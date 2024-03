El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Anis Samanez.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Crear momentos especiales para el recuerdo junto a mis hijos.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Poder compartir con las personas que más quiero mis lugares secretos y favoritos en el mundo.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi sinceridad y mi tenacidad.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser muy sincera y directa muchas veces me juega en contra. No tengo pelos en la lengua, estoy aprendiendo a callar.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Llegar a adulta mayor y ver a mi hijos y pensar: “Qué pena haberme perdido su infancia”. Por eso, hoy aprovecho más que nunca cada momento, ellos son mi prioridad. El tiempo es algo que no regresa.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi obsesión por usar velas en la mesa de noche.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La envidia y la banalidad.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Si hablamos del presente, mi mayor logro es una sorpresa que saldrá en octubre de este año.

¿En qué ocasiones mientes?

No sé mentir, tengo solo una versión de la historia.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En mis dos partos naturales.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El tiempo que paso con mi esposo y mis hijos.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi anillo de compromiso, las dos pulseras que uso desde niña que me regaló mi mamá y los dos regalos que me “trajeron” mis hijos al nacer.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su inteligencia y humildad.

¿Cómo te gustaría morir?

Me gusta vivir.

Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?

Un eucalipto arcoíris.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Volar.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

No diré su nombre, pero es una muy mala comunicadora de nuestro país, que no suma en lo absoluto y su contenido me parece paupérrimo. /