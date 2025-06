“I Will Survive”, la canción que hizo famosa a Gloria Gaynor, habla de una mujer que logra recuperarse de una ruptura amorosa, pero su mensaje se extrapoló y convirtió en un himno de superación para múltiples causas. Y en “I Will Survive: The Gloria Gaynor Story”, su película biográfica, la cantante estadounidense se anima a mostrar todas esas adversidades que tuvo que superar cuando se apagaban los reflectores y no la protegía el brillo de la fama.

La idea de llevar su vida al cine surgió por iniciativa de Robin Roberts. La conductora de “Good Morning America” vio el documental del 2023 de Betsy Schechter y quedó impactada por su historia. Cuando le propuso producir junto a ella su filme, Gaynor aceptó con una condición: contarlo absolutamente todo.

“La vida de nadie se puede comprimir en una hora y media, pero no hay nada que la gente quisiera saber que yo haya dejado fuera. Fui bastante transparente”, nos dice la artista a través de una videoconferencia por Zoom realizada con medios de América Latina.

La historia comienza a fines de los años 60, cuando una joven Gloria, tras la muerte de su madre, empieza a tener éxito en la música con una versión disco del tema “Never Can Say Goodbye” de los Jackson 5. Tras ello, se nos va presentando una vida llena de altos y bajos. Problemas con su disquera, desacuerdos con sus músicos, giras extenuantes y un matrimonio que se complica cuando acepta que su esposo asuma también el rol de representante.

Escenas de la película "Gloria Gaynor: I Will Survive" que muestra la cercana relación de la cantante con su madre y su hermana Irma, ambas fallecidas en circunstancias muy dolorosas.

“Hacer esta película para mí ha sido catártico, me ayudó a dejar los pensamientos negativos del pasado. Me ayudó a purgar, fue como hacer limpieza. Cometí errores y espero que la gente, al ver la cinta, sepa que todo se puede superar”, explica la artista.

Volver al pasado

Para Gloria Gaynor revivir ciertas escenas de su vida fue especialmente impactante. Ella quedó profundamente impactada al ver la recreación de la muerte de su madre y se sorprendió al recordar todos los abusos que cometió su exmarido Linwood Simon, interpretado en la ficción por Lance Gross. Pero también se sintió reconfortada al ver materializados momentos clave en su vida que, por su naturaleza espiritual, resultan difíciles de describir.

En la parte superior: Gloria Gaynor y su esposo Linwood Simon. En la parte inferior: los actores Lance Gross y Joaquina Kalugango en el filme "Gloria Gaynor: I Will Survive".

“Mi fe es importante en mi vida y quería que fuera parte de la película, y creo que hicieron un gran trabajo con eso. Un momento que yo realmente quería que estuviera en la cinta es cuando yo estuve muy cerca de meterme en la cocaína y mi fe me ayudó. Creo que lo retratan muy bien en la película”, contó Gaynor a Saltar Intro de “El Comercio”, para quien el trabajo de Joaquina Kalukango ayuda mucho en lograr esa proximidad con su historia real.

“Me sorprendió mucho ver el parecido de Joaquina conmigo. Hay varios momentos en los que sentía como si me viera a mí misma. Y ella es una muchacha hermosa, así que fue un halago para mí”, asegura la cantante.

A la izquierda, Gloria Gaynor. A la derecha, la actriz Joaquina Kalukango personificándola. (Fotos: AFP/ Lifetime)

La actriz, quien ganó el Tony por su trabajo en el musical “Slave Play” y ha sido parte de cintas como la nominada al Oscar “One Night in Miami…”, conoció a Gaynor a través de un Zoom cuando se buscaba a la protagonista de la cinta. “Inmediatamente la amé. Ella era, sin duda, la mejor elección para interpretarme. Es una actriz espectacular y canta muy bien. Era perfecta para el rol”, asegura la artista.

Y, efectivamente, el ‘background’ musical de Joaquina le da solvencia en los momentos musicales de la película, cuando interpreta temas como “Never Can Say Goodbye”, “I Am What I Am” y, por supuesto, “I Will Survive”.

Escenas de la película "Gloria Gaynor: I Will Survive".

La historia detrás del hit

En la película también se cuenta la historia detrás del tema que se lanzó en 1978 y convirtió a Gaynor en una leyenda de la música disco. La canción fue pensada como un Lado B de un tema que su disquera quería publicar, pero la letra conectó con un momento particular en su historia y ella misma se aseguró de darle a la canción la exposición merecida.

“Cuando me dieron la letra yo me dije: esto es algo que va a perdurar en el tiempo. Me acababan de hacer una cirugía de columna y había perdido a mi mamá. Y yo dije: esta canción es para mí, me está alentando”, cuenta la artista, quien ahora, convertida en artista gospel, ve el tema como un himno que refleja su fe.

Además de su película biográfica, Gloria Gaynor acaba de lanzar el EP "Happy Tears".

“Sin mi fe en Dios, ‘I Will Survive’ es solo una frase pegajosa. El poder y la fuerza de la que habla la canción hay que obtenerla de algún lugar, y yo la obtengo de mi fe y creo que es el mejor lugar para obtener esa esperanza para atravesar momentos difíciles en la vida”, afirma.

Para Gloria Gaynor, esta película no representa un punto final, sino el inicio de un nuevo capítulo. Aunque le permitió sanar viejas heridas, no la ve como una despedida, sino como una forma de seguir adelante. A sus 81 años —con giras en Europa, un nuevo disco publicado y su biopic por estrenarse en América Latina— la artista asegura que su historia está lejos de terminar. Todavía tiene mucho por contar. Y, sobre todo, mucho por cantar.

Además… A saber "Gloria Gaynor: I Will Survive" se estrenará en América Latina el sábado 28 de junio a las 21 horas (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá) en Lifetime. Se podrá ver en streaming a través de DGo, la plataforma de DirecTV.