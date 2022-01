Conforme a los criterios de Saber más

Feliz nuevo año. Sí, ya sé que muchos de nosotros aún no hemos termi­nado de procesar el 2021. Pero aquí estamos: primero de enero del 2022. Qué coincidencia mágica que caiga un sábado (así ten­go tribuna). Deseo a cada uno de los que están leyéndome, antes que nada, calma (es un su­perpoder). Mucha calma. Creo que si todavía no hemos aprendido a valorar la quietud de men­te y espíritu, hay que poner­nos a trabajar.

Nada como vivir en cal­ma: manejando sanamente la ansiedad, sorteando lo mejor que se puede los retos venideros con las herramien­tas con las que contamos, vi­viendo agradecido del mo­mento, enfocado en lo que sí tenemos. Una maravilla con forma, sabor y olor a paz. Nada como la calma: el poder haber encontrado la perspectiva correcta con la que mirar la vida y los acon­tecimientos (tanto los buenos como los desafortunados) con aceptación, sin resisten­cia y sin miedo al cambio.

Por eso también les deseo mucha flexibilidad, virtud maravillosa en la era de la polarización. Se necesita ser flexible para entender las siguientes lecciones im­portantes:

1) Todo está en perma­nente movimiento les guste la anterior afirmación o no.

2) No todo está bajo nues­tro control, aunque sí la in­tención (de querer controlar­lo todo).

3) Solo somos responsa­bles de nosotros mismos, de cómo reaccionamos frente a las cosas que nos suceden, las consecuencias de nues­tras decisiones y acciones.

La flexibilidad nos per­mite jugar, adentrarnos a la realidad con la suficiente soltura como para permitir­nos variar de a pocos o bien dar giros de 180 grados (o sobre nuestro propio eje, si nos provoca).

Porque los cambios a ve­ces son radicales y otras ve­ces no. A veces nos exigen una reinvención completa; y otras solo algunos detalles. En cualquiera de los casos, la forma de abrazarlos es con aceptación y no con re­sistencia.

Es importante que nos de­tengamos a estas alturas del texto para preguntarnos: cuánto nos resistimos a los que nos pasa, cuánta parte de nuestras vidas nos la pa­samos peleando con la reali­dad, cuánto hemos renegado y cuánto nos hemos quejado del año que pasó y todo lo que llegó con él.

Hagamos el cálculo y lue­go preguntémonos: ¿valió la pena o desperdiciamos tiem­po y energía sin conseguir nada a cambio, salvo más amargura y desolación? Sucede que no nos da­mos cuenta, pero si estamos en actitud defensiva todo el tiempo contra las cosas que no podemos controlar, solo vamos a pasarla mal.

Ojo, que aceptación no es aprobación: yo puedo de­jar de renegar de lo que me está sucediendo pero eso no significa que esté de acuer­do con la coyuntura, como tampoco que no pueda irme preguntando: ¿qué puedo hacer yo para cambiar lo que no me gusta? Ya lo dije algu­na vez: que aceptemos una situación no es lo mismo que la hayamos esperado, que nos guste, sino que podemos modificarla de acuerdo con nuestras posibilidades.

Cómo podemos compor­tarnos más asertivamente ante los cambios? Un regalo para comienzo de este año: es un truco. En realidad, más que un truco, es una técnica. Tiene un nombre muy explicativo: “cerebro de principiante” Este nos invita a vivir cada experien­cia como si la estuviésemos viviendo por primera vez. Es decir, aproximarnos a lo que nos está sucediendo con el mismo interés y curiosidad, como si realmente nos estu­viese pasando por primera vez. Así no condicionamos nuestra realidad con el pasa­do, y le damos la bienvenida al 2022, con pura fe.

VIDEO RECOMENDADO

El príncipe Enrique de Inglaterra ejercerá un puesto directivo en una exitosa empresa emergente de coaching con sede en San Francisco, un año después de mudarse a California con su esposa Meghan Markle. (Fuente: AFP)