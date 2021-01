Conforme a los criterios de Saber más

En mayor o menor medida, cada quien libra sus propias batallas. Carla Olivieri Barreto, rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), docente universitaria y nadadora competitiva, ha librado las suyas mientras recorría el camino del éxito: es madre de cinco hijos, dos veces divorciada y diagnosticada de hiperactividad.

“No quiero comparar mi situación de madre con la de aquellas mujeres que la pasan mal, que no tienen recursos, que no tienen trabajo. El tema es que ser madre de cinco hijos, en cualquier circunstancia, es supercomplejo por este tema de que las mujeres debemos ser madres, profesionales, trabajadoras… y en mi caso no quería dejar de ser yo, de ser Carla, de ser una mujer que tiene metas, que tiene hobbies. Yo amo a mis hijos con locura, eso no quita que el tema sea complejo”, dice mientras nos recibe en la casa que comparte con su pareja desde hace nueve años, Hernando de Soto. Mientras él, candidato a la presidencia del Perú por el partido Avanza País, se reúne con un grupo de partidarios, Carla nos recibe en la sala de estar con vista al jardín. Ahí, rodeadas de libros y tablas de Sarhua, tenemos esta conversación.

MUJER MULTIFACÉTICA

Tienes dos divorcios. ¿ Cómo los asumiste? En ciertos círculos (empresarial, académico), ¿esto puede ser mal visto?

Fue una lucha horrible. Cuando una mujer se separa, la sociedad espera de ella cosas distintas de las que espera de un hombre. Al hombre los amigos lo buscan con cervezas y le presentan chicas. De la mujer se espera que se aísle, otras mujeres piensan que eres una amenaza para los maridos, otras te ven mal o hasta se alegran de tus errores. Sobre todo teniendo dos divorcios… yo tenía miedo de que la gente empezara a pensar mal de mí. El día que tuve el primer megagolpe en la vida fue mi primer divorcio. Sentí que desilusionaba a todo el mundo, no podía mirarme al espejo. Hasta mi perro se enfermó. Sentí que todo el mundo me estaba juzgando. Me costó levantarme, pero ahí empecé a conectarme conmigo y tomé la decisión, en gran parte observando a Hernando [entonces trabajaban juntos]. Aprendí que la vida debe tener un propósito.

Sin embargo, lo superaste. Y hasta te volviste a enamorar. ¿ Cómo ves el amor romántico?

No espero al príncipe azul que me vaya a salvar despertándome con un beso, pero el romanticismo en el que tu pareja te demuestra que eres su persona especial, que tiene detalles contigo, ese sí.

Carla Olivieri (52) nació en Lima y estudió en Estados Unidos. Hace nueve años comparte su vida con Hernando de Soto, candidato a la presidencia del Perú en las próximas elecciones. (Foto: Archivo personal)

¿Qué tan difícil fue embarcarte en una nueva relación? Me refiero a Hernando de Soto.

Al principio fue difícil porque él había sido mi jefe en el Instituto Libertad y Democracia, y yo no sabía cómo tratarlo cuando me invitó a salir. Pero cuando continuamos las salidas, además de la admiración que yo siempre he sentido por él, descubrí que tiene un sentido del humor magnífico, es el rey del doble sentido, todo es juego para él. Y luego, las historias de su familia me encantaron. Nos complementamos un montón.

¿Cómo manejaste esa situación con tus hijos?

Yo me hice más paltas de las que debía hacerme. Por un lado, Hernando me dijo que él sabía lo que significaba el estar conmigo; por otro lado, mis hijos conectaron con él inmediatamente. Mi hijo mayor terminó estudiando Economía por influencia de Hernando. Y nunca ha habido ningún problema.

Si Hernando ganara la presidencia, tú serías la primera dama. Aunque no es un cargo oficial, la pareja siempre tiene un margen de acción, ¿qué temas te gustaría trabajar?

Siempre con las mujeres y los jóvenes.

¿Cómo?

Impulsando programas de liderazgo. Las mujeres deben asumir su liderazgo, trabajar sobre sí mismas y empezar a empoderar a otras mujeres en su capacidad para emprender. Y mientras más difícil se vea el escenario, con mayor razón necesitan construirse por dentro. El liderazgo y el empoderamiento van de adentro para afuera. La autoestima, empezar a identificar fortalezas, construirme y sentirme sólida... eso ayuda a salir adelante.

Estudió Marketing y Administración de Negocios Internacionales en Estados Unidos. Es rectora de UCAL y tiene más de 20 años en el ámbito académico y empresarial. Antes fue modelo y profesora de aeróbicos. (Foto: Javier Zapata / Somos)

¿Te gusta la política?

Sí me gusta, pero la vida siempre me ha llevado por el sector privado.

