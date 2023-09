Martin Scorsese ha llevado a la pantalla grande una historia real de terror que ha estado sepultada en los anales de la historia estadounidense. Su esperada película, “Killers of the Flower Moon”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, explora la oscura y siniestra historia de los asesinatos de Osage.

Con una duración de casi tres horas y media, la película profundiza en el trágico capítulo conocido como el “Reinado del Terror” en el condado de Osage, Oklahoma, que tuvo lugar entre las décadas de 1910 y 1930. Este período marcó el inicio de las investigaciones de homicidios del FBI, pero también dejó un legado de violencia y opresión que ha sido en gran medida olvidado por la conciencia pública estadounidense.

Los asesinatos de Osage representan uno de los episodios más espeluznantes en la historia de Estados Unidos y un encubrimiento vergonzoso. Incluso hoy en día, muchos desconocen la cantidad de vidas inocentes que se perdieron debido a la avaricia y el racismo. Sin embargo, la película de Scorsese y su elenco prometen arrojar luz sobre este oscuro período de la historia estadounidense, concienciando al público global sobre la injusticia y el sufrimiento que las víctimas y sus familias soportaron durante décadas.

La verdadera historia detrás de “Killers of the Flower Moon”

La película está basada en el ensayo de 2017 “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” del periodista David Grann. La historia se centra en la Nación India Osage en Oklahoma, una comunidad que, en la década de 1920, se convirtió en la más rica per cápita del mundo gracias al petróleo encontrado en su tierra. A pesar de su riqueza, los Osage fueron considerados incapaces de gestionar su fortuna y el estado de Oklahoma implementó un programa de tutores blancos que supervisaban incluso las compras más pequeñas.

Algunos individuos, no satisfechos con este control, decidieron tomar por la fuerza lo que consideraban suyo. Los asesinatos de Osage, también conocidos como el “Reinado del Terror,” se documentaron en periódicos entre 1921 y 1926, pero se cree que comenzaron en la década de 1910. Varios Osage fueron asesinados en circunstancias misteriosas, incluso mediante matrimonios con fines de obtener derechos hereditarios y posteriormente envenenar a las esposas para heredar sus derechos de petróleo.

El FBI, en sus primeras etapas, asumió el caso, y bajo la dirección de J. Edgar Hoover, se convirtió en su primera investigación importante de asesinato. El número de víctimas aumentó rápidamente, llegando a más de 70. Sin embargo, la mayoría de los culpables nunca enfrentaron juicio debido a una conspiración que involucraba a ciudadanos blancos, autoridades y legisladores.

Personajes de “Killers of the Flower Moon” y sus contrapartes en la vida real

La película presenta personajes basados en personas reales involucradas en los asesinatos de Osage. Leonardo DiCaprio interpreta a Ernest Burkhart, sobrino del magnate ganadero William Hale, interpretado por Robert De Niro. Hale orquestó la muerte de varios miembros de la familia de Ernest para obtener el control de sus derechos petroleros. Mollie Burkhart, interpretada por Lily Gladstone, fue una de las víctimas y se casó con Ernest antes de ser envenenada. La investigación del FBI estuvo a cargo de Tom White, interpretado por Jesse Plemons, y otros personajes notables incluyen a WS Hamilton (Brendan Fraser) y al fiscal Leaward (John Lithgow).

“Killers of the Flower Moon” se estrenará en todo el mundo el 20 de octubre de 2023, después de su paso por el Festival de Cannes en mayo y un lanzamiento limitado en salas el 6 de octubre. Esta película promete ser una impactante revelación de una parte oscura y triste de la historia de Estados Unidos que merece ser recordada.

Tráiler oficial de “Killers of the Flower Moon”

