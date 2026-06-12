Google anunció este miércoles un acuerdo con el Palmeiras brasileño para usar su asistente táctico de fútbol con inteligencia artificial (IA), que promete predecir jugadas.

El Palmeiras, actual líder de la Liga en Brasil, será el primer club latinoamericano que usa esta tecnología, que fue desarrollada en 2024 en Inglaterra en asociación con el Liverpool.

La herramienta, denominada TacticAI, es capaz de proporcionar a los expertos información táctica, especialmente sobre los saques de esquina, mediante IA predictiva y generativa.

La IA “analiza la posición del jugador y sus características físicas y, basándose en ello, es capaz de predecir lo que va a suceder tácticamente en ese espacio o, en ocasiones, incluso sugerir qué se podría hacer de otra manera para que ciertos resultados sean más o menos probables”, dijo Petar Velickovic, especialista de pesquisa do Google DeepMind a ESPN Brasil.

Velickovic explicó que el Palmeiras trabaja con este modelo de IA desde diciembre de 2025 y ha demostrado que sirve también para predecir situaciones de juego, más allá de jugadas a balón parado.