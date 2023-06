“The Walking Dead” se despidió en noviembre de 2022 con su temporada 11, pero los seguidores de esta franquicia tendrán nuevas historias que seguir en el ‘spin-off’ “Daryl Dixon”. Esta semana, finalmente se tienen más imágenes sobre lo que será el personaje de Norman Reedus como Daryl Dixon.

El último lunes 26 de junio, la producción compartió un video donde se aprecia a Reedus de regreso al set para la grabación de la primera temporada de “Daryl Dixon”. ¿Qué se reveló en el primer vistazo de la serie? A continuación te lo contamos.

(Foto: AMC)

¿Qué se revela en el primer vistazo de “Daryl Dixon”?

El canal oficial de “The Walking Dead” en YouTube compartió un video de dos minutos con el primer vistazo de Norman Reedus como Dary Dixon.

“Mi nombre es Daryl Dixon. Vengo de un lugar llamado ‘The Commonwealth’ (‘La Mancomunidad’ en español). Está en América. Estoy en búsqueda de algo, pero me he encontrado con dificultades. Si no regreso, quiero que sepan que lo intenté. Lo sigo intentando”, se escucha decir al personaje de Norman Reedus.

Mira el primer vistazo de “Daryl Dixon”

¿Cuándo se estrena “Daryl Dixon”?

La cadena AMC confirmó que la serie “Daryl Dixon” se estrenará este otoño, lo que significa que llegará a las pantallas en el último trimestre de este 2023. Aún falta conocer la fecha exacta.

¿De qué trata “Daryl Dixon”?

El ‘spin-off’ de “The Walking Dead”, “Daryl Dixon”, narra la historia de Daryl Dixon (Norman Reedus) en su llegada a la costa de Francia. En esta serie, el protagonista deberá descubrir cómo y por qué llegó hasta ahí mientras viaja en dicho país que está hecho ruinas. Su encuentro con distintas personas en el mundo entorpecerá su plan de regresar pronto a casa.

(Foto: AMC)





¿Quiénes conforman el elenco de “Daryl Dixon”?

La serie de AMC es protagonizada por el actor Norman Reedus, quien regresa a la franquicia de “The Walking Dead” para darle vida a Daryl Dixon. Clémence Poésy y Eriq Ebanouey lo acompañan en la pantalla.

Estos son todos los actores que conforman el cast de “Daryl Dixon”:

Norman Reedus como Daryl Dixon

Norman Reedus como Daryl Dixon. (Foto: AMC)

Clémence Poésy como Isabelle

Anne Charrier como Genet

Eriq Ebanouey como Fallou

Laika Blanc Francard como Sylvie

Romain Levi como Codron

Adam Nagaitis como Quinn

