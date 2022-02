Conforme a los criterios de Saber más

Sin duda su papel de Lidia en la aclamada “La boda de Rosa” de 2020, próximamente en streaming para Latinoamérica, fue un antes y después en la carrera de Paula Usero, reconocida anteriormente por su papel de Luisita en “Amar es para siempre” y el spin off #Luimelia. La misma actriz así lo reconoce cuando mira hacia atrás y aún sin creérselo del todo, nos dice que la industria cinematográfica y televisiva de España está reconociendo su trabajo.

Próxima a estrenar una nueva película, “Llenos de gracia” en la que interpreta a una monja de nombre Angelines, Paula se alista para protagonizar dos series en los próximos meses. De estos proyectos inmediatos y de la esperada temporada 5 de #Luimelia, un tema del que es inevitable no hablar, charlamos, vía telefónica, con la actriz valenciana.

-Ha pasado más de un año, desde “La boda de Rosa”, que ahora llega a Latinoamérica a través del streaming. ¿Qué podrías decirnos sobre este personaje por el que fuiste nominada nada menos que al Goya?

Paula: Este personaje es una chica que se atreve a marcharse de casa como muchos hacemos para poder el sueño de nuestra vida y poder vivir lo que nuestro corazón nos dice que es como tenemos que vivirlo. Lo que pasa es que cuando llega a Inglaterra se da cuenta que no todo es como ella esperaba, es mucho más difícil.

Además ella es diseñadora gráfica y es muy complicado trabajar ahí y entonces pues se enamora de un chico y tiene dos bebés, entonces se encuentra que está fuera de su país, lejos de su familia. Que no ha cumplido el sueño por el que ella se marchó allí y se siente sola y al final está sumida en una depresión post parto muy heavy de la que no es capaz de salir, entonces necesita volver al núcleo familiar, al origen, como para sanarse.

Paula Usero como Lidia en "La boda de Rosa".

-Y no solo la vida de tu personaje sino el de la propia Rosa es un tema tan real, tan importante y al mismo tiempo es como que se dejase pasar por alto.

Yo creo que todo el mundo puede sentirse reflejado en el personaje de Rosa no solo porque te quieres casar contigo misma o porque estés harta de la gente. Simplemente hay mucha gente que es así.

Incluso yo, por ejemplo, que das mucho, mucho a los demás y llega el momento en que que ostras! ni siquiera estás pensando en ti, si este plan o esta cena me apetece hacerla, la estoy haciendo porque la gente se reúna, porque la gente esté feliz pero tú hay muchas veces que te dejas de lado.

Entonces yo creo que es una película muy buena que te ayuda a reflexionar a grandes escalas como es el caso de Rosa y al final hacemos cine para eso, para que el mensaje cale y te haga pensar y te haga ver a tu alrededor si es como en esa película.

Paula Usero en "La boda de Rosa"

-Vi la película y me gustó. Se siente una conexión muy bonita entre tu y Candela Peña.

Sí! la verdad que nosotros nos conocíamos y cuando yo hice el casting con Icíar y Mireia Juárez, la directora de casting, me dijeron: la protagonista es Candela y yo dije: ¡Madre Mía! un sueño de conocer a esta persona y trabajar con ella, desde luego. Y eso es muy bonito porque esta película me ha dado a grandes compañeros de vida. Yo con Candela hablo muchísimo, con Nathalie (Poza) también cuando nos vemos, hablamos muchísimo.

Es como que no ha pasado el tiempo. Realmente somos como un núcleo familiar y al final de todo lo más importante es la gente con la que luego te quedas ¿no?. Yo siempre intento como en todos los proyectos quedarme con gente porque al final es lo bonito.

Porque además Icíar tiene una cosa muy buena, ella sabe como hacer puzzles de gente muy bien, lo hace con muchísimo criterio y desde el principio en los ensayos ya parecíamos desde el minuto uno una familia.

Icíar Bollaín, durante el rodaje de "La boda de Rosa". Foto: NATXO MARTÍNEZ

-Después de más de un año de haberla estrenado, ¿Ves esta experiencia de manera distinta a como la viviste en aquel momento?

