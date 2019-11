Por años nos han vendido la idea de que el Black Friday es el mejor día para hacer las compras navideñas. Se celebra varias semanas antes del 25 de diciembre y las empresas aprovechan para lanzar ofertas, promociones y descuentos de locura. De otra forma no le pueden sacar máximo provecho al tan famoso “viernes negro”.

Hay diferentes tipos de consumidores. Los que consideran que sí, efectivamente, el Black Friday es lo mejor para tachar los nombres de la lista de personas a regalar. Los que consideran que no, que se trata más de una movida de marketing, con mucha publicidad, pero que en realidad los descuentos no son tan buenos como parecen. Yo pertenezco a ambos grupos: creo que sí existen tiendas que rebajan notablemente sus precios y otras que no tanto. Creo que lo importante es buscar, comparar, bucear mucho en los diferentes sitios online o hacer un paseo largo, juicioso, prestando mucha atención, por los centros comerciales más importantes.

¿Qué pasa, por ejemplo, si quieres comprar un iPhone por la web? Fin de año -por la gratificación, sobre todo- es siempre un momento para cambiar de teléfono. Y los iPhone son de los más pedidos, pero también de los más caros. ¿Habrá buenas ofertas en Black Friday? Esto fue lo que me encontré después de hacer varias búsquedas.

Lo primero que hice fue ingresar a la web de iShop Perú, donde se pueden comprar todos los productos oficiales que ofrece la empresa de la manzana.

El mejor descuento que encontré fue el siguiente: un iPhone Xs de 512gb con 600 soles de descuento. El problema es que el precio seguía siendo altísimo: S/5,899.

Mi siguiente parada fue la tienda online de Claro. Ahí encontré que el iPhone 7 de 32gb estaba 400 soles menos. De 1,829 a 1,429.

En Movistar en Iphone 11 de 64gb no está en mal precio: sale 3,089 soles.

En el catálogo de Entel no había ofertas.

Tocaba pasar a las páginas web de los retails. Comencé por Falabella. El primer banner que aparece en la home del portal dice: Black Friday: ¡Lo mejor del mundo Apple a un precio increíble!

Un iPhone 7 de 128gb estaba en 500 soles menos de su precio normal. Mientras que el iPhone 8 Plus de 64gb tenía un descuento de S/.600. Nada mal, pero mejores ofertas que esas no había.

¿Qué encontré en Ripley? Solo una oferta: un iPhone 6S de 32gb a S/.1,229. El descuento era solo de 200 soles, pues el precio original figuraba como 1,449.

LAS MEJORES OFERTAS

Me parecieron interesantes algunos descuentos. En Linio.com.pe la oferta me pareció atractiva:

En Lumingo.com un iPhone XR de 64gb está en S/2,399, cuando su precio original es S/3,599.

Mientras que en Mercado Libre, un iPhone 11 de 64gb llega a costar 2,899 soles.

Como ven, para encontrar el modelo, el precio y el descuento adecuado, hace falta pasear por muchos lugares. En este caso, solo lo hicimos por la web, pero en diferentes establecimientos quizá existan mejor ofertas que las aquí hemos expuesto.