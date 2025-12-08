El evento de tecnología más importante de Amazon tuvo cierre con Perú como protagonista

Un momento emocionante se vivió en el cierre del AWS re:Invent 2025 cuando Perú tomó por un momento el escenario del Venetian Expo Hall de Las Vegas. Ahí, el nombre de nuestro país fue puesto como ejemplo y aplaudido en uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

El esperado keynote final, a cargo del reconocido Werner Vogels, empezó con un guiño a la icónica Volver al futuro. Bajo la pauta de la película, el director de tecnología de Amazon, en el rol del ‘Doc’ Brown, explicaba el concepto del amanecer del desarrollador renacentista a través de las pantallas del lugar.

El director de tecnología de Amazon explicando de qué trata el proyecto de AJE.

Vogels puso sobre la mesa una serie de interrogantes, las cuales en los últimos tiempos han acompañado al avance de la inteligencia artificial generativa. “¿Los desarrolladores se volverán obsoletos?”, “¿La IA hará que pierda mi trabajo”?, fueron algunas cuestiones que planteó. Sin embargo, la respuesta fue contundente: “Este es el amanecer de una nueva era para los desarrolladores. Así que sigue construyendo, mantente curioso y sigue resolviendo los problemas más difíciles del mundo”.

Dicho esto, llegó uno de los momentos más especiales de la tarde: el CTO de Amazon apuntó a la gigantesca pantalla para hablar acerca de algunas iniciativas de empresas que usan la tecnología de la nube (AWS); y en el mapa elegido brillaba el nombre de Perú. Empezó contando de su visita al país en setiembre de este año para ver de cerca el impacto de “Superfrutos que Conservan Bosques”, proyecto desarrollado por el Grupo AJE, al tiempo que destacó la labor en las comunidades a lo largo del río Amazonas, permitiendo que los jóvenes de la zona tengan un futuro económico.

Iniciativa de AJE en los ojos del mundo

Cuando pisó suelo nacional, Werner Vogels aseguró lo siguiente: “Después de 21 años construyendo Amazon.com, finalmente llegué a la verdadera selva amazónica. Gracias a Grupo AJE, pude ver de primera mano cómo están usando la tecnología para empoderar a las comunidades y ayudar a proteger este lugar extraordinario. Siempre he creído en esto: cuando los negocios jóvenes utilizan la tecnología para enfrentar grandes problemas humanos, es cuando vemos un impacto real”.

Además, la visita del estadounidense coincidió con un importante momento de transformación digital Grupo AJE, que está migrando toda su infraestructura tecnológica a la nube de AWS. Este proceso busca mejorar la eficiencia operativa, modernizar sus sistemas tecnológicos y fortalecer sus proyectos de sostenibilidad mediante el uso de herramientas digitales escalables e inteligencia artificial.

AMAYU es una línea de jugos naturales creada por Grupo AJE que utiliza superfrutos amazónicos. Estos jugos son 100% naturales, no contienen azúcar añadida ni conservantes, lo que los convierte en una opción saludable para los consumidores. La marca representa más que solo productos: es parte de un modelo de negocio que conecta directamente la conservación de la Amazonía con el crecimiento económico de las comunidades locales.

La compañía ha demostrado su compromiso real con la sostenibilidad a través de acciones concretas. Hasta la fecha, han comprado más de 2.4 millones de kilos de superfrutos usando prácticas de comercio justo, generando ingresos directos para las comunidades amazónicas. Este enfoque no solo fortalece la economía local, sino que también contribuye activamente a la conservación de los bosques, posicionando a la empresa como un ejemplo en la construcción de un futuro más sostenible.