En la década de los 80, la escena del rock peruano se asemejaba a un campo de batalla, dividida en al menos dos facciones con posturas, visiones y éticas aparentemente irreconciliables. Por un lado, estaban los músicos denominados “subterráneos”, quienes priorizaban la expresión musical auténtica por encima de la destreza instrumental. Del otro lado, se encontraba el denominado “rock comercial”, representado por grupos que, influenciados por el auge del rock argentino, buscaban obtener reconocimiento similar en las emisoras de radio. En medio de ese supuesto conflicto entre los “lisurientos” y los “pacharacos”, emergió Pedro Suárez-Vértiz con Arena Hash, con una propuesta pop que, al menos en un momento, resultaba moderna y desconcertante.

Aunque muchos recuerdan al grupo por sus primeros éxitos como “Cuando la cama me da vueltas” y “Me resfrié en Brasil”, Arena Hash ya había despertado interés algunos años antes, con su primera canción, la cual estaba muy distante de su estilo más reconocido. Ese primer tema suyo se tituló “Difamación” (1985) y, según palabras de Arturo Pomar Jr., su baterista, pertenecía a la etapa en la que hacían “heavy metal”. Tanto Pedro como su hermano Patricio y Pomar (Christian Meier aún no se unía al grupo) todavía estaban en el colegio cuando crearon este tema pesado y machacón, con un riff que remite a las bandas setenteras de hard rock. Fue un moderado éxito en radios de recortado alcance, como Doble Nueve. Aunque persiste en YouTube como la primera expresión del grupo, casi como una curiosidad, no representa totalmente lo que eventualmente podrían lograr.

Cuando las canciones de Pedro Suárez-Vértiz encontraron a un productor que las perfeccionó, su música comenzó a cobrar sentido y a generar un atractivo más masivo. Ese mérito se le atribuye al productor Manuel Garrido Lecca, quien tomó los temas de Pedro y los refinó hasta hacerlos tan irresistibles que el éxito parecía seguro. Como contaba Arturo Pomar Jr. en una entrevista para Somos hace unos meses, el grupo grabó su primer disco sin haber tocado nunca ante el público. Esa era la seguridad que tenían en los temas de Pedro y fue lo que vio la disquera CBS, que les extendió un contrato. De ese primer disco se destaca “Stress” y especialmente “El Kangrejo (Sacudía)”, que posiblemente incluya el primer fraseo de rap grabado por un artista local. Hay algo muy de avanzada en ese tema: las voces presentan variaciones de velocidad y las guitarras suenan funky y sucias, la batería parece que se esta desplomando por las escaleras, mientras que el bajo te atrapa con un toque casi robótico. El hecho de que “El Kangrejo” haya tenido acogida en radios a pesar de su decidida rareza es una muestra de que a veces los milagros suceden.

Pedro Suárez-Vértiz y Arena Hash disfrutaron de un gran éxito, pero convivieron con sospechas por parte de la prensa, la cual siempre resaltaba el factor de sus “caras bonitas” y el hecho de que dos de ellos tuvieran padres famosos (Meier, hijo de una Miss Universo; el padre de Pomar, un conocido relator de noticias). Las sospechas hacia ellos se intensificaban cuando se notaba el elaborado trabajo de imagen de la banda. Desde el principio, el grupo fue consciente de que deseaban cautivar tanto auditiva como visualmente. Para estos estudiantes del colegio María Reyna, era tan importante sonar bien como lucir bien. La búsqueda en tiendas de ropa y el uso de maquillaje eran prácticas habituales en el mundo el pop, sobre todo de la escena new romantic, poco comunes en Lima. Si la atractiva apariencia y la buena imagen general de Arena Hash llamaban la atención de las redacciones, era porque representaban a una banda moderna para la época.

