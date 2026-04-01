La misión Artemis II sufrió una breve interrupción durante los preparativos del lanzamiento después de que la NASA detectara un problema en el sistema de terminación de vuelo del cohete Space Launch System (SLS), un mecanismo de seguridad clave que obligó a los controladores a revisar el estado del vehículo antes de continuar con el procedimiento.

El inconveniente está relacionado con el llamado “range”, el sistema de supervisión de seguridad que controla el lanzamiento y el comportamiento del cohete tras el despegue. Esta red, supervisada por la Fuerza Espacial de Estados Unidos, se encarga de garantizar que el vehículo mantenga una trayectoria segura.

El sistema de terminación de vuelo funciona como un mecanismo de autodestrucción que puede detonar el cohete si este se desvía hacia una trayectoria peligrosa que pueda representar un riesgo para personas o infraestructuras en tierra.

Este tipo de dispositivos de emergencia forma parte de los sistemas de seguridad estándar de los cohetes modernos y se han utilizado en diversas pruebas espaciales. Prototipos de vehículos como el Starship de SpaceX, por ejemplo, han activado este sistema durante vuelos experimentales que terminaron fuera de control.

Si se produjera una falla grave, la cápsula Orión podría activar su sistema de aborto de emergencia para separar a los astronautas del cohete. La NASA señaló que el SLS no puede despegar si el sistema de terminación de vuelo no funciona correctamente y que los equipos técnicos trabajan para resolver el problema, incluso revisando componentes heredados del programa del transbordador espacial.