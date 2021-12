Conforme a los criterios de Saber más

Hay películas y series que no están disponibles en Netflix, Disney Plus, HBO Max, entre otras plataformas masivas, y son tan buenas como para aguantar la respiración en medio de una escena. Tres sitios que se esconden detrás de los árboles gigantes que poseen los derechos de la “La casa de papel” o “Hawkeye” avanzan a su paso, logrando posicionarse con un contenido diferenciado, más independiente y prestigioso. Estos son Mubi, Cineaparte y Mowies, las plataformas de streaming que ofrecen interacción, un catálogo selecto y, claro, que disfrutes desde la comodidad de tu casa.

A continuación, te contamos cómo es navegar en este mundo independiente, qué tanto hay para ver y por qué sería o no interesante para ti.

MUBI

Calificación: ★★★★★

Si eres fanático de los clásicos de Wong Kar Wai, David Lynch, Pedro Almodóvar y los cortometrajes más que los largometrajes, entonces la plataforma de streaming Mubi es lo que estuviste buscando toda tu vida. Porque aquí no hay una sola película mala, todas las narraciones son poesía cinematográfica. El costo de acceso completo es más bajo en comparación con las más virales, Netflix (hasta S / 44.90 al mes en versión premium) y Disney Plus (S / 25.90 mensual), pero Mubi (S / 24.90 al mes -$6.99 para la audiencia internacional-, y opción prueba gratis de 7 días) tiene la diferencia en que incentiva al usuario a diario con sus recomendaciones de estrenos del año, que tienen vigencia por 30 días, y te avisa cuánto tiempo queda para verla.

Viaje del usuario: Una zambullida extremadamente simple. Por la web, hay la opción de buscar en categorías como “estrenos Mubi”, “tendencias”, “obras maestras modernas”, “emociones, escalofríos y horrores exquisitos”, “documentales”, “foco en festivales”, “cortometrajes”, “breves encuentros”, entre otros, y lo mismo sucede en su versión para celular y tableta. Además, en cada película, se especifica la ruta de los festivales en los que estuvo, también permite calificarlas y escribir breves reseñas, por lo que encuentras variedad de perspectivas cinéfilas.

Contenido: “Queríamos ser como Netflix, pero las economías unitarias de un sitio de ‘come todo lo que puedas’ requieren mucho capital (…) La pregunta es: ¿cómo se crea una experiencia convincente? Si no puedes conseguir 10 mil títulos, ¿qué tal una selección limitada?”, dijo el fundador de Mubi, Efe Cakarel, a New York Times. Y lo logró: las mejores películas del sitio son “Spencer” protagonizada por Kristen Stewart como Lady Diana, una cinta multipremiada este año; el musical de opera romántico y casi unipersonal y ecléctico que no te deja pestañear, “Annette”, con los estelares Adam Driver (“House of Gucci”) y Marion Cotillard (“Medianoche en París”), que aparece como la película de esta semana; la pieza japonesa intrigante y melancólica “Drive My Car” para los amantes del cine asiático, cuatri-premiada; y entre muchas otras más, también hay un repertorio de cortometrajes excepcional de la cineasta Laida Lertxundi, si te gustan las historias breves y el buen sonido.

Popularidad: Es la plataforma más popular de cine independiente internacional, por lo menos, en Estados Unidos, con 8 mil usuarios registrados (hasta 2017). Hay una categoría específica para filmes de Corea del Sur, y también una miscelánea de Rusia, USA, Italia, Portugal, Gran Bretaña, etc. Pero no solo eso, Mubi sí se preocupa por contabilizar las reacciones de los usuarios. Por ejemplo, donde dice “reparto”, se puede dar ‘corazón’ a los actores y actrices favoritas, de modo que la empresa va reconociendo la popularidad de la estrella. Lo magnético es que funciona casi como una red social, donde la persona puede hacer una selección de películas, colocarle un título al estilo de artículo web y hacer un breve resumen, pero también tener seguidores y seguidos, favoritos, listas cinéfilas personales y listas seguidas.

Defectos: No permite conectarse simultáneamente en los dispositivos, porque cuando se intentó hacer conexión con el celular y la web al mismo tiempo, apareció el mensaje de “el email ya está en uso”. A ello le agregamos que puede ser un dolor de cabeza no tener una película específica del mes eternamente en la plataforma, ya que apenas termina su tiempo, se esfuma. Tampoco hay series disponibles, solo promociones de sus trailers. Por lo menos, no se encuentran fácilmente, por más que se busquen con la palabra clave. A la vez, el contenido parece limitado en un año por lo mismo que es selectivo. Pero siendo tan selectiva es el precio que se paga, ¿cierto?

CINEAPARTE

Calificación: ★★★

Ahora nos lanzamos al túnel seriéfilo y cinéfilo nacional. “Cineaparte funciona desde el 2015, empezando como una guía de cine peruano. Desde el 2017, estamos con el servicio de streaming”, comenta a Saltar Intro el CEO del sitio streamer, Rafael Abarca Torres. No hay que ser muy sofisticado para disfrutar de las buenas historias. Aquí, en el Perú, existe más de una propuesta de culto y entretenimiento con identidad y que tiene la capacidad de sorprender. Este Blockbuster de producciones iberoamericanas y principalmente peruanas es el lugar donde están esas películas nacionales que no encuentras fácilmente en plataformas a precio de Polvos Azules.