Las influencias musicales de Suárez-Vértiz siempre fueron evidentes y confesas. Sus dos grandes amores eran los Beatles y los Rolling Stones, siendo estos últimos objeto de su devoción más profunda. Su habilidad con la guitarra rítmica, subestimada por la crítica pero no para los oídos atentos, revela su admiración por el estilo shuffle de Keith Richards, especialmente durante la época setentera de la banda inglesa. Canciones como “Globo de Gas”, de su etapa solista, ilustran este punto, al igual que éxitos como “A este infierno no voy a volver”. Este tema formó parte del segundo disco de Arena Hash, lanzado en 1991, después de los tumultuosos años 80, cuando el ánimo y el interés del público se enfocaban en otros aspectos más triviales de la existencia. Durante ese verano, Pedro y Arena Hash lograron colocar dos éxitos: “El rey del ah ah ah” y el eterno sencillo “Y es que sucede así”, que posee una línea de bajo francamente asombrosa. Hasta el día de hoy se pueden ver en YouTube a decenas de jóvenes bajistas tratando de replicarla. Según reveló Patricio Suárez-Vértiz hace unos meses en una entrevista para Somos, esta línea de bajo fue idea de Pedro. “En las canciones de mi hermano, él mismo hacía sus arreglos y me los enseñaba. Yo que tenía que aprenderlo. Era era un bajo muy al estilo de Paul McCartney, pero muy complicado. Recuerdo que pensé, ¿por qué tiene tantas notas?”.

El universo lírico de Pedro Suárez-Vértiz también experimentó cambios con el tiempo. Desde sus inicios, con canciones como “Me resfrié en Brasil”, el músico parecía particularmente cautivado por el tema del sexo y el potencial erótico de prácticamente todo lo que lo rodeaba. Hablaba de pasiones y aventuras desenfrenadas en éxitos como “Los globos del cielo”, “Mi auto era una rana”, “El tren sexual” y “Me estoy enamorando”. Su otra gran pasión era el tópico romántico, exhibido en la mayoría de sus baladas. Fue a medida que avanzaba en su carrera en solitario, que se animó por explorar nuevos discursos. En su álbum “Talk Show” abordó el problema de la migración y obtuvo un éxito destacado. Su último disco de estudio, “Amazonas”, lo mostró explorando temáticas poco comunes relacionadas con el medio ambiente y la conciencia social, con canciones sobre la contaminación del agua, entre otros aspectos. El disco apareció en medio de la vorágine del pop latino, cuando el sonido de Colombia y el dembow caribeño empezaban a marcar la pauta de lo comercialmente atractivo. Aunque no fue el disco más influyente del músico ni el que más vendió, permanece como un esforzado intento por desmarcarse de su estilo previo. Aunque su última obra pudiera no haber sido la más aclamada, resonará como un intento por desafiarse a sí mismo y explorar nuevas sendas musicales. Dos años después, el silencio abrazó la figura del artista. //

Temas destacados de Pedro Suárez-Vértiz

1. China Wife (Degeneración Actual, 1999)

Un momento estelar en la obra de Pedro, posiblemente en su mejor hora, es “China Wife”, un hipnótico instrumental grabado en un piano electrónico (¿será un Fender Rhoades?). Parece una melodía infantil un toque siniestra.

2. Globo de gas (No existen técnicas para olvidar, 1993)

Acaso el tema más rollingstoniano de Suárez-Vértiz, con esos riff blueseros al estilo de Keith Richards y su batería maquinal tipo Charlie Watts. Se encuentra entre los mejores momentos de su debut solista.

3. Cómo te va mi amor (El Rey del Ah Ah Ah, 1991)

El músico peruano hizo todo lo posible para convertir en éxito estaba balada de casi seis minutos y dos partes diferenciadas. Aunque tuvo rotación no consiguió escalar, lo que no es un demérito para uno de los temas mas atmósferico de Suárez-Vértiz.

4. Nadia (”Amazonas”, 2009)

Uno de sus últimos singles antes de perder la voz fue este medio tiempo en el que se acompaña por la voz de Juan Diego Flórez.

5. Y es que sucede así (”El Rey del Ah Ah Ah”, 1991)

Suárez-Vértiz da en la diana con este efectivo ejercicio de nostalgia y storytelling. Si la melodía y ese bajo no te atrapan, lo hará su relato atrapante sobre el reencuentro con un amor del colegio.