el uso de bicicletas y pósters de niños desaparecidos y los globos del secuestrador, que si bien son de color negro, nos recuerda mucho a Pennywise.

Ethan Hawke, el elegido

Sobre su personaje en “The Black Phone”, Ethan Hawke dijo en en una entrevista a EFE el pasado 24 de junio: “Mi personaje es absolutamente malvado y está fuera de sus cabales. Lo mejor que puede hacer cualquiera es alejarse de él. Eso es todo lo que puedo decir de él”.

Cabe destacar que este es el primer papel de villano que encarna el actor en su larga trayectoria. “Hay unas partes en las que parece que estés viendo a Hannibal Lecter y otras en la que estás frente a “Poltergeist. Eso es lo que creo que la hace original”, agregó Hawke.

Sobre la elección de Ethan Hawke para el papel de The Grabber, Derrickson dijo que fue la voz del actor, con quien trabajó en la película de terror “Sinister” de 2012lo que lo llevó a mirar hacia él. “Necesitaba una voz distintiva que pudiera penetrar esa máscara... siento que está infrautilizado como actor de doblaje”, afirmó.

DATOS -Tras su estreno el 24 de junio en cines, "The Black Phone" llegará al streaming 45 días después a Peacock, tras un acuerdo llegado con Universal. -Hasta el momento, "The Black Phone" ha recaudado a nivel mundial US$ 117,132,180 millones de dólares.





