Frank Sinatra y Carlos Gardel son dos nombres importantes en la historia de la música. Curiosamente, cuando la carrera del primero comenzaba a despegar, la del segundo terminaba con un fatal accidente de avión en Medellín (Colombia). Es por eso que la leyenda urbana que relata un encuentro entre ambos artistas en 1934, un año antes de que el destino cambiara radicalmente para los dos, siempre ha sido motivo de interés.

Para Oscar Lajad, actor y cantante argentino que ha interpretado el repertorio de Carlos Gardel durante mucho tiempo, este mito se le ha cruzado en el camino en más de una ocasión. La historia la conoce al derecho y al revés: se dice que en Nueva York, a donde ‘El Zorzal’ había llegado a grabar películas y recitales tras su éxito en Francia, coincidió en una estación radical con un joven de 19 años de edad que soñaba con ser cantante. Se trataba de Francis Albert Sinatra.

El joven todavía no estaba convencido de su vocación, pero su novia, Nancy Barbato, que lo acompañaba ese día, fue muy apasionada al hablar de su talento interpretativo.

El actor uruguayo Pablo Turturiello estaba muy al tanto del repertorio y la relevancia tanto de Carlos Gardel como de Frank Sinatra, pero jamás había oído de la historia de su encuentro. Cuando le llegó la noticia de una audición para darle vida a este hecho en una película musical, empezó a hacer cuentas. “Sacaba los años y sí cuadraba”, dijo risueño durante una entrevista vía Zoom con Saltar Intro de “El Comercio” para hablar de “Cuando Frank conoció a Carlitos”.

En esta cinta, Turturiello le da vida a Sinatra y Lajad, a Gardel. “Hay quienes sostienen férreamente que este encuentro sucedió y otros que afirman que no. A partir de hora, podemos decir que sí existió el encuentro, porque existe en esta película de Disney+”, enfatizó Lajad sobre la producción que busca mantener vivo el legado de Gardel y revalorar el arte del tango.

“A mí me causa mucha alegría y orgullo ser parte de esta película. Soy un defensor y militante del tango, me parece que es una música muy valiosa y está bueno que las nuevas generaciones la descubran. Además, este proyecto la hace accesible al estar en una plataforma como Disney, es una genial puerta de entrada para los jóvenes para que valoren esta música, que es nuestra, pero es del mundo”, afirmó Lajad sobre el largometraje que incluye canciones como “Caminito”, ”Por una cabeza” y “Leguisamo solo”.

La barrera del idioma

Además de mucha música, la cinta ofrece momentos de mucho humor, sobre todo por la forma en la que deben interactuar ambos personajes. Gardel habla español, entiende algunas palabras en inglés y puede deducir algunas palabras del italiano, dos idiomas con los que trata de resolver el encuentro el joven Sinatra. Pero la mayor parte del tiempo la gestualidad y los tiempos, ayudan a la comunicación.

“Oscar tampoco entiende tanto inglés. Así que esas interacciones se dieron de manera natural. Era muy loco porque, además, yo sí hablo y entiendo español, pero tenía que hacer como si no supiera lo que me está diciendo Oscar. Y en mi cabeza tenía que bloquear el sonido de mi idioma y leerle la gestualidad. Fue algo bastante difícil de hacer”, explicó Turturiello, que se siente satisfecho con el resultado.

Cuando los amigos del actor vieron la película, le destacaron mucho el ritmo de comedia que lograron. “Yo sabía que esta historia era para todo público, pero que pensé que tenía un contenido más sensible, pero mis amigos se reían mucho al ver esta relación en la que no se entienden, pero pueden cantar juntos. Tiene algo muy creativo y divertido en ese sentido. La cinta es más graciosa de lo que uno espera”, explicó el uruguayo, que no solo tuvo ‘coachs’ de canto para lograr la voz grabe de Sinatra, sino también de acentos para poder hablar un inglés como un neoyorquino en los años 30.

Para Oscar Lajad, esta película también ha estado llena de retos. “Teníamos retos distintos entre Pablo y yo. Él tenía el desafío del inglés y de la voz, pero tenía esta libertad de interpretar a un Frank adolescente, no al hombre famoso que todos conocemos”, comentó el argentino, que sí se ciñó más a la figura idealizada de Gardel.

“El Gardel que interpreto es uno ya consagrado, eso me limitaba en muchas cuestiones. Tenía que sonar como Gardel, no podía hacer algo muy distinto a lo que la gente conoce. Lo disfruté, pero al principio fue un reto importante, el emular su espíritu y sus formas tan establecidas y documentadas”, finalizó Lajad.

Además… En streaming “Cuando Frank conoció a Carlitos” se puede ver a través de Disney+ en todo América Latina.