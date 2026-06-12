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Palmeiras será el primer club latinoamericano que usa la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Palmeiras será el primer club latinoamericano que usa la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Google anunció este miércoles un acuerdo con el Palmeiras brasileño para usar su asistente táctico de fútbol con inteligencia artificial (IA), que promete predecir jugadas.

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