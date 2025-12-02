Apple tiene un nuevo director de inteligencia artificial: Amar Subramanya impulsará esta tecnología

Apple ha anunciado que, tras dejar su cargo como vicepresidente sénior de Aprendizaje Automático y Estrategia de inteligencia artificial (IA) de Apple, John Giannandrea dará el relevo como vicepresidente de IA a Amar Subramanya, que liderará áreas como los Modelos Fundacionales de Apple y la investigación de Aprendizaje Automático (ML) para impulsar esta tecnología, en medio de los desafíos para Apple Intelligence.

La tecnológica ha anunciado el final de la etapa de Giannandrea como director de IA de la compañía quien pasará a desempeñar un papel de asesor de Apple antes de su jubilación prevista para la primavera del próximo año 2026.

Así, desde su incorporación al equipo de los de Cupertino en 2018, Apple ha subrayado el papel de Giannandrea en la estrategia de IA y aprendizaje automático de la compañía, al que han definido como “clave”, impulsando la creación de un equipo de “primer nivel” y liderando en el “desarrollo e implementación de tecnologías críticas de IA”.

Concretamente, Giannandrea ha estado liderando a su equipo en el desarrollo de sectores como los Modelos de Fundación de Apple, la Búsqueda y Conocimiento, y la Investigación en Aprendizaje Automático e Infraestructura de IA, entre otros sectores.

Ahora, se abre una nueva etapa de innovación de IA en Apple a cargo del investigador de IA, Amar Subramanya, que se ha incorporado como el nuevo vicepresidente de IA de la compañía, quien responderá directamente ante el vicepresidente sénior de Ingeniería de ‘software’ de Apple, Craig Federighi.

Recurso de funciones de Apple Intelligence. (Foto de ARCHIVO) / APPLE

Como ha explicado la tecnológica en un comunicado, Subramanya estará a cargo de “áreas críticas”, como son la de Modelos Fundacionales de Apple, la de investigación de Aprendizaje Automático (ML) y la de Seguridad y Evaluación de la IA. El resto de secciones que estaban dirigidas por Giannandrea ahora estarán a cargo del director de operaciones de Apple Sabih Khan y el vicepresidente sénior de Servicios de Apple, Eddy Cue.

Con todo, el fabricante de iPhone ha subrayado que la integración de Subramanya aportará una amplia experiencia para Apple, ya que viene una carrera laboral extensa, tras ser vicepresidente corporativo de IA en Microsoft y, anteriormente, haber pasado 16 años en Google dirigiendo la ingeniería del Asistente Gemini antes de su salida al mercado.

Es decir, se trata de un nuevo directivo con una amplia experiencia en investigación de IA y aprendizaje automático, así como en la integración de dicha investigación en productos y funciones, por tanto, Apple espera aprovechar todo ese conocimiento para impulsar la innovación de las futuras funciones de Apple Intelligence.

Se ha de tener en cuenta que este relevo de dirección se enmarca en un momento complejo para Apple, en cuanto al mercado de la IA. Esto se debe a que su sistema de funciones de IA, Apple Intelligence, ha tenido un inicio accidentado con funciones retrasadas en el lanzamiento y otras que han presentado fallos.

A ello se le suma el retraso en la llegada de su asistente Siri renovada que, aunque se presentó junto a Apple Intelligence en el WWDC de 2024, ha sufrido dificultades debido a que su tecnología impulsada por IA no estaba lista.

Previsiblemente, la nueva versión de Siri estará lista en la primavera de 2026 con iOS 26.4, que aprovechará la IA de Apple Intelligence para acceder a los datos personales y las actividades en pantalla de los usuarios para responder mejor a sus consultas, entre otras novedades.

Con todo ello, Apple ha detallado que la IA es fundamental en su estrategia “desde hace mucho tiempo” y, con la llegada de Subramanya, espera continuar avanzando gracias a su experiencia en IA.

“Con las contribuciones de Giannandrea como base, la supervisión ampliada de Federighi y la profunda experiencia de Subramanya al frente de la próxima generación de tecnologías de IA, Apple está preparada para acelerar su labor de ofrecer experiencias inteligentes, confiables y profundamente personales”, ha sentenciado la tecnológica, al tiempo que ha subrayado su compromiso de “forjar el futuro de la IA”.