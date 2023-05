“Carrusel”, la recordada y exitosa serie mexicana de fines de fines de los ochenta y principios de los noventa, ya puede verse en streaming, a través de Vix+. Disponible totalmemte gratis, la ficción protagonizada por Gabriela Rivero, Ludwika Paleta, Jorge Granillo, entre otros actores, narra la historia entre Ximena, una tierna maestra, con sus pequeños y traviesos alumnos.

Estrenada en 1989, “Carrusel” estuvo al aire durante año y medio y fue un referente en cuanto a serie infantiles de la época. Sin embargo, no fue una historia original sino un remake de la telenovela argentina “Señorita maestra” (1983 - 1985) que a su vez versionó “Jacinta Pichimahuida” de 1970.

Cinco datos sobre la serie



A lo largo de estas tres décadas, ya sea a través de entrevistas o post compartidos por parte del elenco de la serie, se han revelado secretos, datos y curiosidades de la ficción de Televisa.

Los novios de Maria Joaquina

Un hecho curioso que ocurrió durante el rodaje de la serie fue el que contaron años más tarde Abraham Pons (Daniel Zapata) y Jorge Granillo (Jaime Palillo). Ambos ex actores infantiles revelaron que fueron novios secretos de Ludwika Paleta (María Joaquina) durante diferentes momentos de las grabaciones.

“Solo sé que por dos meses Ludwika fue mi novia”, reveló Abraham mientras que Granillo dijo: “Según yo, como cinco meses, a escondidas”.

Pons reveló, incluso, que cuando él se le declaró a Ludwika, Jorge se enteró y fue a pegarle por celos, lo que hizo que Abraham se esconda en el baño y el resto de las niñas se pongan de por medio.

Ludwika Paleta en Carrusel.

“Carmen” y “Cirilo”

No solo Jorge, Ludwika y Abraham fueron novios en la vida real. Pedro Vivero (Cirilo) reveló que él y Flor Edwarda Gurrola (Carmen) fue su primera novia.

“Así es, con ella (Flor Edwarda Gurrola) tuve una relación muy bella fuera de cámaras, durante el tiempo que duró la telenovela. Fue mi primera novia, fue muy padre”, dijo el ex actor en una entrevista con El Comercio que puedes revisar en este link.

Edwarda Gurrola en su papel de Carmen en Carrusel.

“Carmen” en Netflix

Muchos de los niños actores de “Carrusel” dejaron de actuar y se dedicaron a otras profesiones. Por ejemplo, Jorge Granillo se convirtió en abogado, Abraham Pons en director y editor de cine. Cabe destacar que Flor Edwarda Gurrola (Carmen) y Ludwika Paleta (María Joaquina) son dos de las actrices que más pantalla han tenido a lo largo de estos años.

En el caso de Paleta, hace unos meses estrenó la tercera temporada de “Madre solo hay dos” en Netflix y recientemente Gurrola llegó a la plataforma de la gran N de la mano de “¡Que viva México!” junto a Alfonso Herrera, Damián Alcázar y Ana de la Reguera.

Flor Edwarda Gurrola y Alfonso Herrera en ¡Que viva México!.

La polémica “Carrusel de las Américas”

Al aire por casi dos años, Carrusel llegó a su fin a finales de 1990. Años más tarde, Abraham Pons, Daniel Zapata en la serie, dijo en entrevista con América Televisión, que al parecer la serie no siguió por que monetariamente Televisa y los padres de los niños no llegaron a un acuerdo. Esto generó, a su vez, que la cadena mexicana lanzara una nueva versión en 1992 llamada Carrusel de las Américas, protagonizada por Gaby Rivero pero con un nuevo elenco de niños actores.

“Me dolió, porque Gaby Rivero seguía siendo la maestra y eso fue algo que me generó mucho sentimiento porque yo la adoro y dije: eso no se vale”, dijo Jorge Granillo, recordado por su papel de Jaime Palillo. “En cuanto a los niños, eso me valió gorro porque no me trascendió. Luego se hizo otra novela que se llamó “Vivan los niños” y el que hacía mi papel parecía que hacía de Pedro Infante, no era natural”, agregó el hoy abogado de profesión.

Jorge Granillo como Jaime Palillo en "Carrusel".

Lucero fue la primera maestra Jimena

En varias entrevistas, Gaby Rivero reveló detalles sobre el cásting de “Carrusel”. La actriz contó que inicialmente Lucero había sido la elegida para el papel de la maestra Ximena pero por su juventud decidieron buscar otras opciones.

Tras un primer cásting, los encargados de buscar a la actriz para este papel eligieron a Rivero, sin embargo, Emilio Azcárraga, dueño de Televisa no estaba de acuerdo porque según él, “trabajar con niños le quitaría pantalla”.

En otra charla con medios mexicanos, Rivero dijo que Salma Hayek, también optó para el papel de la dulce maestra.

Gaby Rivero, como la maestra Ximena en Carrusel.

