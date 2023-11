Los Beatles han lanzado un último tema. “Now and Then” es el nombre de la canción que fue escrita e interpretada por primera vez por John Lennon en 1978 y que logró ser terminada por sus compañeros George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

La canción fue estrenada el 2 de noviembre del 2023 por Apple Corps, Capitol y Universal Music Enterprises y ya cuenta con un videoclip oficial que fue publicado en YouTube el 3 de noviembre.

“Now and Then” era una de las canciones de un casete que John Lennon había grabado para Paul McCartney en su casa neoyorquina en el edificio Dakota en 1979, un año antes de ser asesinado. La viuda de Lennon, Yoko Ono, se lo entregó a McCartney en 1994. Se intentó rescatar el tema en su momento, pero el proyecto quedó abandonado por el ruido de fondo de la maqueta. La tecnología ha permitido tenerlo listo y en alta calidad este año.

Dónde ver el video de “Now and Then”

La canción ya cuenta con un video oficial que se puede ver en streaming a través del canal oficial de The Beatles en YouTube.

El videoclip fue dirigido por Peter Jackson, quien en 2021 estrenó la serie documental “The Beatles: Get Back”, con material inédito del proceso de grabación del álbum “Let It Be”.

El videoclip cuenta con imágenes restauradas de la banda en sus años de apogeo y tomas de George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr cuando se reunieron en el estudio para grabar instrumentos para el tema que había dejado Lennon, pero también imágenes actuales de McCartney y Starr, los dos únicos Beatles sobrevivientes, en la actualidad, cuando grabaron nuevas pistas para el lanzamiento final del tema.

Dónde ver “The Beatles: Get Back”

“Es un momento significativo para todo el mundo cuando los Beatles tienen una nueva canción”, declaró Peter Jackson tras el lanzamiento del tema.

El famoso director se hizo fan de la banda cuando era un adolescente y compró en una tienda de discos en su natal Nueva Zelanda un compilado de discos de los Beatles con el dinero que originalmente pensaba gastar en modelos de aviones.

En entrevista con “Esquire” a propósito del estreno del video de “Then and Now”, el cineasta reveló haberse sentido “inseguro” con la propuesta.

“Cuando se trata de videos musicales, soy totalmente inseguro. Gran parte también era miedo; si el primer video musical que haga en mi vida será la última canción de los Beatles. Si lo haces mal, será algo horrible, así que prefiero que acudan a otra persona que haga un gran video y yo simplemente lo disfrutaré”, contó el director que pensó inicialmente. Pero cambió su forma de pensar gracias a una llamada.

“En enero, recibí otra llamada de Apple y me dijeron: ‘Peter, intentamos encontrar un cineasta para que hiciera el video por nosotros, pero no encontramos a nadie con quien estemos satisfechos’. Y los chicos, o ‘los Fabs’, como los llaman, han pedido volver contigo y realmente te han suplicado que lo hagas. Me sentí tan intimidado entonces como la primera vez, pero ahora sentí que me estaban arrinconando y no podía decir que no. Afortunadamente, el editor Jabez Olssen, con quien trabajé en ‘Get Back’, tiene mucha más confianza en los videos musicales que yo y ha hecho algunos en el pasado. Entonces confié en él y le dije: ‘¿Qué podemos hacer aquí?’. Plano a plano lo reconstruimos”, reveló el director.

Su trabajo con The Beatles en el documental “Get Back” se puede ver en streaming.

El documental “The Beatles: Get Back” está disponible en Disney+.

La docuserie está conformada por tres capítulos de 157, 174 y 139 minutos de duración cada uno.

Estos son los títulos:

Parte 1: Días 1- 7

Parte 2: Días 8-16

Parte 3: Días 17-22

Este es el link en el que podrás ver “The Beatles: Get Back” en streaming.