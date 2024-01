Un verano más caluroso de lo usual se vivirá este 2024 en la capital, como consecuencia del fenómeno de El Niño. Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la temperatura en Lima se elevará en estos meses y con ella la peligrosa radiación ultravioleta. La exposición excesiva —o sin cuidado— a los rayos UV puede ocasionar el envejecimiento prematuro de la piel y, en casos extremos, resultar en un melanoma. Es por ello que el uso de fotoprotectores (especialmente durante esta época del año) es indispensable, sea cual fuere la edad y el tono de piel.

Si todavía no has decidido qué protector solar usar esta temporada, el médico Rafael Barreda, de Pacífico Salud, sugiere comenzar buscando opciones con un factor de protección solar (FPS) entre 30+ y 50+. “El primero evita la penetración del 96% de la radiación UV, mientras que el segundo alcanza hasta un 98%”, explica.

Cumplida esta premisa, el experto apunta que es aún más beneficioso elegir un fotoprotector que cuide la piel frente a los rayos ultravioleta de tipo A y tipo B. “Los de longitud de onda A son los que más penetran en la tierra, pero los de tipo B también están presentes”, señala.

EL MEJOR MOMENTO

Para obtener resultados favorables, no basta con escoger el producto, es necesario tomar en cuenta el momento de uso. “Hay que aplicarlo en la piel entre 15 y 30 minutos antes de la exposición al sol y renovarlo cada dos horas”, apunta el especialista. “Esto es válido no solo cuando se está en la playa o la piscina, sino en cualquier circunstancia, como en un paseo por la calle o mientras se va al trabajo”, agrega. Todo esto porque los rayos ultravioleta no solo se proyectan en el agua, sino también en el cemento, la arena, e, incluso, en la nieve, impactando en la piel.

Otro punto importante en la elección del bloqueador ideal es la presentación. Para Barreda, los protectores en espray son los que alcanzan menor cobertura en el cuerpo, mientras que los de crema, gel y barra son más eficaces.

Además, aunque parezca obvio, es importante aplicar este producto incluso después de exponer la piel al agua, a pesar de que esté etiquetado como “resistente al agua” (‘waterproof’), ya que ciertos componentes presentes en piscinas o en el mar podrían reducir su efectividad y afectar la protección contra los rayos ultravioleta.

Para quienes se maquillan en el día a día, la clave está en incorporar el bloqueador solar luego de limpiar e hidratar la piel. “La secuencia ideal para el rostro debería ser: primero crema humectante, luego bloqueador y finalmente el maquillaje”, indica el médico de Pacífico Salud. Otros expertos recomiendan aplicar una capa de crema humectante luego de la exposición solar, para nutrir la piel y maximizar el cuidado. Las que cuentan con aloe vera son las más populares.

Aplica el fotoprotector 30 minutos antes de cada salida para asegurar un cuidado óptimo.





A tener en cuenta para los más pequeños del hogar -La piel de los bebes es más delicada y delgada que la de los adultos. Apuesta por fotoprotectores de composición natural o mineral, sin químicos.

-Evita que los más pequeños del hogar se expongan a los rayos del sol en horas centrales: 10 a.m. y 4 p.m., cuando el impacto ultravioleta es más intenso.

-Los bebes menores de 6 meses no deberían tener exposición solar prolongada, la medida en ellos es protegerlos y no sacarlos al aire libre en horas centrales.

-En verano, procura mantener hidratada la piel de tus pequeños con aguas termales suaves y naturales o cremas que reduzcan irritaciones.

OPCIONES IDEALES

Photoderm Pediatrics Mineral: Protector solar con filtros 100% minerales para bebés de 6 meses a más. Posee una fórmula creada con dermatólogos, ideal para pieles sensibles e incluso con tendencia atópica. Lo encuentras en principales farmacias, Dermotienda, Dermoshop, Falabella. (Foto: Bioderma)

Con su presentación en polvo compacto, este fotoprotector de Bioderma será sencillo de incluir en tu rutina de maquillaje diaria. Es de composición mineral, textura nutritiva para la piel y cuenta con un acabado de tono claro con SPF50+. Cómpralo en tiendas Aruma o en aruma.pe. (Foto: Bioderma)

El protector solar en crema Burití, de la línea Ekos de Natura, destaca por estar compuesto en un 95% de componentes de origen natural, 68% de ellos de origen vegetal. Además, es de rápida absorción y resistente al agua y sudor. Encuéntralo en natura.com.pe. (Foto: Natura)

Para una protección completa, Natura presenta el fluido multiprotector de su línea Chronos, con FPS50. Este producto, no solo se enfoca en cuidar la piel de los efectos negativos del sol, sino también de la contaminación, el esmog y el envejecimiento precoz. Encuéntralo en natura.com.pe. (Foto: Natura)

Sophieskin BB Cream: Protege tu piel del fotoenvejecimiento y el daño solar, mientras disimulas las imperfecciones con su textura ligera y un toque de color. Protector solar vegano, formulado con té verde, un activo natural rico en antioxidantes y con propiedades hidratantes. Exclusivo en Aruma. (Foto: Sophieskin)

El fotoprotector de ISDIN para bebes es uno de los más recomendados por su protección SPF50 y formulado mineral, específicamente para no contaminar la piel de los bebes. Puede ser utilizado a partir de los 6 meses de edad. Ubícalo en dermotiendashopping.com. (Foto: ISDIN)

MÁXIMA APLICACIÓN

El rostro, los hombros y la espalda son zonas que nadie olvida proteger antes de salir al sol. Sin embargo, hay otras partes a las cuales prestar atención y cuidar de igual forma: “Las orejas, las manos y la nuca son algunas de las zonas más olvidadas, pero también cuentan con una piel delicada. Otro lugar que muchos no protegen es la zona debajo de las tiras del traje de baño. Así el cuerpo esté cubierto, es importante aplicar fotoprotector, ya que los rayos UV traspasan la ropa”, sostiene el Dr. Barreda.

Finalmente, y para disfrutar de las mañanas y tardes soleadas sin problemas, la hidratación se puede complementar con aguas termales (como las de rosas), sobre todo en zonas delicadas como el rostro.

En tanto, los labios y el cabello también cuentan con opciones en el mercado para el cuidado térmico, en el primer caso en presentaciones de ‘lipsticks’ hidratantes y en el segundo con espráis ideales para rociar sobre el cabello antes de la exposición al sol, el cloro y la brisa marina. //