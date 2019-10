Dramedy es el término que se usa en inglés para dar cuenta del usualmente feliz fusión de los géneros televisivos del drama y la comedia. Y el calificativo ideal para determinar qué es El método Kominsky, serie protagonizada por los veteranos y laureados maestros de la actuación Michael Douglas y Alan Larkin. El estreno de la segunda temporada, uno de los más esperados de esa plataforma del streaming, será el 25 de octubre, y las expectativas de quienes nos quedamos prendados de los primeros ocho capítulos lanzados el año pasado no pueden ser mejores tras ver el trailer con lo que se viene. Este que puede visionar aquí:

Pero antes de referirnos a esta nueva entrega, las que siguen son algunas de las razones por las que tiene que ponerse al corriente con esta producción del talentoso Chuck Lorre, también showrunner de éxitos como Two and half man, The Big Bang Theory y Mom. Es decir, los motivos por las que tiene que verla desde el episodio 1. En principio está la trama, rara en la oferta de contenidos de ficción en la actualidad, porque da cuenta de la amistad y la percepción de la vida que tienen dos hombres que atraviesan por la tercera edad, pero con el humor negro característico de Lorre. Puede que sea una propuesta orientada más a un público mayor, o en todo caso, hay que decirlo, para xennials o millenials con una particular predilección por los guiones sarcásticos, brillantes y afilados.





¿De que va, pues este dramedy que ganó el Globo de Oro a inicios del año? Michael Douglas es Sandy Kominsky, un actor que en su juventud tuvo sus quince minutos de fama y que ahora en la madurez dirige una academia en Los Ángeles donde enseña el oficio. Es respetado en el circuito, sí, pero en esta etapa de su vida tiene que lidiar con problemas propios de la edad, así como con pagar sus impuestos. Él es encantador, seductor, egocéntrico y algo irresponsable, pero noble y leal con los suyos, entre ellos su hija Mindy (la actriz Nancy Travis), y claro, su amigo y agente Norman Newlander, interpretado por Larkin. Este último, por el contrario, es un cascarrabias satírico con el que se conoce hace muchísimos años, el cual está a punto de quedar viudo. Los dos, pues, se acompañan, se pelean y se burlan de sí mismos en capítulos de media hora de duración cada uno.

El éxito de El método Kominsky, además, recae sostenidamente sobre el trabajo de sus dos protagonistas, tremendos tigres de la profesión. Douglas, de hecho, empezó su carrera en televisión con Las calles de San Francisco en los años 70. Es ahora, bien entrado el siglo XXI, que vuelve a brillar gracias a las bondades del streaming. Y más que nunca, dicho sea de paso, luego que superara un severo cáncer a la garganta diagnosticado en el 2010 que lo mantuvo fuera de la industria por mucho tiempo. Haría luego el filme Behind the Candelabra (2013) y hasta se adentró en mundo Marvel al encarnar al doctor Hank Pym en Ant-Man (2015) y Ant-Man and the Wasp (2018). Ser Sandy Kominsky, sin embargo, es lo que le viene trayendo más satisfacciones y alegrías hoy a sus 75 años de edad. Incluso un Globo de Oro al mejor actor por esta labor.

Alan Larkin, otro ganador del Óscar como Douglas, ha contado recientemente que tuvo que esperar 50 años de carrera para tener un papel como el de Norman Newlander. “Este se está convirtiendo en uno de los roles más complicados y ricos que yo jamás haya hecho. Saltamos de la comedia al drama en todo momento. Vamos del naturalismo al realismo y al surrealismo en cada episodio y me siento en el cielo por eso”, ha contado. Él tiene 85 años.





La segunda temporada

Lo que anuncia el trailer, que puede ver también terminando de leer este párrafo, es que ambos siguen lidiando con los desafíos del paso del tiempo y la soledad, pero casi siempre con impecable ironía. “¿Sabes? Es el cuarto funeral al que voy este mes”, le dice Sandy a Norman mientras conduce su auto. “A nuestra edad eso se llama vida social”, le responde este. En el velorio, Norman se recontrará con un viejo amor mientras guarda luto a esposa.

La actriz Nancy Travis, que se pone en los zapatos de Lisa, la novia de Sandy, regresa también en la segunda temporada. Y como invitados especiales se listan a Paul Reiser, el bastante mayor objeto de interés de su hija; y Jane Seymour como la novia de Norman. No se va a arrepentir, todavía tiene tiempo para ponerse al corriente con la primera uno//.