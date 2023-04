El actor Joaquin Phoenix ha hecho unas declaraciones sobre la película “Beau tiene miedo”, la última producción del aclamado director de terror Ari Aster. En una reciente entrevista, Phoenix recomendó no tomar alucinógenos antes de ver la película, ya que promete ser una experiencia intensa por sí sola.

En tono de broma, el actor también sugirió que si alguien decide hacerlo, que se grabe para tener un recuerdo de la experiencia, aunque advierte que no lo recomienda. Según ha explicado, alguien le contó que un grupo de amigos había planeado tomar algunos alucinógenos y ver la película, y él quiso aprovechar para hacer un anuncio de servicio público.

“Alguien en la universidad me dijo que había un hilo entre amigos, un desafío: iban a tomar hongos e ir a ver esta película y yo sólo quería aprovechar para hacer un anuncio de servicio público y decir, no tomen alucinógenos y vayan a ver esta maldita película, pero en caso lo hagas... grábate. ¡Aunque mejor no lo hagas!”, acotó Phoenix riéndose.

En “Beau tiene miedo”, Phoenix interpreta a Beau Wassermann, un hombre paranoico que se enfrenta a sus miedos más oscuros durante una odisea para volver a casa tras la repentina muerte de su madre. La película ha sido descrita como una “comedia de terror oscura y existencial sobre un naufragio emocional en un viaje a casa dolorosamente conflictivo”.

La película ha sido producida por A24, la productora detrás de otras exitosas películas de terror como “Hereditary” o “Midsommar”. Aunque aún no se ha anunciado su fecha de estreno en otros países, ya ha generado expectación entre los amantes del género y se espera que sea un éxito de taquilla.