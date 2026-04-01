Resumen

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El 28 de septiembre de 2024, trabajadores descansan en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, junto a la etapa central Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, en el Centro Espacial Kennedy de Florida. (Foto de Gregg Newton / AFP)
El 28 de septiembre de 2024, trabajadores descansan en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, junto a la etapa central Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, en el Centro Espacial Kennedy de Florida. (Foto de Gregg Newton / AFP)
Por Redacción EC

La misión Artemis II sufrió una breve interrupción durante los preparativos del lanzamiento después de que la NASA detectara un problema en el sistema de terminación de vuelo del cohete Space Launch System (SLS), un mecanismo de seguridad clave que obligó a los controladores a revisar el estado del vehículo antes de continuar con el procedimiento.

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