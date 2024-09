¿Te imaginas importar productos de reconocidas marcas con poca inversión y ganar hasta cinco veces más? ¿Sabes cómo encontrar proveedores confiables y cuál es el mejor método de envío para tus productos? Hoy Valeria Bernardo, fundadora de ‘Emprendelandia’, la comunidad más grande de importaciones de América Latina, nos comparte 5 pasos que debes seguir para iniciar tu propio negocio de importación.

1. Elige una mercancía adecuada. Para dar tus primeros pasos en el negocio de importaciones, una recomendación es trabajar con marcas conocidas. Por ejemplo, si deseas vender ropa, marcas como Shein ya tienen una posición en el mercado, lo que facilita la venta. Al iniciar con productos reconocidos, las barreras de entrada se reducen y es más sencillo atraer clientes.

2. Inicia con poco capital. No necesitas una gran inversión para empezar. Una opción es adquirir productos en liquidación, como pacas de ropa a $0.99 por prenda. Esto te permite ofrecer precios competitivos sin arriesgar demasiado capital.

3. Selecciona un proveedor confiable. La elección del proveedor es fundamental para evitar estafas y pérdidas. Es recomendable evitar los métodos tradicionales de envío de dinero y optar por plataformas seguras como Trade Assurance.

4. Elige el método de envío adecuado. Dependiendo del volumen de productos, puedes optar por envío marítimo o aéreo. El envío marítimo es ideal para grandes volúmenes y tarda entre 30 y 40 días, mientras que el envío aéreo es más rápido, demorando entre 4 y 7 días, y es adecuado para productos de menor peso y volumen.

5. Aprovecha las campañas de publicidad. Las redes sociales son aliadas poderosas para tu negocio. Aprender a hacer publicidad y segmentar correctamente tu audiencia puede llevar tu emprendimiento al siguiente nivel.

‘Son muchas las personas que están interesadas en dar un primer paso en el mundo de las importaciones, sobre todo el el rubro textil y no saben cómo empezar. Por ello, estamos organizando para el próximo 5 de octubre un ‘Shein Mastery’ en el Centro de Convenciones Javier Prado, de 10 a.m. a 6 p.m. En este evento los participantes aprenderán no solo a importar pacas de Shein por solo $0.99 la prenda, sino también cómo convertirte en un experto en importaciones y gestionar tu propia tienda virtual. Se abordarán temas clave como métodos de pago seguros al extranjero, pasos para realizar tu primera importación sin problemas aduaneros, y listas de proveedores confiables’, explicó Valeria.

¿Cómo participar?

Para participar en el “Shein Mastery”, sigue a Valeria en Instagram como @valeria_bernardo_oficial y haz clic en el enlace de su perfil. También puedes contactar directamente por WhatsApp al +51 927 386 174 para más información sobre las entradas y el evento. Este evento está diseñado para emprendedores que buscan iniciar un negocio rentable con poco capital, aprovechando las oportunidades del comercio internacional. ¡No te lo pierdas!