Viaje del usuario: En este caso, el perfil del usuario no funciona como una red social. Quien quiera ver una película, revisa la categoría de su agrado (“cine sobre cine”, “cortos premiados”, “ficción peruana”, etc.), da clic en la opción que guste y presiona ‘rentar’ o ‘agregar al carrito’. Así de sencillo. Eso no quita que cada descripción cuente con toda la información de la producción, en cuanto a sinopsis, reparto y tráiler. Lo más atractivo es que la mayoría de su contenido es gratuito, así que a decirle “adiós” a Pirate Bay y Youtube en baja resolución.

Contenido: El largometraje de la primera guitarra peruana “Rockstar Avilés” (2016) a S/ 7, un documental seleccionado como de los mejores del año por Saltar Intro, “La pasión artesanal” (2021) a S/ 10, admirables y premiadas historias como “Viaje a Tombuctú” (2014) al mismo precio y “Paloma de papel” (2003) a S/ 8, todas ellas, entre otras comedias y dramas, se acumulan en el catálogo de la Filmoteca, una sección libre y de pago que suma 750 títulos en Cineaparte. La prioridad, según Abarca Torres, es agregar más títulos provenientes de festivales a la lista de la plataforma para ganar terreno frente a la competencia. Por ahora, no hay día fijo de estrenos.

Popularidad: Debido a que no compras una suscripción ilimitada, ya que el servicio funciona por renta, la mayoría de los usuarios son estudiantes de cine y comunicaciones. Hay 25 mil usuarios registrados y el 75 % son peruanos. Y la suscripción es tan rápida y sin trabas, que por qué no ingresar.

Defectos: En comparación con el servicio de transmisión de otras plataformas, hay un minúsculo problema: ¿en cuánto tiempo podré ver lo que quiero ver? A la misma hora, una película en el sitio de streaming X avanzaba sin cortes de forma continúa, pero, en Cineaparte, es mejor detener la película por unos minutos hasta que cargue y luego, al poner ‘play’, por fin vaya de corrido. Eventualmente, puede ser una cuestión de banda ancha. Lo bueno es que el contenido siempre está en alta calidad, aunque entristezca que las producciones no lleguen a 1000. Pero ahí va el sitio, sumando historias.

MOWIES

Calificación: ★★★

No es un mar de contenido en el que se pueda sumergir, pero tiene un objetivo claro, explica a Saltar Intro el fundador de Mowies, Santiago Zapata: “Creemos que cualquier creador tiene derecho a monetizar su trabajo, así sea un joven empezando a hacer sus primeros videos o un reconocido cineasta”. Por eso, esta plataforma colombiana es como un marketplace disruptivo en el que cada creativo tiene autonomía en la monetización de su obra maestra, y lo único que necesita para abrirse campo en el sitio es ser dueño de los derechos de la película, serie o cortometraje, entre otros formatos.

Viaje del usuario: No hay mucha ciencia en la navegación, en el sentido se hallan más de 4 mil creaciones de autor divididas en un promedio de 21 categorías, por su puesto, la más recomendada es “And the winner is…” (‘Y el ganador es…’, traducido al español), porque se trata de contenido premiado en festivales internacionales, sin pierde. Y al estilo de Google Play, en Mowies, no consumes todo lo que quieras con un solo pago, sino por renta a precios bajos y previo registro. Puedes encontrar películas de S/ 4 y S/ 12. Es así que cada usuario tiene, como en Mubi, nickname y la posibilidad de calificar la historia y tener su propio perfil con las opciones de publicar una creación, compartir y dar ‘follow’ o ‘seguir’.

Contenido: Cada jueves, se estrena una o varias producciones, pero las mejores son las premiadas. Está la maternal y naturalista “Amazona” (2016), el feminista “Sustantivo femenino” (2017), y las películas latinoamericanas en un 80 % con tramas sociales y espacios desconocidos, por ejemplo, la argentina-paraguaya “Guaraní” (2015), que ocurre en Buenos Aires y narra la travesía de un padre y su hija embarazada. Sin embargo, también hay comedias frescas y clásicos: la colombiana “#Qué rico país” (2019) y “Nicotina” (2003) protagonizada Diego Luna.

Popularidad: Desde la óptica de sus fundadores, Mowies le conviene más al creador que al usuario, porque es su foco. Con sus más de 144 mil usuarios y 900 creadores, está 100 % concentrada en darle la oportunidad de generar ingresos a quienes buscan estar en streaming y no les ha dado la oportunidad en otras plataformas aún. Esto lo hacen mediante el mecenazgo y la facilidad de pago al consumidor y sin costo de publicación, sin condiciones de ceder los derechos de autor a la página. Y todo ello no quita que también resguardan su calidad, por ejemplo, con filtros en cuanto a contenido sexual u ofensivo.

Defectos: El contenido alcanza un alto riesgo, por eso Mowies no es una plataforma masiva. Un sitio streamer relativamente joven, tiene aún dos años en el mercado. En un punto, se ven gemas con galardones, y yendo al extremo, películas rudimentarias y antiguas. Ahí está el documental del poeta cubano “Lezama Lima”: bajos estándares en fotografía que se compensa con información y testimonios nunca antes documentados, aunque un poco agotador de ver, a menos que te interese sobremanera el tema. Esta página va para quienes aprecian cierto tipo de producciones y, siendo cinéfilos, disfrutan de salir de la caja, o tal vez para los que estén buscando una historia en específico sobre algo o alguien. Una oportunidad de entretenimiento diferenciada para el usuario.

