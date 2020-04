“¿Cómo voy a hacer para comprar pan, algo que comemos todos los días, si somos solo mujeres en casa?”. “Mi marido no sabe distinguir tomates de manzanas”. “Mis hijos no pueden encargarse de comprar todo lo necesario para el menú”. Las dudas, interrogantes y reclamos -algunos con más sentido que otros- en torno a la disposición que restringe las salidas por géneros definitivamente no se han hecho esperar en redes sociales. Lo primero que debemos recordar es que salir de casa en este período de cuarentena para frenar el coronavirus es una acción que debe hacerse únicamente cuando es necesario; en este caso para la compra de víveres de primera necesidad. Lo segundo, que la organización es la clave.

Dos expertos en cocina, ingredientes y todo lo que conlleva armar un menú semanal nos comparten sus consejos básicos para realizar una compra exitosa. Cualquiera puede hacerlo: solo hay que tomárselo en serio.

Flavio Solórzano

-Hay que planear los desayunos y los almuerzos de la semana, y elegir qué día se cenará y cuáles solo se tomará lonche. Según eso hacemos una lista. El orden es lo más importante aquí. Si alguien que no está acostumbrado a ir al mercado hace la lista, debe hacerla tomando en cuenta el recorrido en el mercado a fin de que quien vaya a realizar la compra no vaya demasiadas veces a la misma zona para recoger productos del mismo tipo. El tiempo de compra se puede triplicar si esto no se toma en cuenta.

-Hacemos la lista de mercado por grupos y en un papel o mensaje en el celular: verduras frescas; raíces y tubérculos; frutas; abarrotes; aceites; salsas y condimentos; pastas y granos; productos de panadería y pastelería; bebidas; embutidos y quesos; carnes; limpieza; aseo personal.

-Debemos por supuesto empezar las compras por los productos que no necesitan refrigeración y acabar por los productos que la necesitan.

-Quien hace la lista de compras debe detallar bien cada producto: la marca, especificación -no es lo mismo leche entera, light, deslactosada, descremada o para niños -; como viene la presentación -1 litro, medio litro-; si es caja o bolsa o a granel; si el peso de las carnes es con hueso o sin hueso; si los vegetales y frutas son orgánicos o convencionales, etc.

-No debemos confundir pescado para fritura o pescado para sudado. Cortes de carne para plancha, parrilla, salteado o estofado. Papas para freír o papas para guiso. Perejil o culantro. Por eso es importante saber qué platos prepararemos.

-Hay 5 cosas básicas que no deben faltar en una cocina peruano: ajo, cebolla, ají amarillo, cebolla y tomate. Procuremos tenerlas siempre.

-¿No sabes algo? Llama y pregunta.

Saber las características de cada producto que compraremos, y cuál será su finalidad, es importante al momento de hacer la compra.

Ximena LLosa

-Hombres y mujeres hacemos las compras en épocas de cuarentena y no cuarentena, y todos podemos equivocarnos. En la gran mayoría de productos solamente necesitamos leer la bolsa o el cartel para saber si algo es o no lo que parece. Si no se ve, preguntemos.

-La lista de compras debe estar basada en lo que vamos a cocinar esa semana: hoy lentejas, mañana chaufa, pasado trigo... es clave armar el menú. Recién ahí apuntamos los ingredientes. Para ser súper ordenados, se anotan por categorías o zonas del mercado o supermercado. No mezclemos los productos en una lista larga.

-Otra opción es buscar en el celular si necesitamos ver cómo es algún producto que nos genera duda. La acelga y la espinaca son parecidas, por ejemplo, y así puede pasar con varios insumos. Para reconfirmar, preguntemos a quienes estén cerca.

-Comencemos comprando los abarrotes o productos que son duros -menestras, latas, etc- para que vayan debajo carrito, canasta o bolsa reciclable. Encima siempre se coloca lo más delicado. Poner abajo panes o huevos es un grave error.

-Revisemos siempre fechas de vencimiento y veamos qué tan maduras están frutas y verduras. Si compramos paltas o plátanos preguntemos si son para hoy o para después. Si es posible, compremos algunos productos para comer en el momento y otros para consumir -cuando hayan madurado- en los días que vendrán.

