Jeff Bezos, el fundador de Amazon, pisó tierras peruanas junto a su esposa Lauren Sánchez. Ambos visitaron dos reconocidos restaurantes donde degustaron la comida peruana, así quedó registrado a través de las redes sociales.

La empresa tecnológica Amazon se centra en áreas clave como la Inteligencia Artificial. La IA está en el centro de la estrategia de Amazon, tanto en su nube (AWS) como en su comercio. Asimismo, Jeff Bezos tienen una conexión previa con Perú a través de iniciativas ambientales.

A través de la fundación Bezos Earth Fund, Bezos ha destinado millones de dólares para la protección de la Amazonía peruana.

Visita al Perú

Sin embargo, su reciente visita al Perú fue principalmente para degustar nuestra gastronomía. Uno de los restaurantes que visitó Jeff Bezos fue “Central” del chef Virgilio Martínez y Pía León, elegido el mejor del mundo en 2023.

A través de sus redes sociales el chef Sang Jung compartió la visita del fundador de Amazon en el reconocido restaurante, este sábado 6 de diciembre.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez junto a Virgilio Martínez y el equipo del restaurante peruano Central. (Foto: Sang Jung/ Instagram)

“Tuve un momento increíble hoy. Nuestro equipo estaba realmente feliz de cocinar para Jeff Bezos y Lauren Sánchez“, compartió este mensaje en su story de instagram. La visita también se compartió a través de las redes de Central.

Otro de los restaurantes que visitó y donde se deleitó con la comida peruana fue La Perlita en Barranco.

También brindó una donación significativa al proyecto Conserva Aves para proteger especies migratorias y amenazadas, estableciendo sitios protegidos en Perú y otros países andinos.

Como se recuerda en el mes de abril, Amazon lanzó su primera tanda de satélites para proporcionar señal de internet de la compañía Proyecto Kuiper, que competirá con los de Starlink, la red ya puesta en órbita de SpaceX, compañía propiedad del magnate Elon Musk.

El Proyecto Kuiper, que le ha costado a Bezos 10.000 millones de dólares, planea desplegar 3.200 satélites en la órbita terrestre baja -la región del espacio situada a 1.900 kilómetros de altitud- con la esperanza de entrar en funcionamiento a finales de este año.