Lo que ha cambiado es que después de esta película, el 2021 para mí profesionalmente fue muy bueno. Se me reconoció públicamente en muchas cosas, que al final también eso hace que te impulse y sobre todo a nivel particular de uno mismo decir, bueno pues, sí que sirvo para esto. Y se me está reconociendo públicamente por este trabajo. Y al día de hoy todavía pienso que como que soy espectadora de esto, como que no me ha pasado a mí porque como no he sido capaz de disfrutarlo en serio.

Entonces yo creo que eso, como que me ha dado una visibilidad más grande y como que me colocado en un lugar que antes no tenía. Un sitio en este universo de la interpretación y el cine y de las series pero luego, profesionalmente es que tampoco yo haya tenido más trabajo por haber estado nominada a un Goya o por haber hecho esta película. Yo sigo haciendo pruebas de casting, sigo peleándome por hacer pruebas, sigo peleándome por hacer series. Realmente hay personas que me encantan porque dicen: seguramente que te ha cambiado la vida. Pues la verdad es que no, yo sigo siendo la misma, sigo teniendo las mismas pruebas, los mismos castings y nadie me llama directamente. Muy pocas veces pasa esto que te llamen directamente para ofrecerte algo.

-Hablemos de la hermana Angelines, tu nuevo personaje en la película “Llenos de gracia”

No puedo contar mucho pero creo que Angelines es una persona muy buena, muy honesta que derrocha ternura, fragilidad. Es un ratoncito de biblioteca y en realidad lo que necesita es una guía y esa guía la consigue con la llegada de la hermana María que es Carmen (Machi).

-¿Cuándo se estrena?

El 8 de julio.

-¿Y será presentado en festivales?

¡Claro! Será presentado en Málaga pero no va a competición oficial. Y vamos en clausura, es decir el 26 de marzo se verá por primera vez y luego supongo que sí habrá preestreno y cosas así, pero no sé decirte cuándo.

-¿Y tienes algún proyecto nuevo después de esta película?

Sí, es un proyecto que empiezo ahora en abril, que me va a llevar un par de meses y después hay otra cosa pero tampoco puedo decir mucho, ¡jaja!

Paula Usero junto al elenco de "Llenos de gracia". Foto: Instagram Paula Usero

-¿Son series, películas?

Van a ser series pero el 2023 quizás llegue cargado de mundo cine. No sé, ya veremos.

-Es inevitable no preguntarte de #Luimelia. ¿Tienes algún mensaje para los fans que no pierden la esperanza de una nueva temporada?

Nosotras no perdemos la esperanza y sabemos que estas cosas de la televisión de repente es que sí y luego es que no y luego te vuelven a llamar otra vez para decirte que sí. Entonces, bueno, no perdemos la esperanza. Sentimos que es como un episodio como de nuestra vida que no se ha cerrado porque no sabíamos que había que cerrarlo. Así que espero que los que tienen que decidir, confiamos en que también opinen así. Que digan: vamos a rescatar a estas chicas y hagamos algo como ya de final y que ya se anuncie que es ya la última no? Porque sí que es cierto que si no te avisan que va a ser la última tú lo vives como una más. Lo disfrutas pero creo que si sabes que es la última lo disfrutas de otra manera más distinta. Entonces no perdemos la esperanza pero está difícil porque no tenemos información, no sabemos.

-¿Vienes al Perú? ¿Te animas?

Sí pero no me invitáis. No hay la intención de llevarme a algún festival, ¡jaja! Que han llevado a Nathalie Poza al Festival de Punta del Este, entonces me tienes que llevar a mi a a presentar la peli. Un festival, algo, claro! ¡jajaja!

-Muchos éxitos Paula, gracias por tu tiempo.

Igualmente, adiós.

DATOS

-“La boda de Rosa” ha sido anunciada por Star+ dentro de sus próximos estrenos.

-Las cuatro temporadas de #Luimelia está disponibles en ATRESplayer Premium

-”La cocinera de Castamar”, en la que participa Paula Usero, puede verse en Netflix





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

PUEDE INTERESARTE

“La boda de Rosa”, lo nuevo de Paula Usero, se estrena en Latinoamérica por Star+

Carol Rovira y Anthony Ocaña cantaron “El verano se fue: verbena de un adiós” para Saltar Intro | ENTREVISTA

#Luimelia: elegimos 9 momentazos del final de la cuarta temporada