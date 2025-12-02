Amazon presenta nuevo chip de inteligencia artificial para competir con Nvidia

Amazon Web Services lanzó su chip de inteligencia artificial Trainium3 el martes, en un esfuerzo significativo para competir con Nvidia en el lucrativo mercado de potencia computacional para inteligencia artificial.

El movimiento intensifica la competencia en el mercado de chips de IA, donde Nvidia actualmente domina con una participación de mercado estimada entre el 80 y el 90% para productos utilizados en entrenamiento de modelos de lenguaje que impulsan aplicaciones como el ChatGPT.

La semana pasada, Google causó revuelo en la industria cuando se informó que Meta, la empresa matriz de Facebook, emplearía sus chips de IA en sus centros de datos, un desafío a Nvidia, actualmente la empresa más valiosa del mundo en bolsa y termómetro clave de la fiebre de inversión en IA.

Esto siguió al lanzamiento del último modelo de IA de Google el mes pasado, que fue entrenado utilizando los propios chips internos de la compañía, no los de Nvidia.

AWS, que pondrá la tecnología a disposición de sus clientes de informática en la nube, dijo que su nuevo chip tiene un costo más bajo que los de sus rivales y ofrece más de cuatro veces el rendimiento computacional de su predecesor, mientras usa un 40% menos de energía.

El consumo de energía es una de las principales preocupaciones de la revolución de la IA. Grandes empresas tecnológicas reducen o pausan sus compromisos de emisiones netas cero mientras compiten por mantenerse al día con la tecnología.

AWS argumenta que su chip puede reducir el costo de entrenar y operar modelos de IA hasta en un 50% en comparación con sistemas que utilizan unidades de procesamiento gráfico equivalentes, o GPUs, principalmente de Nvidia.

AWS también anunció que ya está desarrollando Trainium4, que se espera ofrezca al menos tres veces el rendimiento de Trainium3.

El desarrollo propio de chips por parte de Amazon refleja una tendencia más amplia entre los proveedores de servicios en la nube.

Igualmente, la semana pasada, Nvidia sostuvo en X que está “encantada” con la competencia y aseguró que “está una generación por delante de la industria”.