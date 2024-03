Con un furor que traspasa generaciones, Mario Casas (37) y Óscar Casas (25) pisaron Latinoamérica (México y Colombia, para ser específicos) la semana que termina. La locura ha sido innegable: el tráfico quedó paralizado, las adolescentes y adultas corrían en grupos mientras gritaban y en redes sociales otros tantos lamentaban no poder ir a admirarlos en persona.

Cómo no, si el mayor de los hermanos españoles había sido ‘crush’ de miles en la década del 2010 cuando protagonizó la cinta “3 metros sobre el cielo”, y el menor hoy en día roba corazones como todo ‘centennial’ que se respeta: vía TikTok e Instagram.

La cita ha sido organizada por Scalpers, marca de moda prémium española que llegó a la región y ya cuenta con una tienda en el centro comercial Larcomar en tierra peruana. Los Casas, tan simpáticos, han sido elegidos como sus embajadores. “Es una maravilla. Scalpers me ha acompañado incluso desde antes, y ahora los puedo disfrutar más trabajando con ellos. Son como mi familia”, declara Óscar, el menor, a Somos.

Si trabajar en familia se trata, Óscar confiesa que ello es una experiencia inigualable y enriquecedora. No solo por el hecho de consolidarse como ícono de moda junto a su hermano, sino también porque hace unos meses debutó en un rol protagónico dirigido por Mario, en la cinta que está disponible en Netflix: “Mi soledad tiene alas”.

¿Es difícil establecer límites cuando se trabaja entre hermanos?, preguntamos. “Creo que más que límites existe una ventaja muy positiva. Yo sé hasta qué punto podría exigirle a mi hermano como director. Conozco su talento, cómo exprimirlo para que dé lo mejor de sí, para que crezca”, apunta Mario. “Me he quedado con ganas de más, y si me preguntas: oye, a quién volverías a dirigir; pues lo elegiría a él de nuevo”, complementa.

En agosto de 2023, la dupla se consolidó en el mundo de la actuación con la cinta “Mi soledad tiene alas”, donde Mario es director y óscar asume el rol protagónico. (Foto: Scalpers)

Para Óscar, fue igual de gratificante, más aún teniendo en cuenta que el talento de su hermano para la actuación fue uno de los factores que lo animó a incursionar también en este mundo. “Como dice Mario, amamos esta profesión. Para mí, poder hacer esto junto a mi hermano es una cosa tan profesional como emocional. Tratamos de equilibrarlo siempre, pero tampoco controlándolo de más porque creemos que ahí reside la magia”, precisa el menor.

Esa ‘magia’ entre los dos es, sin duda, avalada por sus más de 2 millones de seguidores en TikTok y cerca de 7 millones y medio en Instagram. Un éxito rotundo.

Estilo en la ciudad La marca Scalpers cuenta con más de 15 años de trayectoria en la industria de la moda española. Hoy en el Perú, han consolidado su primera tienda en Larcomar, con miras a abrir un nuevo espacio en el Jockey Plaza durante los próximos meses. “Hemos recibido una buena respuesta en el mercado peruano. Estamos analizando también otros centros comerciales acordes donde poder expandirnos y llevar el estilo fresco y joven de Scalpers. Sobre la elección de los hermanos Casas como embajadores, estamos felices. Ellos van con nuestro estilo, vibran con looks muy relajados, urbanos y muy versátiles”, comenta José Luis del Valle, ‘brand manager’ de la marca en el Perú.



PASIÓN LATINA

Aunque en el continente europeo también acumulan millones de seguidores, los Casas declaran que el público latinoamericano posee ese ‘je ne sais quoi’ que tarde o temprano los atrae.

“Latinoamérica siempre me marca mucho cuando la visito. Me roba el corazón, así de simple. En Colombia, por ejemplo, viví alrededor de cuatro meses por un rodaje y solo se me ha quedado tatuado en el alma. Aún tengo muchos viajes pendientes, y uno de ellos es conocer el Perú”, comenta con emoción Mario.

“A mí también me encantaría seguir descubriéndola. Venezuela me ha dejado impactado con su belleza. Es verdad que en España sentimos el cariño de la gente, pero aquí hay algo que te hace sentir tan bien como en casa aun estando lejos”, agrega Óscar.

De cara a los próximos meses, ambos españoles están enfocados en seguir brillando en los mundos que ya conquistan, la moda y la actuación. Por un lado, Óscar Casas se prepara para ponerse en la piel del gimnasta olímpico Gervasio Deferr, en la biopic titulada “El gran salto”. En tanto, Mario Casas espera pronto vea la luz la película “Muy lejos”, que rodó entre España y Países Bajos encarnando una historia de supervivencia.

El 'boom' Mario Casas al que sucumbió América Latina fue a propósito de la cinta "3 Metros sobre el Cielo", estrenada en 2010. (Foto: Scalpers)

La moda, por supuesto, no queda fuera, e incluso los hermanos hacen hincapié en su importante desarrollo en los proyectos cinematográficos, donde el vestuario cobra importante relevancia para la creación de un personaje.

“La ropa de las películas tiene que verse viva, por eso, en el caso de ‘Mi soledad tiene alas’, recuerdo haberle dicho a Óscar que se llevara las prendas nuevas a casa, que las usara por días, que las pisara, durmiera con ellas... La ropa tiene que verse usada para que sume a la historia”, cuenta Mario.

Aunque con más de una década de diferencia, los hermanos Casas brillan por las mismas ganas de comerse al mundo. Paso a paso —y también look por look— parecen estar lográndolo. //