Antes de empezar la entrevista, me comentaste que los alumnos de UCAL, donde eres rectora y docente, estaban muy movidos por las recientes protestas de noviembre. ¿Cómo manejar, desde la universidad, esas inquietudes que se despertaron?

Para mí fue un tema muy delicado porque soy mamá y soy ‘mamá’ de mis alumnos. Y estaba en juego la idea de lo que significa ser ciudadano. Para mí, la ciudadanía no tiene que ver solo con pagar impuestos y respetar las señales de tránsito, sino con involucrarse, porque la democracia implica un involucramiento. Pero quería entender un poco más sobre lo que movía a los chicos. Todavía sigo con sensaciones mixtas, un orgullo tremendo por los jóvenes que salieron y un aprendizaje de la necesidad que hay de escuchar a la gente que no se siente representada.

Es una generación que no sabía lo que es un golpe de Estado.

Sí. Y la universidad tiene que ser un espacio donde se puedan debatir ideas y canalizar las dudas que se han hecho evidentes. Hay que tener un pulso muy fino para entender el estado de ánimo de los chicos, que últimamente están muy golpeados.

Carla ha practicado deportes desde niña. Empezó con la natación hace seis años, cuando tuvo que apartarse del atletismo por un problema en la cadera. Su especialidad es el estilo mariposa. (Foto: Javier Zapata / Somos)

¿Cuál es el rol del educador frente a ellos?

Yo tengo más de 20 años en educación y en todos mis trabajos siempre he sido muy cercana a mis alumnos. Es la única forma de ser una autoridad académica conectada a lo que quieren los chichos. El educador no tiene que pensar “mira, qué capo soy, mira todo lo que vas a aprender de mí”, sino “cómo voy a hacer que te apasione este tema para que quieras aprender más”. El profesor tiene que emocionar, es un diseñador de una experiencia de aprendizaje, y desarrollar la curiosidad de los alumnos.

Hay un tema que ha saltado a la vista pública y que las universidades no siempre han respondido adecuadamente: el tema del acoso de profesores a alumnas.

Me parece superimportante que las chicas estén hablando, perdiendo el miedo y dando testimonio. Es un problema en el que estamos involucrados todos los sectores sociales y que todas las mujeres hemos sufrido. Por eso creo que es muy importante que las universidades abran espacios para que las chicas que denuncian se sientan seguras y también hay que evitar que las acosen. En UCAL todos los profesores firman una declaración antiacoso.

La visibilización de este problema le debe mucho al feminismo. ¿Qué piensas de este? ¿Te consideras feminista?

Yo decía que no era feminista, pero ahora que estoy a punto de sacar mi tercer libro Mujeres fuera de la caja, mi editora me hizo ver que sí lo soy. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con esa facción del feminismo que dice que hay que estar en contra de los hombres. Hombres y mujeres debemos crecer juntos.

Carla con sus cinco hijos: Gianluca Venegas (25), Giampiero Venegas (21), Matías de la Piedra (18), y las gemelas Inés y Sofía de la Piedra (13). (Foto: Archivo Personal)

Es cierto que hay facciones en el feminismo, pero en general no se está en contra de los hombres.

Hay feministas radicales que sí lo están.

Como madre y como educadora, ¿qué opinas de la educación con enfoque de género?

Para mí, creo que el tema ha abarcado demasiado. Los papás deben de decidir qué cosas hablar con sus hijos y en qué momento hacerlo. Con lo frágil que es el sistema educativo y con lo mal que se capacita a los profesores, el tema me da temor. Por ejemplo, si un libro dice que la mamá de Clara duerme con una mujer... no estoy segura de que los niños de primaria estén en edad de entenderlo. Esos temas prefiero conversarlos en mi casa para que desarrollen su tolerancia, su comprensión.

Pero si en su salón de clases un niño o una niña tienen dos mamás o dos papás, no tendría que ser un tema tabú.

Hay miles de fábulas alrededor del tema. No sabemos qué y cómo les están enseñando a nuestros hijos en la escuela. Estamos opinando a través de lo que nos han contado. Sería bueno que el Minedu diga bien el qué y el cómo.

¿Y el matrimonio entre personas del mismo sexo?

Yo creo que la unión civil es un tema legal y que debería permitirse. El sistema legal tiene que adaptarse a cómo va evolucionando la vida. El amor es el amor, y en eso sí creo. //

SUS LIBROS

Yo fuera de la caja y Mi hijo es hiperactivo, ¿el tu yo?

Carla Olivieri ha publicado dos libros y un tercero está a punto de ver la luz. El primero, ‘Yo fuera de la caja’, nace tras su divorcio como una necesidad de reinventarse y de compartir su experiencia de asumir las riendas de su vida. El segundo surgió tras recibir el diagnóstico de hiperactividad de dos de sus hijos y de ella misma. En él cuenta su experiencia y da recomendaciones para llevar este síndrome con naturalidad.

